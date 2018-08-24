Представлен самый дешёвый смартфон Samsung

Компания Samsung Electronics представила смартфон Galaxy J2 Core. Он стал первым первым смартфоном компании на базе платформы Android Go, оптимизированной для смартфонов начального уровня, и самым дешёвым в линейке.





Смартфон получил предельно простые характеристики, в старомодном дизайне с рамками, без двойных камер, сканера отпечатков пальцев и разблокировки по лицу.

Samsung Galaxy J2 Core оснащается 5-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением qHD (540 x 960 пикселей), основной камерой на 8 Мп и фронтальной на 5 Мп. Он работает на основе процессора Exynos 7570 с четырьмя ядрами и тактовой частотой 1,4 ГГц, а также 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти с возможностью расшинерия карточками microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 2600 мАч. Смартфон работает под управлением уже не самой новой Android 8.1 Oreo.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS, есть FM-радио и 3,5-мм разъём для наушников. Размеры составляют 143,4 x 72,1 x 8,9 мм, а вес — 154 грамма.

Смартфон Samsung Galaxy J2 Core предлагается в золотистом цвете. Продажи начнутся в Малайзии и Индии с 24 августа. Официальная рекомендованная цена пока не объявлена.