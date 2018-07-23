Производитель чехлов показал следующий флагман Sony

На сайте британского ритейлера мобильных аксессуаров MobileFun обнаружилась подборка изображений чехлов от популярного производителя Olixar, которые также показывают смартфон Sony Xperia XZ3, пока не представленный официально.

Рендеры демонстрируют основные особенности дизайна будущей новинки. Спереди смартфон аналогичен представленному в начале года Xperia XZ2, что позволяет предположить соотношение сторон экрана 18:9. Двойная основная камера, скорее всего, будет такая же, как у дебютировавшего в апреле Xperia XZ2 Premium.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 19+12 Мп и фронтальной камерой на 13 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3240 мАч.

Компания Sony уже подтвердила пресс-мероприятие 30 августа, к открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине. В этот день ожидается анонс Xperia XZ3, Xperia XZ3 Compact и Xperia XZ3 Premium.

Источник
MobileFun
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смартфон ANDROID SONY Sony Xperia XZ3

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