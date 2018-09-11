В Xiaomi Pocophone обнаружили дефекты экрана

Смартфон Xiaomi Pocophone F1 поступил в продажу совсем недавно. На форумах начали появляться жалобы его пользователей на дефект экрана.


По краям экрана наблюдаются засветы, из-за которых изображение на этих участках выглядит бледнее, чем на остальном дисплее. Судя по всему, это аппаратная проблема, которую компания не сможет исправить, просто выпустив обновление прошивки. Засветы экрана наблюдаются не у всех, но у многих аппаратов.


Особенно хорошо засветы внизу дисплея заметны при активации тёмной темы на смартфоне. Также убедиться в подозрениях можно, запустив тестовый режим через настройки смартфона. Для этого надо четыре раза нажать на пункт «версия ядра» в разделе «о телефоне» и выбрать «дисплей». При отображении чистого красного, синего и зелёных цветов побледневшие края заметны сразу.

Компания Xiaomi пока не прокомментировала жалобы пользователей официально.

Источник
MySmartPrice
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi брак Xiaomi Pocophone F1 Pocophone F1

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