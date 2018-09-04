Samsung рассказал, когда выйдет гибкий смартфон

Компания Samsung представит гибкий смартфон со складным дисплеем в ноябре и выпустит его до конца 2018 года. Об этом рассказал президент мобильного подразделения Samsung Ди Джей Кох (D.J. Koh) в интервью изданию CNBC.





Анонс складного смартфона состоится на конференции разработчиков Samsung в Сан-Франциско. Он назвал смартфон весьма «непростым» в разработке продуктом. Компания ещё доводит его до ума, но разработка близка к завершению.





Название смартфона пока не было объявлено. Согласно более ранним утечкам, смартфон называется Galaxy X или Galaxy F. Также Ди Джей Кох отметил, что сейчас самое время выпустить подобное устройство, поскольку проведённые опросы показали наличие спроса.