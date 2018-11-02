Новый QWERTY-смартфон BlackBerry уже можно купить в России

Компания TCL Communication, которой сейчас принадлежит бренд BlackBerry, объявила о начале продаж в России смартфона BlackBerry KEY2.


BlackBerry KEY2 в черном свете с поддержкой двух SIM-карт, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти доступен по рекомендованной цене 49 990 рублей. Смартфон получил кириллическую клавиатуру, специально разработанную для российского рынка.


Он стал первым смартфоном BlackBerry с двойной камерой. BlackBerry Key 2 получил фирменную аппаратную клавиатуру. Клавиша быстрого доступа Speed Key обеспечивает быстрый доступ к избранным приложениям, контактам и функциям. Клавиатура ввод текста с помощью жестов, может выступать в роли тачпада, сканер отпечатков пальцев встроен в пробел.


BlackBerry Key 2 оснащается 4,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1620 x 1080 пикселей и соотношением сторон 3:2, двойную основную камеру 12+12 Мп и 8-мегапиксельную фронтальную. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 с графикой Adreno 512, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3360 мАч с технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.


Работа производится под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS+ГЛОНАСС, NFC и FM-радио, есть 3,5-мм разъём для наушников и порт USB 3.0 Type-C.

Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
Теги
смартфон ANDROID Россия BLACKBERRY BlackBerry KEY2

Комментарии

Материалы по теме

Alcatel открыл продажи безрамочника с большим аккумулятором в России

20 августа

Samsung Galaxy Note 9 уже можно купить в России

31 августа

Sony рассказала, почему её флагман стоит 80 тысяч рублей

11 июля

Безрамочный Alcatel 1 оценен дешевле 5 тысяч рублей

26 июля

Безрамочный Oppo A5 с ёмким аккумулятором оценен дешевле 17 тысяч рублей

26 сентября

Названа дата российского дебюта юбилейного флагмана Xiaomi Mi 8

27 июля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Huawei и Xiaomi захватывают рынок, пока мировые продажи смартфонов падают
Гибкий смартфон Samsung получит два экрана
Объявлены самые мощные Android-смартфоны в мире

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 109
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 96
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
6 лучших смартфонов с качественной камерой и большим аккумулятором 58
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (китайские интернет-магазины) 52
7 фактов, почему iPhone больше не лучший смартфон 48