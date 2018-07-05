Galaxy Note 9 станет первым смартфоном Samsung с 8 ГБ оперативной памяти

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования ещё одной версии смартфона Samsung Galaxy Note 9. На этот раз речь идёт о вариации со встроенными 8 ГБ оперативной памяти.


Если данные Geekbench окажутся верными, то Galaxy Note 9 станет первым смартфоном Samsung с 8 ГБ оперативной памяти. Ранее корейский производитель даже во флагманских моделях не выходил за пределы 6 ГБ оперативной памяти. Таким образом, будущий фаблет получит просто монструозную производительность.

Интересно, что речь идёт о европейской модели Samsung Galaxy Note 9 с восьмиядерным процессором Exynos 9810, тогда как ранее слухи утверждали, что Galaxy Note 9 с 8 ГБ не выйдет за пределы азиатского рынка.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Galaxy Note 9 с кодовым названием Crown должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+. Он сохранит диагональ 6,3 дюйма, технологию экрана S-AMOLED и соотношение сторон 18,5:9.

Аппаратной основой станут процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845, в зависимости от региона выхода. Galaxy Note 9 выйдет в вариантах с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть предположения о дополнительных опциях с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор получит ёмкость 3850 мАч. Это существенно больше, чем 3300 мАч у прошлогоднего Galaxy Note 8.

Стилус для Samsung Galaxy Note 9 может стать крупнейшим апдейтом в истории S Pen. Его можно будет использовать как Bluetooth-контроллер. В том числе, управлять таймером спуска затвора и воспроизведением музыки.

Официальный дебют Samsung Galaxy Note 9 может состояться 9 августа 2018 года на мероприятии в Нью-Йорке.

Источник
GizmoChina
Теги
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