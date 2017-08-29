Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей

Какой бюджетный смартфон самый лучший? Действительно ли Xiaomi круче всех, независимо от года выпуска, или новенький Samsung превзойдёт «китайца»? Чем от всей этой братии отличаются Нокии под управлением Android? Не лучше ли просто купить смартфон с максимальным количеством ядер и мегапикселей вместо того, чтобы смотреть на шильдики? Мы собрали шесть новых бюджетных смартфонов, от «китайщины» до знаменитых марок, чтобы докопаться до истины.

Обожаю читать статьи, в которых заевшиеся владельцы последних Айфонов дают советы, как выбрать бюджетный мобильник. Я не против невероятных открытий, наподобие «восьмиядерный процессор лучше, чем четырёхъядерный» и «некоторые смартфоны поддерживают 4G, а другие — нет». Проблема состоит в том, что ребята не только не видели в глаза модели, которые советуют в качестве «лучших», но и попросту не выходили за пределы магазинных каталогов, а взяои и выбрали в списке телефоны, у которых за одну и ту же цену циферки в таблицах больше.

Такой бардак поощряют и сами производители смартфонов — они до смерти боятся сравнительных тестов смартфонов, потому что есть риск жиденько обделаться потерпеть беспрецедентное поражение, за что иностранное руководство по голове не погладит. Поэтому не спрашивайте, почему в тест не попал «вот этот вот» смартфон — у нас и без него подобралась сильная и разношерстная компания самых любимых в народе бюджетников. Итак, наши бойцы:



Слева направо: Meizu, Wileyfox, ASUS, Samsung, Xiaomi, Nokia

ASUS ZenFone Live — это такой смартфон «между прошлым и будущим», между поколениями ZenFone 3 и ZenFone 4. Самый доступный мобильник ASUS 2017 модельного года. Его сначала хотели назвать гордым именем ZenFone 3 Go в честь предшественника, а потом поразмыслили и решили, что имя не очень-то гордое, поэтому лучше начать с чистого листа и пусть будет ZenFone Live. Как и любой ASUS, интересен супер-навороченной прошивкой, а в нашем случае — тюнингованным под молодёжные вкусы (стримы, сэлфи, музыка) «железом». Посмотрим, как это всё будет работать под бюджетным соусом.

— это такой смартфон «между прошлым и будущим», между поколениями ZenFone 3 и ZenFone 4. Самый доступный мобильник ASUS 2017 модельного года. Его сначала хотели назвать гордым именем ZenFone 3 Go в честь предшественника, а потом поразмыслили и решили, что имя не очень-то гордое, поэтому лучше начать с чистого листа и пусть будет ZenFone Live. Как и любой ASUS, интересен супер-навороченной прошивкой, а в нашем случае — тюнингованным под молодёжные вкусы (стримы, сэлфи, музыка) «железом». Посмотрим, как это всё будет работать под бюджетным соусом. Meizu M5 C — модель, выход которой долгое время тормозился размышлениями «Шурик, а может не надо?». Дело в том, что в китайском представлении смартфон без восьми ядер и металлического корпуса — это как день рождения без торта. То есть, можно и без него, но странно. Но «Шурик» (а на самом деле глава Meizu Хуан Чжан) сказал «надо, товарищи коммунисты, надо», после чего более дорогую модель Meizu M5 чуть «подрезали» и сделали дешевле. Обещают, что без потери качества, но это мы сегодня проверим.

— модель, выход которой долгое время тормозился размышлениями «Шурик, а может не надо?». Дело в том, что в китайском представлении смартфон без восьми ядер и металлического корпуса — это как день рождения без торта. То есть, можно и без него, но странно. Но «Шурик» (а на самом деле глава Meizu Хуан Чжан) сказал «надо, товарищи коммунисты, надо», после чего более дорогую модель Meizu M5 чуть «подрезали» и сделали дешевле. Обещают, что без потери качества, но это мы сегодня проверим. Nokia 3 — если сегодня человек начнёт расспрашивать у вас, не записывал ли в этом году Владимир Высоцкий (или Элвис Пресли, как вам угодно) новых песен, его поднимут на смех. А вот смартфоны Nokia, которые тоже ушли давно, народ всё ещё помнит, любит и ждёт. Многие даже не заметили, как Nokia стала частью Microsoft (тех самых авторов вашей «глючной» Windows), потеряла своё имя, нырнула в могилу и вынырнула из неё усилиями нескольких предприимчивых финских ребят и дешёвой китайской рабочей силы. В общем, у нас все основания утверждать, что «Nokia уже не та», но новая Nokia 3 «на бумаге» выглядит не хуже конкурентов, и ей достаточно оказаться просто неплохим смартфоном, чтобы мы снова в неё влюбились. Окажется ли?

— если сегодня человек начнёт расспрашивать у вас, не записывал ли в этом году Владимир Высоцкий (или Элвис Пресли, как вам угодно) новых песен, его поднимут на смех. А вот смартфоны Nokia, которые тоже ушли давно, народ всё ещё помнит, любит и ждёт. Многие даже не заметили, как Nokia стала частью Microsoft (тех самых авторов вашей «глючной» Windows), потеряла своё имя, нырнула в могилу и вынырнула из неё усилиями нескольких предприимчивых финских ребят и дешёвой китайской рабочей силы. В общем, у нас все основания утверждать, что «Nokia уже не та», но новая Nokia 3 «на бумаге» выглядит не хуже конкурентов, и ей достаточно оказаться просто неплохим смартфоном, чтобы мы снова в неё влюбились. Окажется ли? Samsung Galaxy J3 (2017) — «продажний обзорщик настолько продажний, что сравнивает смартфоны за 10 тысяч рублей со смартфоном за 13 тысяч!», — уже стонут в комментариях фанаты китайщины. Но я слишком долго мечтал столкнуть дешёвый Самсунг с дешёвыми «китайцами», чтобы разобраться, почему покупателей бюджетных Galaxy не становится меньше, если эти модели настолько плохи? Да, Samsung «наварил» 30% цены из ничего, но ведь это настоящий корейский мобильник почти по китайской цене! От теоретиков в интернете, которые новые смартфоны видели только на картинках, но точно знают, какой лучше, уже тошнит. Лучше проверить собственноручно, обоснована ли переплата за младший Galaxy J чем-то, кроме жадности управленцев компании.

— «продажний обзорщик настолько продажний, что сравнивает смартфоны за 10 тысяч рублей со смартфоном за 13 тысяч!», — уже стонут в комментариях фанаты китайщины. Но я слишком долго мечтал столкнуть дешёвый Самсунг с дешёвыми «китайцами», чтобы разобраться, почему покупателей бюджетных Galaxy не становится меньше, если эти модели настолько плохи? Да, Samsung «наварил» 30% цены из ничего, но ведь это настоящий корейский мобильник почти по китайской цене! От теоретиков в интернете, которые новые смартфоны видели только на картинках, но точно знают, какой лучше, уже тошнит. Лучше проверить собственноручно, обоснована ли переплата за младший Galaxy J чем-то, кроме жадности управленцев компании. Wileyfox Swift 2 — эротическая мечта всех, кто выбирает бюджетный смартфон исходя из характеристик. Максимальное количество ядер, максимальное количество мегапикселей, самый новый Андроид, даже кабель для зарядки модный — USB-C, как у флагманов!

Смущает только то, что Wileyfox — это не только побочный заработок Сергея Шнурова, но и «дочка» хорошо известного нам производителя мобильников Fly. Представьте себе, что работники Волжского автомобильного завода взяли себе отдельный цех и сказали «мы несколько лет собирали “Жигули” и теперь решили отдельным кружком выпускать новые классные машины!». Никто не против, но хочется, чтобы ребятушки сначала сами проехались на своих творениях, а мы уж посмотрим и решим, отдавать ли свои деньги за такое чудо. Так как в случае с мобильником ребятушки умеют только слащаво рекламировать свою продукцию, добровольцем побуду я — ваш обзорщик.

Xiaomi Redmi 4A — самый дешёвый, практически никем не любимый отпрыск Сяомушки. Потому что молодые и дерзкие фанаты Xiaomi выбирают смартфоны компании не минимальную цену, а за, извините «халяву». То есть, смартфоны должны «срывать крышу» покупателям с такой же силой, как это делают скидки во время ликвидации магазина, беспроцентные рассрочки вместо кредитов или что угодно крутое и недорогое китайское. А Redmi 4A… обычная настолько, что вам всегда посоветуют «вот добавь ещё несколько тысяч рублей и купи на Aliexpress модель покруче». Но мы сегодня не на Aliexpress, а на территории российской розницы, и намерены разобраться, хорош ли дешёвый Xiaomi в сравнении с соседями по полке в сотовом салоне.

Характеристики

ASUS ZenFone Live (ZB501KL) Meizu M5C Nokia 3 Операционная система Android 6.0 Marshmallow Android 6.0 Marshmallow Android 7.0 Nougat Экран 5,0”, 1280x720, IPS, 294 ppi 5”, 1280x720, IPS, 294 ppi 5,0”, 1280x720, PLS, 294 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 400 MSM8928, 4 ядра (4x Cortex-A7 1,4 ГГц) MediaTek MT6737, 4 ядра (4x Cortex-A53 1,3 ГГц) MediaTek MT6737, 4 ядра (4x Cortex-A53 1,3 ГГц) Графика Adreno 305 Mali-T720 MP1 Mali-T720 MP1 Оперативная память 2 ГБ 2 ГБ 2 ГБ Постоянная память 32 ГБ, слот microSD 16 ГБ, слот microSD 16 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры тыловая: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп основная: 8 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1280x720, фронтальная: 5 Мп тыловая: 8 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1280x720, фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 2650 мАч, несъемный 3000 мАч, несъемный 2630 мАч, несъемный Размеры 141,2x71,7x8 мм 144x70,5x8,3 мм 143,4x71,4x8,5 мм Масса 120 г 135 г 140 г Цена на момент публикации 10 000 рублей 9 000 рублей 10 000 рублей

Samsung Galaxy J3 2017 (SM-J330) Wileyfox Swift 2 Xiaomi Redmi 4A Операционная система Android 7.0 Nougat Android 7.1 Nougat Android 6.0 Marshmallow Экран 5,0”, 1280x720, PLS, 294 ppi 5”, 1280x720, IPS, 294 ppi 5”, 1280x720, IPS, 294 ppi Процессор Exynos 7570, 4 ядра (4x Cortex-A53 1,4 ГГц) Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,4 ГГц) Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917, 4 ядра (4x Cortex-A53 1,4 ГГц) Графика Mali-T720 Adreno 505 Adreno 308 Оперативная память 2 ГБ 2 ГБ 2 ГБ Постоянная память 16 ГБ, слот microSD 16 ГБ, слот microSD 16 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat. 4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC 4G (LTE Cat. 4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС Камеры тыловая: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 8 Мп основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 2400 мАч, несъемный 2700 мАч, несъемный 3120 мАч, несъемный Размеры 143,2x70,3x8,2 мм 144×72×8,6 мм 139,5x70,4x8,5 мм Масса 142 г 160 г 131 г Цена на момент публикации 13 000 рублей 9 000 рублей 9 000 рублей

Дизайн и управление

Если меня спросят, как выглядит Redmi 4A, я с уверенностью отвечу — никак! Есть у Xiaomi красивые бюджетные смартфоны — тот же Redmi Note 4, но наш герой выглядит как военный проект по созданию смартфона без дизайна вообще, причём заметно, что так делали специально. Тусклый, как в застиранной одежде, цвет корпуса (золотистый выглядит настолько же пресно), камера торчит в уголке посреди огромного пластикового «ничего», боковые клавиши без прикрас, да и те, что спереди, тоже без «хрома». С другой стороны, пластик не маркий, не скользкий и очень прочный. Короче говоря, Redmi 4A — смартфон-чернорабочий. Ему незачем быть модным и стильным, зато по длине он самый поджарый и самый тонкий в пересчёте на ёмкость аккумулятора. Но всем, кто хочет сделать свой «бюджетник» привлекательнее, придётся напяливать декоративный чехол.

Meizu, на первый взгляд, тоже недалеко ушёл от Redmi 4A, но выглядит бодрее — чёрный-чёрный, тонированный-перетонированный, со сверкающей клавишей под экраном и большими кругляшами камеры да вспышки сзади. Да, это чуть видоизмененный дизайн старого iPhone, зато с такими лекалами смартфон из банального (и очень маркого) чёрного пластика выглядит добротным, правильно сбитым мобильником.

Легкий, тонкий, жизнерадостный мобильник — такое впечатление о себе оставляет ZenFone Live

И это не дежурное словоблудие обзорщика, потому что, например, к ASUS, в пластиковый корпус которого упаковывали Zen-дизайн, уже есть вопросы в плане качества сборки. С одной стороны, ZenFone Live — «очаровашка». Очень маленький, самый тонкий и невообразимо лёгкий мобильник, в золотистом корпусе, с тонкими контурами клавиш и белой передней панелью он выглядит особенно жизнерадостно. Чем-то неуловимо напоминает добрые и милые кнопочные смартфоны прошлых лет.

Но… это что ещё за щель между лицевой панелью и верхней/нижней гранью, а? Приспособление, чтобы выковыривать грязь из-под ногтей, или в недорогие ZenFone клей для сборки корпуса наваливают из остатков для старших младших моделей? За что ты так со мной, ASUS? Я же почти сравнил тебя с мечтой студенческих лет, такой же «воздушной» Nokia E50.



Нет, это не оптическая иллюзия — в ZenFone Live и вправду такие большие зазоры между панелями

А вот с новой Nokia сравнивать не стал бы. С одной стороны, я не больно-то любитель вытянутых ввысь блоков из тыловой камеры и вспышки (чем грешит и Samsung среди наших героев) — мне такая компоновка напоминает череп одного колоритного персонажа из мультильмов.

Но, я признаю, что это строго мои нарушения ассоциативного ряда. А вот почему клавиши под экраном (без подсветки, разумеется), едва видны на солнце и вообще не видны в остальное время? Почему они выглядят, будто их срисовали с бюджетного ширпотреба двухлетней давности? И, наконец, клавиши регулировки громкости и питания, которые переехали в правый верхний угол — они-то классно выглядят, но для левшей находятся вне досягаемости, нужно постоянно «перебегать» кистью руки в верхнюю часть корпуса, чтобы снизить громкость или отключить дисплей.



Корпус Wileyfox «тюнингован» блестящими деталями и пластиком невпопад

Впрочем, мне очень нравится сочетание пластиковой матовой задней крышки и металлических боковых (да и верхней-нижней) граней — и держать приятно, и нет ощущения ширпотреба в материалах корпуса, которым встречают покупателя Xiaomi и, в меньшей степени, Meizu.



Если бы не надпись Nokia в левом верхнем углу, смартфон можно было бы принять за новую модель Alcatel

Как нет такого ощущения и в случае с Samsung — я бы предпочёл наблюдать цельнометаллическую заднюю крышку вместо дешёвых пластиковых «подпорок», но рядом лежат пять конкурентов, и ни одна модель не обошлась без пластика на филейной части. Разве что толстоват смартфон — непонятно только, чем, ведь процессор маломощный, а аккумулятор крохотный. Но больше и придраться-то не к чему — чёрная «лакированная» лицевая панель выглядит изумительно, как в Galaxy S7, рамки по бокам от дисплея тоненькие — всё солидно и «как у взрослых».



Дешёвый Samsung выглядит, как дорогой Samsung, и это круто!

У Wileyfox всё не как у взрослых, а как у студентов-стартаперов (начинающих предпринимателей, если перевести на человеческий язык): с «душой» нарисованный корпус, от логотипов с лисьими головами до круглого отверстия разговорного динамика. «Хромированная» окантовка тыловой камеры и сканера отпечатка пальцев — у остальных участников теста сканера вообще нет! USB-C вместо древнего micro-USB!



Когда пластиковые вставки обретают цвет корпуса, Swift 2 смотрится очень солидно

И при этом пластиковые вставки не в цвет корпуса, да ещё наплевательски подогнанные к металлическим частям. Если бы у меня дома так криво закрывались окна в спальне, я бы ткнул монтажника его наглой физиономией в кривизну конструкции. А в смартфоне такой «колхоз», видите ли, норма — чего, мол, ты, обзорщик наглый, снова к нам докопался?

Пластиковые детали в Wileyfox стыкуются с металлом очень криво

А я бы мог докопаться и к слотам для карт памяти, которые реализованы не по-наплевательски только у Samsung (того самого Samsung, который из подлости делает так, чтобы смартфоны из Европы не работали с российскими SIM-картами!) и Nokia. Остальные участники предпочли «удавиться за копейку», поэтому в Meizu, Xiaomi, Wileyfox и ASUS стоят слоты формата «1x SIM + карта памяти», либо «2x SIM и чтоб ты жил на 16 Гбайт!».

Короче: ASUS воздушный и лучистый, но его подвело качество сборки, как и «цыганский» хромированный Wileyfox. Дизайн Redmi 4A = отсутствие дизайна, дизайн Meizu — старый iPhone. Samsung похож на флагман спереди, и на ширпотреб сзади, Nokia — наоборот.

Экран

Господи ASUS, ты услышал мои молитвы! Спасибо тебе! Чувствую себя человеком, который сказал «не хочу, чтобы продукты дорожали!», и они после этого магическим образом перестали дорожать. Шутки шутками, но, начиная с ZenFone 3, во всех новых смартфонах ASUS стоят отличные матрицы, одни из лучших за свои деньги. И ZenFone Live не исключение — дисплей очень яркий, с нормальным олеофобным покрытием и хорошими углами обзора. Если смотреть на него под максимальным углом, заметите небольшой переход в синие оттенки, но по меркам категории «до 10 тысяч рублей» изображение просто отличное. Ещё бы убрать неотключаемую электронную дрянь, которая затемняет дисплей в выборочных случаях, чтобы контрастность казалась выше, чем она есть — и вообще красота!

Например, как позволяет убрать электронные примеси Xiaomi Redmi 4A. Хотите «честную», близкую к идеальной цветопередачу? Отключайте автоматическую регулировку контрастности в настройках. Хотите, чтобы автоматика «болтала» цвета и яркость/контрастность в широких пределах (так дисплей кажется ярче, пусть и ценой «кривых» с точки зрения фотографов цветов) — пожалуйста, можно включить эту страсть на постоянную основу, либо оставить на усмотрение системы. С «повышенными» настройками дисплей Redmi «читерит» аж до 460 кд/м2 яркости и 930:1 контрастности. Гамма, конечно, отправляется в пешую прогулку и растягивается до 2,5 (экран заметно высветляется), но автоматика умудряется при этом не особо уродовать цвета. Я бы на месте владельца Redmi 4A включил повышенную контрастность на постоянной основе.

Всякий раз, когда я тестирую флагманские смартфоны Galaxy, я люблю упоминать, дескать, Samsung — один из крупнейших в мире производителей дисплеев, и что на качестве изготовления и настройки инженеры компании просто собаку съели. В случае с J3 2017 собаку у себя в Южной Корее они съели вместо того, чтобы выбрать хороший дисплей и установить его в смартфон. Единственное, что хорошо в экране J3 — чёткость, она на уровне соперников. По всем остальным параметрам дисплей выглядит ужасно — «кислотные» цвета, так себе уровень яркости, от души перекошенная в синий цвет цветовая температура (настолько же «белый» цвет выдают ночью ксеноновые фары автомобиля). Я понимаю, в чём суть теории «Мы — Samsung, а значит, смартфон и так купят», но при наличии своего «придворного ателье» с дешёвыми хорошими дисплеями о такой скупости впору книги писать (впрочем, всё написано до нас).

Характеристики дисплеев («Базовый» режим) ASUS ZenFone Live Meizu M5C Nokia 3 Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 500/5 кд/м2 430/3 кд/м2 410/15 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 960:1 970:1 1000:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% = идеал, больше = хуже) 92% 93% 93% DeltaE (меньше = лучше) 2,09 7,6 1,9 Гамма (идеальная — 2,2) 2,1 2,1 2,1 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 8000K 8500K 9000K

Nokia и Meizu тоже не впечатляют качеством дисплеев — в основном потому, что неотключаемая автокоррекция цвета в них, в отличие от Xiaomi, умом и сообразительностью не отличается, и «крутит» яркость-контрастность-насыщенность по мановению своих кривых алгоритмов. Знаете, в советское время, когда картинка на телеэкране начинала «сходить с ума», достаточно было выдворить из комнаты ребёнка, который стоял сзади телевизора и «крутил крутилки». Или заменить в «телике» лампу, которая перегорела. А вот со смартфонами такой трюк не пройдёт — в лучшем случае, придётся найти прошивку, которая не занимается развратом с IPS-матрицей. А таких прошивок может и не быть.

В Wileyfox Swift 2 дисплей неплох, но яркости не то, чтобы много — мне это особенно докучало, когда ясные дни оставлял я себе, а хмурые дни возвращал судьбе. Так вот, в ясные дни яркости временами недостаёт, да и стекло устроено так, что малость перевирает цвета, будто вы наклеили чуть затемняющую дисплей плёнку. Малозаметный эффект, но он есть.

Характеристики дисплеев Samsung Galaxy J3 (2017) Wileyfox Swift 2 Xiaomi Redmi 4A Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 390/3 кд/м2 400/15 кд/м2 380/6 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1100:1 840:1 860:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% = идеал, больше = хуже) >100% 91% 97% DeltaE (меньше = лучше) 8,5 4,0 1,6 Гамма (идеальная — 2,2) 2,5 2,0 2,3 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 11000K 6700K 6600K

Короче: Wileyfox с помощью «автоматики» догоняет по яркости ASUS, но дисплей в ZenFone Live всё-таки лучше. В Wileyfox тоже неплохо, но яркости уже недостаёт. Samsung набедокурил с цветопередачей, в Nokia и Meizu хитрые системы осветляют и затемняют экран, чтобы картинка выглядела «дорого». И у них не очень получается

Звук

Если молодёжь жаждет громкой музыки в пути, она покупает Bluetooth-колонки. ASUS тоже это понимает, но всё же не поскупился на хороший динамик в ZenFone Live, и за это инженерам спасибо. Хороший, громкий, упругий звук, в котором достаточно навалено не только высоких (пищалок) частот, но и средних (мелодия, вокал и вообще всё, кроме баса) тоже. На максимальной громкости середина чуть «сдувается», но слушать музыку и смотреть видеоролики на ASUS всё равно приятнее, чем на любом смартфоне из нашего теста. Вдобавок, в ZenFone можно включить режим «на улице», и тогда смартфон вырежет «середину», но станет максимально громкой пищалкой, которую легко услышать, даже если мимо мчится товарный поезд. Или включить в навороченном диспетчере звука режим «голос», если нужно, чтобы голос родственника в WhatsApp было слышно на всю большую компанию во время застолья.

Xiaomi на такие "фокусы" не способен, зато в нём просто хороший динамик, пригодный для всего понемногу. Очень громкий, очень чёткий, действительно универсальный. Огорчают два нюанса: во-первых, очень "пластмассовый" оттенок звучания, будто ваш кассетный плеер с колонкой кто-то завернул в одноразовую посуду. Вторая проблема заключается в том, что динамик поёт не из торца корпуса, а из задней панели куда-то "вниз" (или в противоположную от вас сторону, если смотрите на экран). И если смартфон лежит на ткани (коврик компьютерной мыши, кровать), вся громкость уйдёт в эту самую ткань, вы не услышите рингтон. То есть, Redmi во многих случаях придётся переворачивать "задом кверху", чтобы не пропустить звонок.

Настройки аудио в ASUS ZenFone Live

Динамик в Wileyfox тоже неплох, но до Xiaomi не дотягивает ни по чёткости, ни по громкости. Особенно по громкости - самый тихий мобильник из нашей тестовой "шестёрки". В большинстве случаев звучит приятно и размеренно, без писклявых ноток, но если вас угораздит включить нафаршированную ударными инструментами или электрогитарами музыку, получите обычную "пищалку".

Meizu сходен по громкости с Wileyfox, но визгливый всегда и везде. Чёткость избыточная настолько, что от такого звука очень скоро начинает звенеть в ушах, удовольствие так себе.

Динамики в Samsung и Nokia – это звук Meizu в «запущенном» случае. Громкость уже не «так себе», а очень высокая, но очень, слишком, беспощадно писклявая, резкая и высокочастотная. В Samsung динамик, вдобавок, орет из правого бока. Либо его вместили туда, чтобы смартфон было проще ремонтировать, либо для более удобного просмотра видео (в альбомной ориентации дисплея звук идёт не вбок, а вверх/вниз.

Звук в наушниках Смартфон Предельная громкость Общее впечатление ASUS ZenFone Live Очень высокая В обычных условиях играет сходно с Wileyfox, с активированной предустановкой для наушников стандарта 7.1 — удивительно чистое и объёмное звучание, которое электронные алгоритмы пытаются «достроить» до качества CD-Audio. Иногда у них неплохо получается. Звук сбалансированный по частотам, но «надуть» бас или середину не получится — эквалайзер не делает интенсивнее «тынц-тынц», а делает звук тише + оставляет бас на уровне интенсивности до понижения громкости. Meizu M5C Высокая Плохой аудиотракт, в котором задрали кверху громкость и чёткость. Терпеть можно, если делать передышки, когда начинает звенеть в ушах. Почти так же звучит Samsung Nokia 3 Средняя Звучание формата «Каша из инструментов, исполнено у Васяна в гараже». Бас DOLBIT NORMALNO, объём тоже «взрослый», но всё остальное сливается в нечленораздельный шум с жестяным оттенком. Очень редко в этой «оргии» удаётся расслышать отдельные инструменты. Samsung Galaxy J3 (2017) Высокая В вакуумных «затычках» недостаёт низких частот (бас), в «мониторниках» их недостаёт ещё острее. В маленьких наушниках замечаешь недостаток чёткости, в больших звук одновременно пронзительный и грязный, как в плохом MP3-треке. Wileyfox Swift 2 Средняя Звук очень схож с Xiaomi, только более чёткий и не такой громкий в пределе. Упор сделан на низкие частоты и объём, весь остальной диапазон — на «подтанцовках». Зато на слух можно отличить высокий битрейт (качество) трека от низкого — большая редкость в бюджетных смартфонах. Xiaomi Redmi 4A Очень высокая Супер-объёмное звучание с акцентом на низкие и средние частоты. «Верхи» намеренно урезали, чтобы недостаток чёткости не резал слух. В «мониторниках» середины и низов поровну, в «затычках» бас то прячется за мелодией, то на доли секунды перекрикивает её. Эквалайзер — «идиот», лучше его не трогать, если в распоряжении нет фирменных наушников Xiaomi.

Короче: ASUS звучит отлично, Xiaomi — хорошо, Wileyfox — хорошо, но тихо, в остальных смартфонах качество звука такое, что им можно пытать.

Железо

Вот мы и дожили до момента, когда без 8 ядер на борту даже бюджетные смартфоны работают из рук вон плохо. Только Wileyfox ощущается по-настоящему быстрым, новым мобильником «без страха и упрёка». Быстро запускает приложения, быстро переключается, никогда не «задумывается» на ровном месте и вообще работает со скоростью вдвое более дорогих моделей. «Пустой» Андроид и хороший процессор творят чудеса.

Xiaomi, вопреки тяжеловесной оболочке MIUI, тоже не назовёшь тугодумом. Под девизом «тише едешь – дальше будешь» он со средней скоростью запускает браузер и мессенджеры, неторопливо переключается между ними, где-то в глубине своей железной души кроет матом владельца, когда слабому процессору приходится тянуть современные игры на минимальных настройках. Весь такой среднестатистический и правильный, что скучно рассказывать. Пользоваться тоже скучно, но хотя бы нервные клетки портить не будете.



Производительность всей системы (тест Antutu Benchmark 6)

Meizu изо всех сил пытается казаться быстрее, чем он есть на самом деле. Поэтому сам по себе Android «летает» с поразительной скоростью и кажется, что внутри ого-го процессор! Но запускаешь приложения и замечаешь, что смартфон ворочает ими с трудом и изредка «заикается». Игры загружает очень долго и еле-еле тянет их даже с самой «страшной» графикой. Если регулярно очищать запущенные фоновые приложения, жить можно, но смартфон явно не «гоночный» и вскоре после покупки вы будете наизусть знать, какое приложение пожирает много ресурсов процессора, а какое – не очень.

Nokia «из коробки» работала просто омерзительно — я впервые за несколько лет увидел смартфон на «чистом Андроиде», который время от времени безнадёжно и полностью зависает. Настолько, что помогает только аварийная перезагрузка по одновременному нажатию клавиш «громкость+» и клавиши включения.

Но с момента включения Nokia «поймала по воздуху» несколько обновлений для прошивки, встроенные приложения с горем пополам обновились, и смартфон стал работать быстрее. Время от времени задумывается на ровном месте, но в среднем работает с такой же скоростью, как Meizu и удивляет очень быстрой работой Wi-Fi за счёт поддержки диапазона 5 ГГц — все остальные конкуренты, кроме Wileyfox, такой «люкс-опцией» обделены.



Скорость работы в играх (тест 3DMark Sling Shot)

А вот ASUS после всех обновлений «на поправку» не пошёл — работает медленно и рывками почти всегда. Впрочем, сенсационное скупердяйство в начинке (внутри стоит не просто бюджетный процессор, а бюджетный процессор 2013 модельного года!) и не могло пройти даром. В играх скорость работы ZenFone Live ниже плинтуса — время от времени смартфон «накрывает», игра подвисает на три секунды, и только потом работает на нормальной скорости. А в работе с приложениями чувствуешь себя водителем маломощного автобуса, который «чихает» в езде под горку. И, подобно водителю автобуса, приходится «втыкать более низкую передачу», то есть, открывать список запущенных приложений и нажимать клавишу очистки. После этого пациенту легчает на некоторое время.



Быстродействие процессора (тест Geekbench 4)

Самсунгу, к сожалению, не легчает никогда — его жизнь разделяется на этапы «тормозит» и «завис на пару секунд». Открываете приложение для отправки SMS — и у вас есть время на то, чтобы вздохнуть и грустно сказать «б***ь…», прежде чем вы увидите список сообщений. Сняли фото, нажимаете на снимок — и заминки хватит даже на более расширенные комментарии. И за этот ужас еле живой просят 13 тысяч рублей?! Страшно представить, что кто-то не получает это чудо техники для того, чтобы жаловаться на него в статье, а действительно отдаёт кровно заработанные в сотовом салоне, да ещё, наверняка, в кредит. И, если в играх процессор априори «хромой», то в приложениях смартфон мог бы работать быстрее всех других четырёхъядерных конкурентов, если бы не нахлобученная прямиком из мощного Galaxy S8 системная оболочка. Но взять и прошить «пустой» Андроид на Galaxy J3 2017 пока невозможно, а Самсунг будет очень лениво (куда спешить, если смартфоны и так купят?) и не торопясь «пинать» программистов, чтобы они что-то сделали с заторможенностью системы. Или не будет, потому как ещё древние римляне говорили «что дозволено Самсунгу, не дозволено Сяоме».

