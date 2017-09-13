Всё самое интересное с презентации Apple 12 сентября 2017 года: iPhone 8, iPhone X, Apple Watch, Apple TV 4K

В этом году iPhone исполнилось ровно десять лет со дня выпуска первой модели, в честь этого презентация новых моделей отличалась от того, что мы видели прежде. Как и ожидалось, Apple показала сразу два новых поколения смартфонов. Также «купертиновцы» представили обновлённые Apple Watch и Apple TV с поддержкой 4К.

Apple Watch Series 3

Первые Apple Watch появились совсем недавно — не прошлой и двух с половиной лет, а они уже успели обойти по продажам «ролексы». По крайней мере, так было сказано на презентации. Но это и не удивительно, ведь хорошие Rolex стоят сотни тысяч, а некоторые — миллионы рублей. A цена на Apple Watch Series 3 будет немножко ниже: 329 долларов без сотовой связи и 399 — с LTE-модулем.





В новых Apple Watch появилась поддержка сотовой связи, которая позволяет вам оставить смартфон и пойти на пробежку, за хлебом или выгулять собаку, всё еще будучи на связи. Такие часы немедленно хочется подарить всем тем, кто часто забывает или ленится брать с собой смартфон, приводя в ужас большинство людей, давно привыкших, что любого человека можно услышать любой момент всего лишь несколько раз тапнув по экрану. Конечно, кроме звонков будут доступны и другие блага цивилизации. Например, стриминг музыки из Apple Music. Но тут уже придётся раскошелиться на беспроводные AirPods.





Дизайн остался тем же, разве что часы стали чуть толще, но плюс в том, что можно спокойно использовать ремешки от предыдущих моделей. Тогда как внешний вид претерпеол лишь незначительные изменения, например, новый цвет корпуса, а также отчасти красную заводную головку в версии с LTE, то «начинка» эволюционировала гораздо больше. По заявлению Apple, новый двухъядерный процессор опережает старый чип на 70% по производительности. А чип W2, отвечающий за беспроводные соединения, поможет часам быть более энергоэффективными, чем прежде.





В новых часах Apple уделила больше внимания слежению за здоровьем вашего сердца. Apple Watch теперь не только будут показывать вам более подробную статистику вашего сердечного ритма, но и уведомлять вас об аритмие, а также в моменты, когда ваш пульс учащается несмотря на то, что вы неактивны. А еще скоро выйдет watchOS 4 — 19 сентября.

Apple TV 4K

Лучше поздно, чем никогда — компания из Купертино выпустила пятое поколения Apple TV, которое теперь поддерживает 4K (владельцы NVIDIA Shield TV, последнего Google Chromecast, видеоприставок от Microsoft и Sony и других современных видеоплееров ехидно заулыбались). Чтобы оттенить своё отставание от других участников рынка, Apple сделала очень приятный по отношению к своим пользователям жест: HD-фильмы из её магазина станут бесплатными, а 4K-версии будут стоить не дороже, чем прежде стоили HD. Более того, картины, которые уже были куплены вами в HD, автоматически станут доступны вам в 4К. Также приятно, что новая приставка к телевизору будет стоить не намного дороже предыдущей — 179 и 199 долларов за 32- и 64-гигабайтную версию соответственно, тогда как устройство предыдущего поколения, которое всё еще останется в продаже, можно приобрести за 149 долларов. В россии же новая приставка на 32 ГБ обойдётся в 13490 рублей, на 64 ГБ — в 14990 рублей.





Кроме более высокого разрешения поддерживается и популярная нынче технология HDR — High Dynamic Range, которая делает картинку — нет, не более реалистичной — более насыщенной и яркой. Условно говоря, также, как HDR-режим в мобильной камере делает цвета на ваших снимках гораздо более впечатляющими.

Подключить Apple TV 4K к домашней сети и телевизору не составит труда. Для этого у приставки есть порты HDMI 2.0, гигабитный разъём Ethernet, Wi-Fi-модуль с поддержкой IEEE 802.11ac (2,4/5 ГГц), а также Bluetooth 5.0. В комплекте также идёт пульт со вcтроенным микрофоном для взаимодействия с Siri.

iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Никаких iPhone 7s и 7s Plus — Apple сразу перепрыгнула через свою же традицию по нечётным годам добавлять к предыдущей цифре литеру s, подразумевающую, что не так уж много нового в новых смартфонах.

А много ли отличий от предыдущих моделей у iPhone 8 и iPhone 8 Plus? К примеру, задняя панель стала стеклянной. Но не только лишь красоты ради, но и для беспроводной зарядки. Несмотря на то, что Apple заявила, что в новых смартфонах используется самое прочное стекло, чем когда-либо, уверен, многие предпочтут не рисковать и не вынимать телефон из чехла.





iPhone 8 и iPhone 8 Plus получили 4,7- и 5,5-дюймовые дисплеи соответственно, с поддержкой 3D Touch. Также оба смартфона имеют стереодинамики. По словам «яблочной» компании, динамики на 25% громче тех, что стоят в iPhone 7. А низкие частоты глубже, но почему-то не было сказано, на сколько процентов.

К слову, улучшения получили не только динамики — Apple обновила и процессор, теперь он шестиядерный (только недавно компания впервые перешла на четыре ядра) и называется A11 Bionic. Обещают на 25-70% больше производительности. Да что там проценты, на презентации заявили, что это самый мощный мобильный чип, который когда-либо получал какой-либо смартфон. Нам остаётся только верить на слово, так как никаких цифр в сравнении с кем бы то ни было Apple показать не удосужилась. Также была обновлена и графическая составляющая, поэтому ждём от iPhone 8 отличного результата в мобильных играх.





