Xiaomi показала свой смартфон-слайдер в работе

Компания Xiaomi опубликовала первый рекламный ролик со смартфоном-слайдером Xiaomi Mi Mix 3. Также сооснователь компании Xiaomi Лин Бин (Lin Bin) поделился в через свой аккаунт в Weibo, китайском аналоге Twitter, образцами фото, сделанными на смартфон.


Директор по маркетингу компании Чжи Чжиюана (Zhi Zhiyuan) не остался в стороное и опубликовал скриншот экрана многозадачности смартфона. Изображение подтвеождает разрешение экрана Full HD+ (1080 x 2340 пикселей) и отсутсвие выреза.

Напомним, смартфон Xiaomi Mi Mix 3 обладает очень тонкими рамками вокруг экрана, без вырезов и «подбородка». У модели Mi Mix 2 под дисплеем имеется довольно широкая полоса, где размещена фронтальная камера. Здесь же камеры вынесены в модуль, который открывается при сдвиге дисплея вниз.


Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем, фронтальной камерой на 23 Мп и тройной основной камерой разрешением до 40 Мп. Аппаратной основой должен стать топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Сканер отпечатков будет спрятан внутри экрана.

Официальный дебют Xiaomi Mi Mix 3 ожидается 25 октября 2018 года. Базовая цена для китайского рынка в пересчёте на рубли составит 38 тысяч рублей.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Mix 3

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