Объявлена российская цена на антикризисный флагман Meizu 16

Компания Meizu объявила о начале приёма предварительных заказов в России на смартфон Meizu 16. Изначально он был представлен в Китае под названием Meizu 16X, а для международного рынка выходит как Meizu 16. И тут главное не спутать его с вышедшими ранее флагманскими Meizu 16th.

Meizu 16X унаследовал камеры и экранный сканер отпечатков пальцев у флагманских Meizu 16th, но немного проще по параметрам и дешевле. Он оснащается смартфон оснащается 6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойной основной камерой 20+12 Мп и фронтальной камерой на 20 Мп.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3100 мАч с поддержкой быстрой зарядки mCharge 4.0.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C, 3,5-мм разъём для наушников и стереодинамики. Размеры составляют 151 х 73,5 х 7,5 мм, а вес — 154 грамма. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Flyme OS.

Ориентировочный срок поставки – декабрь 2018 года. В России Meizu 16 предлагается в следующих вариациях:

  • Meizu 16 6+64 ГБ черный, синий, сиреневый цвет: 32 990 руб, на время предзаказа 29 990 руб
  • Meizu 16 6+64 ГБ белый керамический: 33 490 руб, на время предзаказа 29 990 руб
  • Meizu 16 6+128 ГБ черный, синий, сиреневый цвет: 34 990 руб, на время предзаказа: 31 990 руб
  • Meizu 16 6+128 ГБ белый керамический: 35 490 руб, на время предзаказа: 31 990 руб
Источник
Meizu
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