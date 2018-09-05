Объявлены лучшие производители умных часов и браслетов

Аналитическая компания IDC опубликовала отчёт по рынку носимой электроники во втором квартале 2018 года. Лидером по продажам оказались смарт-часы от Apple. Всего в мире было продано почти 5 миллионов Apple Watch за прошедшие три месяца.


Если точнее, то поставки Apple Watch достигли 4,7 млн, что составляет 17% от всех мировых продаж. Рост за год оказался при этом немалый — на 38,4%.


На втором месте находится китайская компания Xiaomi, продавшая за квартал 4,2 млн носимых устройств, относительно прошлого года её поставки выросли на 19,8%. На третьем месте находится Fitbit с 2,7 млн, сократившая за год продажи на 21,7%. Четвёртое и пятое места заняли Huawei и Garmin с 1,8 и 1,5 млн. Интересно, что продажи Huawei выросли аж на 118,1%.

Всего в мире было продано 27,9 млн умных часов и фитнес-браслетов, это на 5,5% больше, чем в аналогичном квартале в прошлом году.

Источник
IDC
Теги
смарт-часы Apple Watch фитнес-браслет IDC

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