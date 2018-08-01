Объявлена российская цена первого «пугающего» смартфона Huawei

Компания Huawei объявила о скором начале продаж в России смартфона Honor Play. Напомним, он стал первым смартфоном с технологией графического ускорения GPU Turbo.


Незадолго перед релизом GPU Turbo описывалась Huawei как «пугающая» технология, которая станет настоящим прорывом в области смартфонов. Она увеличивает производительность графического процессора в смартфонах на 60% и снижает энергопотребление на 30%.


Honor Play представляет собой не слишком дорогой безрамочный смартфон с акцентом на игры. Смартфон распознаёт игровые сцены в реальном времени и вибрирует в соответствии с ними.

Он оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой 16+2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Huawei Kirin 970, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3750 мАч с возможностью быстрой зарядки.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников.

Смартфон Huawei Honor Play предлагается по рекомендованной розничной цене 24990 рублей. Приём предварительных заказов начнётся 2 августа, а продажи — 10 августа.

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei Honor Play

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