В состав A11 входит отдельный чип для обработки изображения с камер, который помогает быстрее фокусироваться при недостатке света и устранять шумы. iPhone 8 получил одинарную 12-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией, а iPhone 8 Plus — две камеры по 12 Мп каждая. Один объектив обладает светосилой f/1,8, другой — f/2,8. Много говорилось о том, что жить теперь станет лучше новые камеры лучше предыдущих по всем параметрам: дают меньше шума, делают более красивые снимки и т.д. Но, так как пользователи уже привыкли к «всё стало лучше, просто поверьте нам», то Apple также показала кое-что более осязаемое — улучшенную версию режима портретной съёмки. Улучшения заключаются в том, что теперь вы можете менять условия освещения на уже сделанной фотографии. Например, можно затемнить фон или же сделать его полностью тёмным.





Видео теперь можно снимать в 4К (простите, владельцы новой Canon 6D Mark II), причём со скоростью до 60 кадров в секунду. А в Full HD — аж до 240 кадров в секунду (вдвое быстрее, чем раньше). Кроме того, Apple снова прорекламировала, какие чудесные перспективы ждут всех нас с вхождением в нашу жизнь дополненной реальности. В качестве примеров использования приводилась возможность смотреть на бейсбольное поле через камеру и экран смартфона, чтобы видеть в настоящем времени подписи над игроками. Или, например, можно смотреть через смартфон на ночное небо и видеть не только привычные звёзды, но и, опять-таки, названия созвездий. Наконец, один из стартапов показал геймплей своей игры, заточенный под AR. В принципе, это было очень похоже на то, что мы уже видели на WWDC этим летом — парень ходит со смартфоном вокруг пустого стола так, будто он снимает его на видео. При этом на экране его смартфона разворачивается самая настоящая битва на какой-то далёкой планете. Но создаётся ощущение, что все это происходит прямо на этом самом столе. И от положения смартфона и вас относительно стола зависит то, какую часть карты игры вы сейчас видите.





Моделей с различным объёмом памяти на выбор теперь всего две, причём разница весьма большая. Минимум — 64 ГБ встроенной памяти. Следующий, он же последний шаг — 256 ГБ. iPhone 8 стоит от 699 долларов, iPhone 8 Plus — от 799 долларов.

iPhone X

Одним новым iPhone раз в год уже никого, судя по всему, не удивишь. Не удивишь и двумя. Возможно, поэтому Apple решила представить в этом году сразу три. Нельзя не отметить, что почти всё из слухов и утечек оправдалось.

Но обо всём по порядку. iPhone X разительно отличается от вышеупомянутых iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Как и ожидалось, дисплей занимает почти всю переднюю панель смартфона, не оставив места даже под Touch ID. Диагональ почти как у фаблетов 5,8 дюйма, а разрешение — 2436x1125 точек (458 ppi). Матрица для iPhone X изготавливается по технологии OLED, но, по заявлению Apple, лишена типичных недостатков подобного рода матриц.





Кнопки «Домой» теперь действительно нет. Поэтому поменялось и взаимодействие со смартфоном. Вместо нажатия на неё теперь нужно свайпнуть по экрану вверх, начиная с самого низа дисплея. А чтобы ваш iPhone X, лишённый Touch ID, не разблокировал кто угодно, Apple оснастила его Face ID — распознаванием лица. Обещают, что работает даже в темноте.





И даже если вы решите одеть очки, шапку или отрастить бороду. Но не будет работать, если кто-то попытается разблокировать смартфон по вашей фотографии или даже маске. Однако, Apple признает, что примерно одно лицо из миллиона сможет всё-таки разблокировать ваш гаджет. А уж если у вас есть близнец, то у него тем более есть все шансы порыться в вашем телефоне.





Хорошая зная, как люди любят страдать всякой ерундой с помощью своего смартфона, «яблочная» компания нашла еще одно применение системам и датчикам, используемым для распознавания лица — анимированные смайлики или Animoji. Суть этой «фичи» заключается в том, что вы можете выбрать смайлик и заставить его повторять ваше выражение лица, ваши эмоции. Также маски в каком-нибудь Snapchat или похожем сервисе теперь станут гораздо реалистичнее.





Что немаловажно в нашем мире, обещается, что хранение и сравнение математической модели вашего лица производится целиком на самом девайсе и не распространяется на какие бы то ни было сервера.

Что касается основной камеры, то в iPhone X также два модуля по 12 Мп, но светосила чуть получше: f/1,8 для одной камеры и f/2,4 для второй. Обещается очень хорошая оптическая стабилизация. Конечно, также поддерживается работа с дополненной реальностью и новый портретный режим с изменением освещения. Под капотом нового iPhone X тот же A11 Bionic чип, что и в iPhone 8/8 Plus.





Что касается автономной работы (про которую «забыли» упомянуть для iPhone 8/8 Plus), то Apple обещала, что iPhone X будет работать на два часа дольше от одного заряда, чем iPhone 7. iPhone X также поддерживает беспроводную зарядку. Специальный широкий беспроводный зарядный модуль называется AirPower и может разместить на себе не только iPhone X, но также Apple Watch и AirPods в опциональном корпусе.





Наконец, цена — от 999 долларов. Правда, старт продаж будет значительно позже. Если iPhone 8/8 Plus стартуют уже в сентябре, то iPhone X появится на полках магазинов (и то вряд ли поначалу российских) начиная с 3 ноября.