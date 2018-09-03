Создан сворачивающийся в трубочку смартфон

Команда разработчиков из Университета Куинс в Кингстоне представила собственное видение смартфона будущего. Прототип MagicScroll показывает новый тип мобильного устройства. Он демонстрируется на выставке IFA 2018, которая проходит с 31 августа по 5 сентября в Берлине.


Название MagicScroll прозначно намекает на сходство с «волшебным свитком». 7,5-дюймовый гибки экран с разрешением 2K может сворачиваться в трубочку или использоваться в развёрнутом состоянии.

Фактически, в свёрнутом состоянии гаджет работает как этакий цилиндрический смартфон, а в развёрнутом — превращается в планшет. По бокам расположены вращающиеся колёсики для прокрутки контента на экране. Также имеется камера.

Разработчики ставили перед собой цель создать, действительно, компактное устройство размером с шариковую ручку, которое бы можно было бы носить в кармане рубашки.

Источник
HumanMediaLabs
Теги
смартфон IFA 2018

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