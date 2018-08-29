Xiaomi готовит к выходу Redmi Note 6 и Note 6 Pro

Компания Xiaomi вовсю занята подготовкой к скорому выпуску смартфонов Redmi Note 6 и Note 6 Pro.





Об этом свидетельствуют документы в базах данных различных агентств и ведомств, включая Федеральную комиссию по связи США (FCC), Евразийскую экономическую комиссию, китайское министерство промышленности и информатизации и комиссию по связи Тайваня (NCC).

Они сертифицировали почти десяток вариаций смартфонов, принадлежащих к серии Redmi Note 6. Также подробностями о модели Xiaomi Redmi Note 6 Pro поделился через свой аккаунт в Twitter Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture.

По данным Квандта, Xiaomi Redmi Note 6 Pro будет выпущен совсем скоро. Он будет предлагаться в версиях 3+32 ГБ или 4+64 ГБ в золотистом, синем и чёрном цветовых исполнениях. Цена составит 200-250 евро.