Создан сворачивающийся в трубочку смартфон

Команда разработчиков из Университета Куинс в Кингстоне представила собственное видение смартфона будущего. Прототип MagicScroll показывает новый тип мобильного устройства. Он демонстрируется на выставке IFA 2018, которая проходит с 31 августа по 5 сентября в Берлине.





Название MagicScroll прозначно намекает на сходство с «волшебным свитком». 7,5-дюймовый гибки экран с разрешением 2K может сворачиваться в трубочку или использоваться в развёрнутом состоянии.

Фактически, в свёрнутом состоянии гаджет работает как этакий цилиндрический смартфон, а в развёрнутом — превращается в планшет. По бокам расположены вращающиеся колёсики для прокрутки контента на экране. Также имеется камера.

Разработчики ставили перед собой цель создать, действительно, компактное устройство размером с шариковую ручку, которое бы можно было бы носить в кармане рубашки.