Стартовали продажи премиального флагмана Sony за 80 тысяч рублей

Компания Sony Mobile Communications объявила о начале продаж лимитированной серии флагманского смартфона Xperia XZ2 Premium в России. Смартфон в комплектации Xperia XZ2 Premium Limited Edition (версия Pro) предлагается по рекомендованной розничной цене 79 990 рублей.





Каждый покупатель, который приобретет Xperia XZ2 Premium Limited Edition с 13 августа по 13 сентября и зарегистрирует покупку на сайте www.XperiaPro.ru примет участие в розыгрыше одного из четырех ценных призов: наушников с активным шумоподавлением Sony WH-1000XM2, беспроводной колонки Sony SRS-X99, игровой консоли Sony PlayStation 4 Pro или 4К телевизора Sony KD-43XF8096.





Каждый купивший Xperia XZ2 Premium Limited Edition получит свой индивидуальный порядковый номер, а внутри коробки покупатель найдет сертификат на прохождение курса обучения съемки на смартфон от Xperia. Помимо этого, обладатели устройства получат специальный сервисный пакет Expert Service с дополнительной гарантией на дисплей, которая дает возможность заменить его вне зависимости от причины повреждения в течение одного года со дня покупки аппарата, а также два года расширенной гарантии, которая включает в себя бесплатную курьерскую доставку в сервисный центр.

Смартфон унаследовал 4K (2160 x 3840) HDR-экран от предшественника, хотя он получил диагональ 5,8 дюйма вместо 5,5 и стал на 30% ярче. В качестве главной его изюминки производитель преподносит фотовозможности. Xperia XZ2 Premium оснащается двойной основной камерой с улучшенной съёмкой в условиях недостаточной освещённости. Она сочетает монохромный 12-мегапиксельный 1/2,3-дюймовый сенсор и 19-мегапиксельный 1/2,3-дюймовый цветной сенсор с впечатляющей светочувствительностью до 51200 ISO. Селфи-камера тоже оптимизирована для съёмки при плохом освещении, она базируется на 13-мегапиксельном 1/3,06-дюймовом сенсоре.

Cмартфон получил модный сейчас безрамочный дизайн со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Корпус включает алюминиевую рамку и стеклянные панели Gorilla Glass 5.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 400 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3540 мАч с возможностью быстрой зарядки и беспроводной зарядки стандарта QI. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo.