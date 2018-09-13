Китайские бюрократы рассекретили все флагманы серии Huawei Mate 20

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен целый ряд новых смартфонов Huawei. Предположительно, речь идёт о всём модельном ряде флагманской серии Mate 20 — стандартном Mate 20, продвинутом 20 Pro и премиальном Porsche Design.





Модели с номерами HMA-AL00 и HMA-TL00 представляют собой версии Mate 20, а LYA-AL00, LYA-AL00P, LYA-AL10 и LYA-TL00 — Mate 20 Pro. Модели EVR-AL00 и EVR-TL00 — это версии смартфона под кодовым названием Everest, который ожидается как люксовая версия Mate 20 Porsche Design.

Таким образом, сертификацию TENAA получил весь модельный ряд серии Mate 20. Характеристик и изображений на TENAA пока не опубликовали, но это может произойти довольно скоро.

Анонс серии Huawei Mate 20 должен состояться на пресс-мероприятии в Лондоне 16 октября 2018 года. Согласно более ранним утечкам, младшая модель получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (1080 x 2244 пикселей), а старшая — 6,9-дюймовый AMOLED с разрешением Quad HD+ (1440x3120 пикселей). У Huawei Mate 20 экран со скруглёнными кромками и каплевидным вырезом, сканер отпечатков пальцев на задней панели. Huawei Mate 20 Pro может похвастаться тройной основной камерой необычной «квадратной» формы и вырезом в стиле iPhone X. Сканер, вероятнее всего, будет встроен в экран.

Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro должны стать первыми смартфонами на базе мощного процессора Kirin 980. Они получат аккумулятор ёмкостью 4200 мАч и поддерживают беспроводную зарядку. Смартфоны работают под управлением Android P 9.0 с оболочкой EMUI 9.0.