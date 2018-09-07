ZTE привезла в Россию разноцветный безрамочник дешевле 10 тысяч рублей

Компания ZTE объявила о начале приёма предварительных заказов на смартфон ZTE Blade V9 Vita. Это младшая модель по отношению к ZTE Blade V9.


ZTE Blade V9 Vita оснащается 5,45-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1440 х 720 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой 13+3 Мп и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 435, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками памяти формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3200 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, NFC, FM-радио, GPS. Размеры составляют 146,8 x 68,7 x 7,6 мм, а вес — 135 граммов.

Смартфон предлагается не только в чёрном и синем цветовых вариантах, но и розовом с мятным. Продажи начнутся с 17 сентября по рекомендованной розничной цене 9990 рублей (2 ГБ + 16 ГБ) и 10990 рублей (3 ГБ + 32 ГБ).

С 7 сентября смартфон ZTE Blade V9 Vita доступен для предзаказа на официальном сайте shop.myzte.ru. С 17 сентября 2018 года модель поступит в продажу в магазинах розничных сетей: Евросеть, Связной, Мегафон, а до конца сентября будет доступна и у других российских ритейлеров по рекомендованной розничной цене 9990 рублей (2 ГБ + 16 ГБ) и 10990 рублей (3 ГБ + 32 ГБ). Новинка будет доступна в нескольких цветах: черный, темно-синий, розовый и мятный.

Источник
ZTE
Теги
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