Samsung дарит Galaxy Note 9 лучшим игрокам в Fortnite

Компания Samsung устроила новую необычную рекламную акцию по продвижению своего нового флагманского смартфона Galaxy Note 9. Лучшим игрокам в Fortnite посылки, стилизованные под игровые ящики, с бесплатным смартфоном Galaxy Note 9.





Помимо самого смартфона в огромной посылке также имелись постеры, кепка и другие связанные с игрой предметы. Счастливчиков, получивших бесплатный Galaxy Note 9 засняли на видео и сделали из всего этого полноценный рекламный ролик.





Напомним, изначально Fortnite для Android вышла как эксклюзив под устройства серии Galaxy, релиз состоялся одновременно с запуском нового флагмана Galaxy Note 9. Затем Fortnite для Android стала доступна и для других смартфонов и планшетов.