В Xiaomi Pocophone обнаружили дефекты экрана

Смартфон Xiaomi Pocophone F1 поступил в продажу совсем недавно. На форумах начали появляться жалобы его пользователей на дефект экрана.





По краям экрана наблюдаются засветы, из-за которых изображение на этих участках выглядит бледнее, чем на остальном дисплее. Судя по всему, это аппаратная проблема, которую компания не сможет исправить, просто выпустив обновление прошивки. Засветы экрана наблюдаются не у всех, но у многих аппаратов.





Особенно хорошо засветы внизу дисплея заметны при активации тёмной темы на смартфоне. Также убедиться в подозрениях можно, запустив тестовый режим через настройки смартфона. Для этого надо четыре раза нажать на пункт «версия ядра» в разделе «о телефоне» и выбрать «дисплей». При отображении чистого красного, синего и зелёных цветов побледневшие края заметны сразу.

Компания Xiaomi пока не прокомментировала жалобы пользователей официально.