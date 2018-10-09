Рассекречена дата выхода игрового смартфона ASUS ROG Phone в России

Компания ASUS продолжает готовиться к выпуску игрового смартфона ROG Phone в России. На прошлой неделе на сайте компании засветилась цена, а теперь стала известна дата начала приёма заказов — 19 октября.


Напомним, в магазине ASUS была указана версия ROG Phone с модельным номером ZS600KL — это младшая вариация смартфона с 128 ГБ встроенной памяти. Цена на него составила 69 990 рублей.

Смартфон оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). Камеры в смартфоне ROG такие же, как в ZenFone 5Z — двойная основная на 12+8 Мп и 8-мегапиксельная фронтальная. Также есть фронтальные стереодинамики.

Обзор ASUS ROG Phone

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 845 с разгоном со стандартных 2,8 до 2,93 ГГц, 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч. На левой грани предусмотрен двойной порт USB Type-C для подключения аксессуаров, также есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём на нижней грани.

Из игровых аксессуаров предлагаются док-станция для дополнительного охлаждения, док-геймпад с поддержкой Wi-Fi (802.11 ad) и трансляцией на экран телевизора, а также док со вторым дисплеем, на который можно выводить карту в PUBG или игровые чаты.

Источник
ASUS
Теги
смартфон ANDROID Россия ASUS ASUS ROG Phone

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