Meizu представит завтра антикризисный флагман

Компания Meizu опубликовала в своём аккаунте Weibo, китайского аналога Twitter, тизер-приглашение на завтрашний анонс. На изображении можно найти шестнадцать «x», такой прозрачный намёк на смартфон Meizu 16X.





Ранее глава Meizu рассказал, что Meizu 16X станет самым «самым мощным» смартфоном на базе процессора Qualcomm Snapdragon 710. Также он отметил, что экран изготовлен по технологии Super AMOLED и будет без выреза. Судя по всему, Meizu 16X представляет собой слегка упрощённую версию флагманского Meizu 16.

По данным китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA, смартфон оснащается 6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойной основной камерой 20+12 Мп и фронтальной камерой на 20 Мп, процессором Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Также ожидаются варианты с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ на накопителе. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки mCharge 4.0.