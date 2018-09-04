Samsung рассказал, когда выйдет гибкий смартфон

Компания Samsung представит гибкий смартфон со складным дисплеем в ноябре и выпустит его до конца 2018 года. Об этом рассказал президент мобильного подразделения Samsung Ди Джей Кох (D.J. Koh) в интервью изданию CNBC.


Анонс складного смартфона состоится на конференции разработчиков Samsung в Сан-Франциско. Он назвал смартфон весьма «непростым» в разработке продуктом. Компания ещё доводит его до ума, но разработка близка к завершению.


Название смартфона пока не было объявлено. Согласно более ранним утечкам, смартфон называется Galaxy X или Galaxy F. Также Ди Джей Кох отметил, что сейчас самое время выпустить подобное устройство, поскольку проведённые опросы показали наличие спроса.

Источник
CNBC
Теги
смартфон Samsung Samsung Galaxy X Samsung Galaxy F

Комментарии

Материалы по теме

Samsung Galaxy Note 9 уже можно купить в России

31 августа

Samsung создала «неубиваемый» OLED-дисплей для смартфонов

26 июля

В России создан Samsung Galaxy Note 9 в виде килограммового слитка золота

16 августа

В сети появились фото премиум-версии Samsung Galaxy S5

9 июня 2014

Лучшие смартфоны-новинки августа

30 августа

Смартфон Samsung Galaxy Note 9 поступил в продажу

24 августа
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Рассекречены дизайн и характеристики OnePlus 6T
В следующем Android перестанут запускаться старые приложения
Внешность новых флагманов Huawei полностью раскрыта до презентации

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 146
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 93
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 60
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 59
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 49