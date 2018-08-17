Смартфон Sony Xperia XA3 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Sony Xperia XA3, пока не представленного производителем официально.


Модель с номером Sony H4493, впрочем, может оказаться в итоге не Sony Xperia XA3, а Xperia XA3 Plus. Она получила продвинутые параметры для смартфона среднего уровня.

Судя по бенчмарку, Sony Xperia XA3 оснащается восмиядерным процессором Snapdragon 660 от компании Qualcomm и 6 ГБ оперативной памяти. Смартфона работает под управлением операционной системы Android 8 Oreo. В одноядерном тесте он получил 853 балла, а в многоядерном — 4172.

Согласно более ранним утечкам из Японии, Sony Xperia XA3 получит безрамочный дизайн с экраном с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей).

Следующий крупный анонс японского производителя назначен на 30 августа, к открытию выставки IFA 2018 в Берлине. Вполне возможно, что мы увидим там и Sony Xperia XA3.

Источник
Telefoonabonnement.nl
Теги
смартфон ANDROID SONY Geekbench Sony Xperia XA3

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