Короче: Wileyfox недосягаемо быстр, Samsung — космического масштаба «тормоз», ASUS почти наверстал Самсунг, остальные смартфоны «держатся с хорошим настроением» даже с маломощными процессорами.

Софт

В эпоху, когда во всех мобильниках, кроме Apple, система может быть Android, Android или, в крайнем случае, Android, производители стараются отличиться переоформлением «зелёного робота» на свой лад.

Но кто-то предпочитает покупать квартиры с «отделкой под ключ», а кто-то, наоборот, ищет максимально «пустой» вариант, чтобы обустроить всё по своему вкусу. Второе течение из наших подопечных — это Swift 2 и Nokia 3. Идеальные смартфоны, если вы хотите купить мобильник «без ничего» — без настроек, которые отвечают непонятно за что, пачки приложений, которые даром не нужны, а просто маячат перед глазами и «прибиты гвоздями» к прошивке так, чтобы их нельзя было окончательно удалить. Только набор Google-приложений (попробуй не впихни в прошивку облачное хранилище Google Drive или мессенджер Duo — откажут в праве доступа к Play-маркету и Gmail) и ещё чуть-чуть для позвонить и SMS/MMS отправить.

В Nokia сверх этого есть разве что жесты (перевернул смартфон при звонке — выключил звук и т.д.), которые неактивны, пока их не включишь вручную, а Wileyfox впихнул в оболочку «Яндекс Дзен» (ленту новостей, которая подбирает заметки по вашему вкусу) и приложение для подборка картинок («обоев») на рабочий стол.

Meizu и Xiaomi — это «всё включено» по-китайски: перерисованный до неузнаваемости Android с возможностью «задушить» расход заряда аккумулятора, ускорить работу системы, установить пароль на вход в приложение, запретить отдельным приложениям лезть в интернет, и ещё много всячины, чтобы вам было чем заняться где-нибудь в очереди или транспорте. Яндекс, Сбербанк и несколько игроделов проплатили Meizu за размещение своих приложений, но всё это добро на виду и его можно сразу же удалить, если захочется.

Xiaomi нафарширован чуть больше и особенно крут способностью «клонировать» и использовать на одном смартфоне два одинаковых приложения (две учётных записи WhatsApp или Skype, например) или запретить изменять местоположение значков и виджетов (чтобы вы не выезжали к родителям, которые передвинули приложение для звонков в папку и паникуют, что «ничего не работает»).

ASUS «космолёт» даже в сравнении с Xiaomi. В нём есть приложения и настройки на любой случай жизни — чтобы всё настроить, уйдёт несколько часов углублённого «ковыряния» настроек. Соцсети, антивирус, темы оформления, приложение для подсчёта пройденных шагов, приложения соцсетей, календарь, заметки, фотоколлажи, режим управления для пожилых, ограничение функций для детей, жесты, возможность стримить игры в YouTube или Twitch с включенной фронтальной камерой (да какие, блин, игры на таком процессоре?!). В общем, в программном плане вы получаете максимально упакованный смартфон — кому-то это очень нравится, кто-то продолжает ругать ASUS за перегруженность системы.

В оболочке Samsung тоже много всего — неудаляемые «проплаченные» приложения Word/Excel/PowerPoint/OneDrive, поиск Яндекс и клиент Facebook. Традиционные «заменители» стандартного пакета Google — свой браузер вдобавок к Chrome и своя «Галерея» вдобавок к Google Фото, свой «антивирус» и «ускоритель Android» непонятно зачем.

Зато оболочка выглядит очень красиво, очень дорого и максимально футуристично — остальные смартфоны в тесте выглядят «бедными родственниками» по части дизайна системы. Правда, работает вся эта красотища родом из флагмана Samsung ужасно медленно и, иногда, рывками. Поэтому разглядывать её гораздо приятнее, чем использовать.

Короче: В Android «под соусом» ASUS есть вообще всё, в Xiaomi — всё, что нужно, в Samsung — всё, что не нужно. В Nokia нет «ничего», хотя тормозит она так, будто в ней всё есть.

Камеры

Лучшая тыловая камера установлена в Samsung — самая «зрячая» и днём, и ночью, с умной «автоматикой», которая сглаживает «шершавые» области фото и всегда выдаёт чёткие снимки. Xiaomi тоже фотографирует замечательно и даже превосходит Galaxy J3 по детализации, но хуже прорисовывает детали на заднем плане (обратите внимание на листву рядом с парковкой авто) и упускает некоторые участки фото из-за меньшей светосилы (значения диафрагмы) тыловой камеры. Отдельно стоит упомянуть позорище со съёмкой в тёмное время суток, когда видео на камеру Redmi 4A превращается в слайдшоу — даже неповоротливый и «дёрганный» сам по себе Galaxy такого не позволяет.

Если человек грязно ругается, когда снимает на Wileyfox, не обижайтесь на него — он ведёт неравный бой с идиотским приложением для управления камерой. Мало того, что автофокус тупой, как эстрадные поп-певицы, так ещё и фотография с соотношением сторон 4:3 «натягивается» на 16:9, то есть, во весь дисплей, из-за чего вы не видите края снимка. А ещё этот грязный сероватый оттенок (см. фото у пруда в парке), который преследует смартфон почти на всех снимках… Не смертельно, но портит впечатление от очень способной камеры. В принципе, Swift 2 можно заставить снимать очень круто, но для этого нужно будет каждый раз выбирать неполноценный ручной режим съёмки, прикидывать, какая часть кадра не влезла в видоискатель после того, как 4:3 нахлобучили на 16:9, и отдельно (какого лешего вообще?) лезть в настройки камеры, чтобы отрегулировать ISO. Передавать управление съёмкой сторонним камерам (Camera 2API) Swift не умеет, поэтому тупизна приложения «Камера» будет преследовать вас, пока вы не смените смартфон на модель с менее «колхозным» меню.

