Смартфон Samsung Galaxy Note 9 поступил в продажу

Как и ожидалось, компания Samsung Electronics объявила сегодня о начале продаж флагманского смартфона Galaxy Note 9 в международном масштабе.


С 24 августа 2018 года Galaxy Note 9 появился на полках магазинов в 56 регионах. В число стран «первой волны» вошли Южная Корея, США, Канада, Китай, Индия, вся Европа и Юго-Восточная Азия.


В России Samsung Galaxy Note 9 поступит в розничную продажу 31 августа. Доставка устройств по предзаказам начнется раньше — с 24 августа. Смартфон предлагается по цене 69 990 рублей за версию с 128 ГБ и 89 990 за 512 ГБ.


Смартфон доступен в трех цветах: чёрный, тёмно-синий и медный. Все варианты идут в комплекте со стилусом S Pen. Для оформивших предварительных заказ до 30 августа предлагается бесплатно беспроводная зарядка, в обычных условиях стоящая 6980 рублей.

Samsung Galaxy Note 9 внешне почти не изменился по сравнению с предшественником, Galaxy Note 8. Главное отличие во внешнем виде от прошлогоднего Note 8 — сканер отпечатков пальцев расположен под основной двойной камерой.

Смартфон оснащается Super AMOLED-экраном с соотношение сторон 18,5:9 диагональю 6,4 дюйма и разрешением Quad HD+ (2960x1440 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп.

Аппаратной основой стали процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845, в зависимости от региона выхода. Смартфон выйдет в вариантах с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 512 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с возможностью быстрой и беспроводной зарядки. Это существенно больше, чем 3300 мАч у прошлогоднего Galaxy Note 8.

Рейтинг защиты от влаги и пыли у смартфона на уровне IP68, он выдерживает погружение на глубину 1,5 м в пресную воду на срок до 30 минут. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Поддерживаются две SIM-карты, LTE Cat.18, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 (LE до 2 Мбит/с), ANT+, NFC, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 161,9 x 76,4 x 8,8 мм, вес — 201 грамм.

Стилус для Samsung Galaxy Note 9 стал крупнейшим апдейтом в истории S Pen. Его можно будет использовать как Bluetooth-контроллер. В том числе, управлять таймером спуска затвора и воспроизведением музыки.

Источник
Samsung
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy Note 9

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Стала известна производительность грядущего флагмана ZTE
Игра ROME: Total War вышла на iPhone
Смартфоны Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite уже можно купить в России

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 143
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 88
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 57
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 57
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 48