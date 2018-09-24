Android отпраздновала 10-летний юбилей и стоит на 88% всех смартфонов

Самая популярная в мире мобильная операционная система отпраздновала свой десятилетний юбилей. Десять лет назад, 23 сентября 2008 года, был представлен первый смартфон T-Mobile G1 на основе Android. Его производителем выступила компания HTC, смартфон базировался на Android версии 1.1.





Немного позднее после выпуска в США у оператора T-Mobile, модель вышла под названием HTC Dream в других регионах мира.

У Android заняло некоторое время, чтобы добиться лидерских позиций. К концу 2010 года платформа смогла обогнать своих конкурентов, iOS от Apple и Symbian OS от Nokia.

На конец второго квартала, Android был установлен на 88% проданных конечным пользователям за этот период смартфонов.