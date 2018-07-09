Дизайн складного смартфона Sony показали на видео

Дизайнер-энтузиаст Arun KS из TechConfigurations опубликовал подборку рендеров и видео-презентацию с концептом складного смартфона Sony Xperia Flex.


Сейчас лишь вопрос времени, когда складные смартфоны начнут выходить в продажу. Возможно, Sony тоже выпустит такой гаджет и не исключено, что он будет похож на Xperia Flex. Концепт показывает смартфон с 6,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 4K и соотношением сторон 18:9. В сложенном состоянии он напоминает миниатюрную PS4.



Помимо основного дисплея, предусмотрено ещё два вспомогательных экрана длиной в 3 дюйма на торцах смартфона для вывода служебной информации, уведомления и тому подобного.

Из других характеристик «смартфона-мечты» отмечаются процессор Qualcomm Snapdragon 855, 4 или 6 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти, двойная основная камера 19+12 Мп, фронтальная камера на 13 Мп, защита от воды и пыли на уровне IP68.

Источник
Techconfigurations
Теги
смартфон ANDROID SONY

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