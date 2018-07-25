Смартфон LG V20 обновился до Android 8.0 Oreo

Компания LG Electronics начала распространение обновления прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона LG V20.


Напомним, в мае LG выпустила Oreo для LG G6, а также пообещала апдейты для LG V20 и G5, дебютировавших в 2016 году. В своё время LG V20 стал первым смартфоном на базе операционной системы Android 7.0 Nougat.

Пока апдейт доступен для версий LG V20 в Южной Корее с модельными номерами F800L, F800K и F800S. Отметим, что LG традиционно выпускает обновления сначала на родном корейском рынке, а затем апдейты становятся доступны для других регионов.

Размер обновления составляет около 1,6 ГБ. Помимо стандартных новшеств Oreo, предусмотрены и другие нововведения. Например, был улучшен фильтр синей части спектра света с возможностью настройки с 10 уровнями, домашнюю кнопку теперь можно скрыть при использовании приложений, появилась поддержка кодека LDAC от Sony при использовании Bluetooth-гарнитур, и так далее.

Источник
Mylgphones
Теги
смартфон ANDROID LG Android 8.0 Oreo LG V20

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