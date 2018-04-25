Лучшие недорогие смартфоны апреля 2018 года («серый» рынок)

Месяц отличных скидок на крутые смартфоны – по цене «дешёвых развалин» есть шанс ухватить флагманы недавнего прошлого. Со сверхчёткими экранами, мощными процессорами, хорошими камерами и всем тем, о чём даже самые новые бюджетные смартфоны могут только мечтать.

Xiaomi Redmi 4A — на меньшее не соглашайтесь



Xiaomi Redmi 4A

Если вы присматриваете себе в китайских магазинах мобильник стоимостью 7-9 тысяч рублей, проблем с выбором не будет. Но, если вам нужен «просто» надёжный и адекватный по характеристикам смартфон за 5 тысяч рублей, то выбора у вас, в общем-то, нет – либо мощные модели «чёрт его знает, кто Corporation» с огромным процентом брака, либо самые дешёвые смартфоны престижных китайских производителей – Meizu M5C и Xiaomi Redmi 4A/Redmi 5A. Одинаково пластиковые и одинаково четырёхъядерные, но абсолютно разные в деталях, как показал наш сравнительный тест.

От добра добра не ищут, поэтому более скучный и не уважаемый фанатами мощных смартфонов Redmi 4A был и остаётся вне конкуренции по соотношению цены и качества, если вам нужен самый дешёвый, но качественный Android-смартфон. Хороший экран, современный Android (который ещё и обновляют-улучшают – невиданная для дешёвых моделей роскошь!), нормальная скорость работы и отличная за эти деньги автономность. Скучно? А весело и не должно быть – «приколы» наподобие искусственного интеллекта или изогнутых экранов продают по совершенно другой цене. В сверхбюджетном классе (5500 рублей, товарищи, это $90 – менее 3500 рублей по «докризисному» курсу) Xiaomi сделала модель не для максималистов, а для любителей надёжных неприхотливых мобильников, и поступила правильно.

Meizu M3E — все радости смартфонов среднего класса за 7 тысяч рублей



Meizu M3E

Meizu M3E – это такой «переросток», глубоко тюнингованный бюджетный смартфон, который изначально претендовал на лавры среднего класса. Что-то подобное по сей день проворачивает Samsung, который создал из бюджетной модели отнюдь недешёвый Galaxy S8.

Но для китайцев такой эксперимент был в новинку. Итак, Meizu взяли за основу недорогой «лопатофон» M3 Note (5.5 дюймов, 8 ядер, $150-170), приодели его в дорогой гранёный цельнометаллический корпус и установили внутрь более мощный процессор. Камеры, правда перекочевали из бюджетного «донора», а ёмкость аккумулятора снизили с «двухдневной» до «однодневной». Но главная беда заключалась в том, что за «старшего помощника младшего дворника» попросили больше денег – от $200 для китайцев, а для всех остальных – ещё дороже. В России M3E и вовсе пытались продать за 20 тысяч рублей, только никто не покупал – почти столько стоили заведомо более крутые Sony Xperia XA и Samsung Galaxy A5 (2016).

В китайских интернет-магазинах Meizu M3E тоже оказался «ни рыбой, ни мясом», поэтому со времени выхода подешевел вдвое. И теперь это самый классный смартфон, если вы хотите получить «взрослый набор» (быстрый процессор, красивый корпус, чёткий дисплей) характеристик по минимальной цене.

«Истинные самураи», готовые к страданиям на пути к супер-мощному и дешёвому смартфону, разумеется, предпочтут LeEco Le S2/Le S3/Coolpad Cool1, чтобы потом прошивать их по вкусу до готовности или искать мастерские, где возьмутся за ремонт подобной экзотики, если вдруг что-то сломается. Но Meizu M3E, хоть и не так крут в играх и отстаёт по автономности, как ни крути, выглядит лучше, «глюками» и китайщиной в прошивках не докучает, а запчастей полно и стоят они «копейки» – 1600 рублей за 5,5 Full HD-дисплей, 600 рублей за аккумулятор. Вот так, окольными путями, переоценённый неликвид с претензией на средний класс стал одним из самых интересных «бюджетников» спустя полтора года после выхода.

Xiaomi Redmi 5 Plus — модный экран 18:9 и классная автономность



Xiaomi Redmi 5 Plus

Сколько бы «староверы» ни возмущались, дескать, вытянутые экраны как в новых Самсунгах, LG и прочих Хуавеях – заговор маркетологов и бесполезное новшество, «трудящимся» нравится. Больше экрана за счёт уменьшенных рамок сверху и снизу – разве это плохо?

Другое дело, что почти все модные производители делают наценку за «модный» дизайн, а аналоги-дешёвки от «подвальных китайцев» покупать – себе дороже. Лучше поступить «по умолчанию» и купить творчески переосмысленный, многократно проверенный российской эксплуатацией Xiaomi Redmi Note 4X, который с растянутым по высоте дисплеем почему-то стали называть Redmi 5 Plus.

Наценка за характеристики в Xiaomi, как водится, минимальная, поэтому за 10 тысяч рублей вы получаете и ёмкий аккумулятор, и хорошую скорость работы, и неплохие камеры, и даже адекватную скорость зарядки (хоть официально быстрая зарядка в смартфоне и не поддерживается). Это и есть та «золотая середина» в смартфонах, дороже которой только модели для «эстетов», которым снимки на камере недостаточно художественные, графика в играх недостаточно лощеная, хруст французской булки недостаточно хрустящий…

Кстати, более качественную камеру можно «выхватить» и за 10 тысяч – Meizu M6 Note к вашим услугам. Распрощаться придётся с дисплеем 18:9 в пользу более старого 16:9, а ещё учитывать, что Xiaomi обновляет оболочку и Android чаще – пригодится, когда какая-нибудь Prisma или прочие Покемоны спустя пару-тройку лет не начнут работать на вашем смартфоне из-за устаревших «мозгов» зелёного робота.

