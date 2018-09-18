В новых прошивках Xiaomi добавила рекламу даже в настройки смартфонов

Пользователи смартфонов китайской компании Xiaomi начали жаловаться на то, что в новых прошивках фирменной оболочки MIUI появилось слишком много рекламы. Она вставлена даже в приложение настроек смартфона.





Изначально о проблеме сообщил пользователь u/chootingfeng социального новостного ресурса Reddit. У него имеется два смартфона, Mi Max 2 и Mi Note LTE, при установке обновления 8.9.13 на один из них он заметил, что рекламы стало намного больше и показывается она чаще.

После перезапуска каждое приложение, вроде Музыки, Безопасности и тому подобных, показывали рекламу, несмотря на отключенную опцию рекомендаций в настройках.

Реклама присутствовала в смартфонах Xiaomi и раньше, но не в таких объёмах и не в основных приложениях.