Xiaomi назвала список смартфонов, которые в ближайшее время получат MIUI 10

Недавно компания Xiaomi начала распространение глобальной стабильной версии фирменной оболочки MIUI 10. Она уже доступна «по воздуху» для смартфонов Redmi Note 5/Pro, Mi 8, Mi 6, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2s, Mi 5, Mi Note 2 и Redmi S2. Теперь Xiaomi назвала список смартфонов, которые в ближайшее время тоже начнут получать MIUI 10.





В конце сентября обновится Redmi 5 Plus. В середине октября придёт черёд Mi Note 3, Redmi 6, Redmi 6A, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi Max, Mi Max Prime, Mi Max 2, Redmi Note 4 / 4X (Qualcomm), Redmi 4X, Redmi 4A, Redmi 5A, Redmi 5, Redmi Note 5A и Redmi Note 5A Prime.

В начале ноября: Mi 3 и Mi 4, Redmi Note 3 на Qualcomm, Redmi Note 3 Special Edition, Redmi 3S / 3X, Redmi Note 4 на MediaTek и Redmi 4 Prime.

Отметим, что ранее для смартфонов и планшетов Xiaomi выпускались тестовые версии прошивок MIUI 10, также раньше глобальной стабильной версии начала появляться китайская.

MIUI 10 оптимизирована для безрамочных смартфонов и приносит новый пользовательский интерфейс, включая новые полноэкранные жесты для навигации. Изменились системные звуки, они были оптимизированы, чтобы не надоедать пользователям, были добавлены звуки леса, пляжа, дождя, огня в камине и летней ночи. С помощью системы искусственного интеллекта портретный режим съёмки станет доступен на смартфонах с обычными одинарными камерами. Были значительно переработаны и другие системные приложения, включая часы и заметки.