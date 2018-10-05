Samsung дарит Galaxy Note 9 лучшим игрокам в Fortnite

Компания Samsung устроила новую необычную рекламную акцию по продвижению своего нового флагманского смартфона Galaxy Note 9. Лучшим игрокам в Fortnite посылки, стилизованные под игровые ящики, с бесплатным смартфоном Galaxy Note 9.


Помимо самого смартфона в огромной посылке также имелись постеры, кепка и другие связанные с игрой предметы. Счастливчиков, получивших бесплатный Galaxy Note 9 засняли на видео и сделали из всего этого полноценный рекламный ролик.


Напомним, изначально Fortnite для Android вышла как эксклюзив под устройства серии Galaxy, релиз состоялся одновременно с запуском нового флагмана Galaxy Note 9. Затем Fortnite для Android стала доступна и для других смартфонов и планшетов.

Источник
Samsung
Теги
смартфон ANDROID Samsung халява Samsung Galaxy Note 9 Fortnite

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