Но уж лучше бестолковые «мозги», чем низкокачественные камеры, как в ASUS и Nokia. В ZenFone Live плох, прежде чего, динамический диапазон. Там, где в других смартфонах деревья тёмно-зелёные, в ASUS приходится выбирать между чёрными деревьями с голубым небом и зелёными деревьями с белым небом. Цветопередача, мягко говоря, странная — только ZenFone умудрился «переврать» оттенок цветка и превратил серое здание при съёмке ночью в золотистое. Вагон и тележка настроек и удобное меню тоже делу не помогают. В защиту ASUS можно сказать, что он держится достойно в съёмке видео — как днём, так и ночью. Правда, программную стабилизацию можно включить только для разрешения 720p, сглаживать движения в Full HD процессор не в состоянии.

Meizu и Nokia снимают лучше, чем ASUS, но даже до уровня Wileyfox они не дотягивают — если M5C ценой невероятных усилий и после приношения в жертву яркости выдаёт более-менее качественные снимки, то в Nokia мы наблюдаем «шершавую размазню» в любых условиях съёмки. Причём камера настолько слаба, что даже режим HDR ей мешает, а не помогает «вытянуть» качество снимка.

Зато в Nokia самая крутая фронтальная камера — настолько качественная, что ей нипочём ни солнце, ни тряска, ни ночная съёмка. Nokia в темноте чуть недосвечивает снимки, а «фронталке» Samsung немного недостаёт динамического диапазона (охвата светлых и тёмных тонов одновременно), хотя детализация снимков у «корейца» — супер! Wileyfox почему-то хорош при съёмке ночью, но подводит днём, а камера Meizu то и дело ловит «пересветы» в ясную погоду и сама по себе очень близорукая. В сэлфи-камере ZenFone Live плохо всё — она перекрасила мне физиономию в красный цвет, «ослепла от великолепия» Кремля на заднем фоне, а ночью просто размазала изображение в какой-то мутный «кисель».

Короче: Samsung и Xiaomi оставляют конкурентов далеко позади, ASUS и Nokia снимают на уровне вдвое более дешёвой «китайщины», Meizu «хочет, но не может», Wileyfox — «может, но не хочет».

Автономность

Не то, чтобы для меня было сюрпризом, что 8 ядер кушают больше энергии, чем 4, но Wileyfox даже этом фоне выглядит как «шальная императрица» — при любой мало-мальски серьёзной нагрузке «гуляет на все сто» и опустошает аккумулятор бешеными темпами. А запускать игры без PowerBank и вдали от розетки просто опасно — останетесь без связи, «интернетов» и вообще всего на долгие часы.

Правда, и заряжается Swift быстрее всех — от 0% до 100% за 1 час 45 минут. Остальные смартфоны заряжаются намного дольше — Nokia 3 и Meizu M5C требуется три (!) часа для полной зарядки, ASUS ZenFone Live заряжается за 2,5 часа, Xiaomi Redmi 4A и Samsung Galaxy J3 2017 — за 2 часа 10 минут.



Автономность при уровне яркости 200 кд/м2

В замерах всем «даёт прикурить» заторможенный Samsung — только в нём установлен четырёхъядерник на базе новейшего 14-нм техпроцесса против 28 нм у конкурентов. Грубо говоря, процессор в J3 под нагрузкой кушает столько же энергии, сколько в Xiaomi без нагрузки. Да и PLS-дисплей сам по себе экономичнее «чистокровных» IPS-матриц на не-максимальной яркости.

Хуже всего с автономностью дела обстоят у Nokia и ASUS, особенно потешно то, что ASUS быстро «садится» даже без весомой нагрузки на процессор — допотопное «железо» само по себе прожорливо. Лучшие в плане выносливости — Meizu и Xiaomi, причём Meizu M5C держится молодцом даже с менее ёмким аккумулятором на борту.

Короче: «Тише едешь — дальше будешь». Дольше всех от аккумулятора работает заторможенный Samsung. Восьмиядерный Wileyfox разряжает аккумулятор пугающе быстро.

Выводы

Удивительная картина — шесть новых смартфонов 2016-2017 модельного года, китайская, тайваньская и корейская инженерные школы, сплошь уважаемые и опытные производители… а рекомендовать к покупке можно далеко не всех участников теста.



Слева направо: Meizu, Wileyfox, ASUS, Samsung, Xiaomi, Nokia

«Зачем вы, девочки, красивых любите?», если «квадратно-гнездовой» и унылый, как токарный станок, Xiaomi обходит конкурентов даже после наценки в российской рознице? Я тоже люблю мощные процессоры и тоже горазд с детским азартом «травить» подлецов, которые продают маломощные смартфоны по высокой цене. Но между средней скоростью работы при хорошей автономности и высокой скоростью работы при плохой автономности я выберу первый вариант.

Энтузиасты всё равно продолжат скандировать, что Redmi 4A — «недоразумение и недо-Сяоми», но за 9 тысяч рублей здесь и сейчас в нём хороши и дисплей, и звук, и выносливость, и камеры. Быстродействие среднее, но достаточно уже того, что Редми никогда не зависает и почти никогда не «заикается» в повседневной работе. С такими данными ему можно простить нетипичную по меркам Xiaomi экономию на процессоре.

Xiaomi Redmi 4A Преимущества: Недостатки: Яркий дисплей с идеальной цветопередачей

Хороший звук в наушниках и из динамика

Качественные камеры

Хорошая автономность Очень медленный в играх

Низкое качество съёмки видео ночью

Невыразительный, нарочито «дешёвый» дизайн

Если вас всё ещё возмущает, что обзорщик отдал предпочтение «концентрированному унынию» в лице Redmi 4A, обратите внимание на Wileyfox — это идеальный бюджетный смартфон для техноманьяка! Очень быстрый, со всеми «наворотами», которые только могут быть за эти деньги, с качественным дисплеем, хорошим звуком в наушниках и хорошими камерами. Автономность, впрочем, аховая (сразу покупайте Power Bank), управлять камерой настолько неудобно, что хочется громко делиться этим горем с окружающими, да и запас громкости маловат и в динамике, и в наушниках. Зато сканер отпечатков! Зато Android Pay! Зато нормально «идут» игры, в конце концов! В сотовых салонах Swift 2 уже очень сложно найти, но Fly-Wileyfox распродают оставшиеся экземпляры за 7,5-8,9 тысяч рублей (акция/без акции), и это вполне оправданная цена за настолько мощный и укомплектованный мобильник.

