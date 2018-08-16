В России создан Samsung Galaxy Note 9 в виде килограммового слитка золота

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, представила вариант отделки для флагманского Samsung Galaxy Note 9. Дизайн смартфона повторяет внешний облик слитка, а на его создание ушел килограмм золота.





Золотой корпус Caviar Samsung Note 9 Fine Gold прибавляет устройству 5 миллиметров дополнительного объема. Из «украшений» на корпусе только указание пробы и веса. Эти данные традиционно ставятся на драгоценных слитках.





Отметим, что Samsung Galaxy Note 9 ещё не начал продавать в мире. Пока на него действует предзаказ, а продажи стартуют с 24 августа, в зависимости от региона. В России он появится в магазинах с 31 августа по цене 69 990 рублей за версию с 128 ГБ и 89 990 за 512 ГБ.

Стоимость модели «Слиток» стартует от 3 870 000 рублей за версию с 128 ГБ, а версия на 256 ГБ обойдётся в 3 890 000 рублей. Для сравнения, это примерно в 48 дороже iPhone X, если брать цену с официального онлайн-магазина Apple, или в 55 обычного Galaxy Note 9 с 128 ГБ и в 43 версии с 512 ГБ.