ФАС запретит неудаляемые стандартные приложения в смартфонах

Российские пользователи смартфонов смогут удалять почти все предустановленные приложения со своих устройств. Федеральная антимонопольная служба уже работает над таким законопроектом.


План развития конкуренции на 2018–2020 годы в сфере информационных технологий размещён на портале правовых актов ФАС. Закон должны подготовить к апрелю 2019 года.

Летом стало известно, что ФАС предложила правительству обязать производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать российские приложения и обеспечить возможность полного удаления предустановленных приложений, за исключением сервисных.

За разработку законопроекта будет отвечать Минкомсвязь в сотрудничестве с ФАС и Роспотребнадзором. Закон внедрит требования по предустановке на смартфоны и компьютеры отечественных аналогов браузеров, почты, аудиоплееров и других приложений.

Источник
ФАС
Теги
смартфон Россия ФАС

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