Wileyfox Swift 2 Преимущества: Недостатки: Яркий качественный дисплей

Хороший звук в наушниках и динамике

Отличная игровая производительность

Быстрая зарядка аккумулятора

Мощный процессор

Поддержка NFC (Android Pay) Быстро разряжается под нагрузкой

Малый запас громкости

Ужасно неудобное управление камерами

Низкое качество съёмки видео

Meizu M5C — это «от добра добра не ищут-2», следующий после Redmi 4A смартфон-хорошист по большинству параметров. Пытается казаться круче, чем он есть на самом деле.

Сами посудите — M5C гораздо слабее с «железной» точки зрения, чем конкуренты выше по списку, но работает быстро, фотографирует и снимает видео… нормально, и всего лишь «нормально» выглядит по качеству дисплея и звука. Зато автономность в нём отличная, дизайн тоже респектабельный — восторга не вызывает, но дело в том, что эта «монотонная» модель Meizu — водораздел, за которым начинаются смартфоны-крайности.

Meizu M5C Преимущества: Недостатки: Отличная автономность

Качественная съёмка видео днём и ночью

Идеальная оптимизация системной оболочки Очень медленный в играх

Визгливый и некачественный динамик громкой связи

Малый запас яркости дисплея

Ужасно долго заряжается от розетки

Первый смартфон-крайность — ZenFone Live. Мне вплоть до слюноотделения нравится идея сконструировать маленький, лёгкий, звонкий бюджетный смартфон. И по сочетанию габаритов, качества дисплея и звука (динамик + наушники) бюджетный ASUS поразительно крут. Ходи себе, «кайфуй» от музыки, любуйся фотографиями на ярком дисплее. И даже навороченная операционная система здесь оправдана — в молодёжном смартфоне она такой и должна быть, подрастающее поколение настроит всё в лучшем виде и будет радоваться тому, что в смартфоне уже «всё включено».

Но, «шьёрт побери!», процессор в этом смартфоне — просто чудовищный хлам, которому место в моделях стоимостью 2-3 тысячи рублей и не больше. Камеры тоже явно изъяты из мобильника не стоимостью 10 тысяч, а раза в 2 дешевле. И, наконец, красивый корпус собран очень по-«жигулёвски». Это когда в сборке соблюдают принцип «если в целом хорошо, но местами плохо — значит нормально». Допустим, это тоже можно стерпеть. Но ужасная автономность усугубляет картину, поэтому советовать эту модель можно только неторопливым (энергичные владельцы и любители игр разобьют ZenFone Live за его медлительность) любителям разглядывать фото и смотреть фильмы да слушать музыку. Разумеется, только в комплекте с Power Bank.

ASUS ZenFone Live Преимущества: Недостатки: Яркий, качественный дисплей

Отличное качество звука в наушниках и динамике

Полностью укомплектованная модификация Android Очень медленный процессор

Плохая автономность

Долго заряжается от розетки

Отвратительные камеры

Не знаю, кого выбрать следующим. Пожалуй, Samsung. «Женя, ты с ума сошёл? Он мало того, что на 30% дороже остальных смартфонов, так ещё и хуже большинства из них!», — скажут мне читатели, и будут правы. У младшей модели J-серии очень мало качеств, за которые её стоило бы хвалить: звук в наушниках и из динамика мерзкий, дисплей настроен тяп-ляп и странно отображает цвета, скорость работы ниже плинтуса — трудно описать общими словами, насколько всё плохо, о быстродействии J3 2017 даже не хочется начинать пустой разговор.

Почему я не отдал предпочтение Nokia взамен неудачного Samsung? Потому что я люблю хорошее «железо», а оно в Samsung действительно такое.

Красивый, пусть и не без огрехов, корпус, супер-автономность и классные камеры есть у J3 уже сейчас, а привести в норму цветопередачу дисплея, пнуть программистов, чтобы они научили фирменную оболочку не «сплющивать» процессор и подрихтовали программным путём звук в наушниках Samsung может. Nokia 3 вышла в феврале 2017 года и на тестовом смартфоне я наблюдал, как с каждой новой прошивкой «живительная взбучка» помогала криворуким программистам писать всё более оптимизированный код — до тех пор, пока смартфон не стал работать с нормальной (по меркам процессора на борту) скоростью. J3 2017 вышел в июне, поэтому во мне ещё теплится надежда, что на бездарей, ответственных за тестирование и оптимизацию ПО, найдётся управа.

Samsung Galaxy J3 (2017) Преимущества: Недостатки: Отличная автономность

Качественные камеры

Новейшая и очень удобная программная оболочка

Раздельные слоты 2x SIM и microSD Ужасно медленный

Визгливый и некачественный динамик, плохой звук в наушниках

Дешёвый дисплей с «ядовитыми» и «кривыми» цветами

Слишком дорогой

А не слишком ли я строг по отношению к Nokia? Всё-таки, о «трёшке» нельзя сказать «ужасный смартфон, ни в коем случае не покупайте!». Нет, не ужасный — корпус очень красивый и практичный (сочетание металла и пластика гениальное), в Android нет никакого «гербалайфа» и лишних приложений, скорость работы нормальная, а фронтальная камера, как сейчас модно говорить, «бомбическая»! И сумма этих качеств позволяет нам рекомендовать Nokia 3… кому?..

Да леший его знает — звук не очень, экран не очень, автономность плохенькая, тыловая камера — так себе. Выходит, Nokia в её нынешней ипостаси застряла между «китайско-тайваньской попсой» (ASUS и Meizu) сверху и «господи, угораздило же меня это купить» (Alcatel, Fly, Micromax, ZTE) снизу. Не так уж плохо для нового производителя под именем HMD, только никакого впечатления «сразу видно — настоящая Нокиа!» в результате использования не обнаруживаешь, а без него бесхитростную Nokia 3 «сравняют с землёй» агрессивные и, как это ни смешно с оглядки на былые заслуги финнов, более престижные ныне Huawei/Xiaomi и даже Samsung.

Nokia 3 Преимущества: Недостатки: Раздельные слоты 2x SIM и microSD

Хорошее быстродействие

Отличная фронтальная камера

Очень качественные и удачно подобранные материалы корпуса Визгливый и некачественный динамик, тихий и нечёткий звук в наушниках

Тусклый дисплей

Плохая тыловая камера

Очень быстро разряжается