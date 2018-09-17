ФАС запретит неудаляемые стандартные приложения в смартфонах

Российские пользователи смартфонов смогут удалять почти все предустановленные приложения со своих устройств. Федеральная антимонопольная служба уже работает над таким законопроектом.





План развития конкуренции на 2018–2020 годы в сфере информационных технологий размещён на портале правовых актов ФАС. Закон должны подготовить к апрелю 2019 года.

Летом стало известно, что ФАС предложила правительству обязать производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать российские приложения и обеспечить возможность полного удаления предустановленных приложений, за исключением сервисных.

За разработку законопроекта будет отвечать Минкомсвязь в сотрудничестве с ФАС и Роспотребнадзором. Закон внедрит требования по предустановке на смартфоны и компьютеры отечественных аналогов браузеров, почты, аудиоплееров и других приложений.