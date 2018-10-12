Глава Samsung поделился подробностями о первом сгибающемся смартфоне

Глава мобильного направления Samsung Ди. Джей. Коха (D.J. Koh) в интервью с журналистами издания CNET раскрыл ряд подробностей о готовящемся к выпуску складном смартфоне.


По его словам, устройство можно будет использовать в разложенном состоянии режиме планшета с возможностью многозадачности. В сложенном же состоянии устройство сможет выполнять функции более компактного смартфона. Устройство будет открываться и закрываться наподобие книжки.

Топ-менеджер подчеркнул, что складной смартфон не задумывался компанией как маркетинговая уловка, которая исчезнет спустя полгода после выпуска. Он будет доступен в международном масштабе, в отличие от прошлых подобных экспериментов компании, вроде смартфона Galaxy Round с гибким дисплеем, который был доступен только в Южной Корее.

Источник
CNET
Теги
смартфон Samsung

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