Samsung предлагает россиянам бесплатно менять флагманы каждый год

Компания Samsung Electronics представила программу лизинга Samsung Forward. С 1 октября в ней участвую флагманские модели смартфонов Samsung Galaxy Note 9, Galaxy S9 и S9+. На данный момент Samsung Forward доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Мурманске и Нижнем Новгороде.





Программа позволяет не платить сразу всю стоимость смартфона, а делать ежемесячные отчисления. При полной оплате смартфон становится собственностью пользователя. Это одно из ключевых различий между лизингом и арендой.





Участник программы может бесплатно заменить смартфон на более новую модель после 12 ежемесячных платежей или сделать это раньше с доплатой 3900 рублей. Остаточную стоимость устройства при этом выплачивать не нужно. При желании клиент может продолжить использование гаджета и после 12 платежей, выкупив его по остаточной стоимости сразу, либо продолжая вносить тот же платеж до погашения суммы выкупной стоимости.

Сумма ежемесячных отчислений составляет 3790 рублей для самой простой версии Galaxy S9 и 4940 для самой дорогой версии Galaxy Note 9.

Отправить заявку на оформление программы можно на сайте Samsung Forward, а также в фирменных магазинах Samsung. После того, как заявка одобрена, пользователь может получить смартфон в фирменной рознице Samsung, предъявив полученный штрих-код и паспорт. Все устройства, участвующие в программе, получают защиту от Samsung по сертификату Smart Care+ с возможностью бесплатной однократной замены разбитого экрана или задней панели в авторизованном сервисном центре Samsung в течение 1 года.