Meizu Pro 6 Plus — процессор из флагмана Samsung, камера Sony + дисплей Quad HD почти даром

Сколько стоит 12000-15000 рублей (4/64 Гбайт) Чем хорош Мощный процессор из Samsung Galaxy S7 edge

Хорошие камеры

Большой сверхчёткий дисплей Quad HD AMOLED

Отличный звук в наушниках Чем плох «Тупая» автоматика портит ночные фото и видео

NFC есть, но не работает (никакого вам Google Pay)

Нет слота для карт памяти

Цветопередача в дисплее настроена тяп-ляп Все подробности Характеристики Meizu Pro 6 Plus Где можно купить недорого (на момент публикации) Lightinthebox — 12100 рублей CooliCool — 12500 рублей Geekbuying — 12700 рублей Meizu Global — 13700 рублей HongKong VT — 14700 рублей HongKong Sky-Way — 14800 рублей



Meizu Pro 6 Plus

Не все китайские флагманы одинаково успешны — пока Huawei приучает покупателей платить за крутую «китайщину» 40-50 тысяч рублей, производители, у которых нет чемоданов денег на рекламу и раскрутку, с такими же инициативами «не взлетают». Meizu Pro 6 Plus — как раз такой случай.

Строго говоря, проблемы у Pro 6 Plus начались ещё до того, как смартфон появился на свет. Потому что полноценный флагман Meizu смогли «родить» только с третьего раза, когда «заграница помогла». Дело в том, что ребятам из Meizu — заклятые друзья, поэтому флагманские процессоры Snapdragon 820/821 китайцам тогда не светили. Huawei своими процессорами делиться не собирался, а Samsung всегда с удовольствием продавал Meizu свои классные Exynos, но в 2016 году Самсунгу было не до поддержки «китайщины» — нужно было что-то решать со взрывающимися Galaxy Note 7 и вообще разгребать проблемы.

В итоге Meizu сначала выпустили два провальных флагмана с так себе камерами и ужасной автономностью — Pro 6 и Pro 6S. Смартфоны были неплохими, но своих денег не стоили. Наконец, в конце года Samsung смилостивился, выдал Meizu процессор от Galaxy S7/S7 edge и, по некоторым слухам, своего же производства AMOLED-дисплей. Китайцы потратились сверх на модуль Sony IMX386 для тыловой камеры и добавили аудиофильского качества чип ESS ES9018K2M для хорошего звука в наушниках. Смартфон получился отличным, да и цена порядка 30-35 тысяч не выглядела заоблачной.

Но после двух сомнительных флагманов почти никто не верил, что третья «топ-модель» у Meizu получилась качественной, да и в конце 2016 года все предвкушали выход Samsung Galaxy S8 и других новых безрамочников, а тюнингованный китайский смартфон пришёлся как-то не ко двору.

Поэтому сейчас он стоит 12-15 тысяч рублей, и поэтому Pro 6 Plus сейчас стал лучшим по соотношению цены и качества начинки до тех пор, пока остаётся в продаже.

Motorola Moto Z — американский флагман дешевле, чем китайские «бюджетники»



Moto Z

Motorola медленно умирает ещё с тех пор, как после знаменитых тонких телефонов-«раскладушек» и других дизайнерских моделей «пролюбила» расцвет кнопочных смартфонов, ничем не ответила на выход iPhone, а потом уступила первенство и Samsung, и более молодым производителям. Даже когда Lenovo выкупили Моторолу, ситуация не улучшилась — модные молодёжные мобильники за бешеные деньги не полюбились ни россиянам, ни китайцам, которые, по задумке Lenovo, должны были поправить финансовое положение старого производителя из США.

Особенно отличились китайцы, которые вместо «Вау, Моторола! Заверните две!» (как с Айфонами и Samsung) посмотрели на импортные мобильники совместной с Lenovo фирмы со скепсисом и… начали продавать Motorola за «сколько-нибудь» иностранцам. В том числе и жителям России.

В конце концов «невидимая рука рынка» рассудила, что платить за Моторолу за пределами США готовы столько, сколько платят за антикризисную китайщину наподобие Xiaomi/Meizu/Honor, только без ажиотажного спроса. Поэтому сейчас мы наблюдаем, как смартфон американского бренда продают дешевле, чем флагман Xiaomi «третьей свежести» (Mi5 за 18-20 тысяч, например)!

И этим отчаяньем «торгашей-спекулянтов» обязательно стоит воспользоваться, потому что не существует другого настолько же крутого по совокупности качества камер, дисплея и мощности процессора смартфона дешевле 15 тысяч рублей — ни в России, ни в китайских магазинах!

Идеализировать Moto Z тоже не стоит — смартфон сделали рекордно тонким (с 2016 года и по сей день остаётся таким рекордсменом) для того, чтобы он не был «квадратным» с подключенными модулями на спинке, и рекордно тонкий он за счёт… смешной ёмкости аккумулятора. Если изредка переписываться в мессенджерах и больше ничего из приложений не открывать – протянет сутки. Если использовать мощный флагманский процессор «на все деньги» — разрядится «в ноль» уже к 15:00-16:00. Либо покупаете модуль-PowerBank (+2200 мАч) за три тысячи рублей, либо подключаете по проводу переносное зарядное устройство. Красота требует жертв, а флагман по цене бюджетного ширпотреба — тем более.