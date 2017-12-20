Лучшие бюджетные смартфоны декабря 2017 года (официальная розница)

Новогодние скидки настолько новогодние, что популярные «китайфоны» либо уже сняли с конвейера и не продают, либо продают, но без скидки. Зато под Новый год магазины любыми судьбами избавляются от устаревших моделей «крутых» производителей, поэтому у вас впервые появляется возможность дёшево купить хороший Samsung. Или в 2 раза дешевле купить смартфон не престижного бренда с характеристиками, как у «крутого Самсунга».

Покупать ли совсем старые модели и новинки декабря?

Остатки дешёвых китайских смартфонов годичной давности не могли пылиться в магазинах бесконечное количество времени, увы. В теории у вас ещё остаётся возможность урвать классный Honor 5X за 8 тысяч (или дешевле) рублей и закрыть вопрос покупки бюджетного смартфона, но таких «Хоноров» в официальной рознице осталось несколько штук на всю нашу необъятную страну. Аналогичная проблема будет вас преследовать, если надумаете брать «серьёзный аппарат» в бюджетном классе и станете искать Meizu MX6. Почти везде, где этот смартфон есть в наличии, он стоит неадекватных денег. Впрочем, уж если случайно увидите его за 15-16 тысяч — хватайте, разочарованы не будете.



Meizu MX6 - один из старых смартфонов, которые сложно найти, но всё ещё стоит покупать

Отдельная категория — смартфоны, у которых, к сожалению, не мудрость (низкая цена) приходит с возрастом (долгая жизнь на прилавках магазинов), а возраст приходит один. Это, например, Honor 6X, который и раньше-то смущал «страшным» дизайном при нормальных камерах, а теперь, с выходом Honor 7X (единственной достойной покупки новинки месяца, кстати говоря) вообще бесполезен за свои 16 тысяч рублей. «Семь икс» за свои 18 тысяч тоже не назовёшь дешёвым

смартфоном, но с кэшбэком (банковской картой с деньгами на счету) 2500 рублей в МТС фактически мобильник обойдётся вам в 15500 рублей. Да, вам «впарят» даром не нужную банковскую карту МТС, но сходить с ней в магазин и набрать товаров, или оплатить сотовую связь без комиссии, вы сможете без проблем. И это лучше, чем убогая селфи-палка в подарок или какие-то даром не нужные бонусы на покупки, которые вы не будете делать.

«Лесом» отправляются новинки Meizu для российского рынка. Это и M6, в котором китайцы продолжают валять дурака десятки месяцев подряд и переизобретать старый M3s. И M6 Note, этот запоздалый ответ Xiaomi Redmi Note 4, следом. Потому что платить 21 тысячу за заурядный бюджетник, который, вопреки крутой камере, по-прежнему фотографирует плохо, никто не будет. О печальных «вёдрах» Fly, Nubia с наценкой и шильдиком Archos или неадекватных ценах на Vivo в России даже говорить не стоит — просто не покупайте этот ужас. А покупайте вот что:

Wileyfox Swift 2 — просто супер за свои 6500 рублей

Когда Fly решил «родить» дочерний премиум-бренд, как это сделала Toyota с Lexus и ZTE с Nubia, идея выглядела толково. Потому что проще оказалось создать нового производителя с нуля, чем вливать деньги в лозунги «Fly — это круто и престижно». При этом и сами смартфоны получились хорошими, а энтузиасты-«сектанты» стали расхваливать свою покупку в комментариях к статьям ничуть не слабее, чем их коллеги-фанаты Xiaomi.



Wileyfox Swift 2

Wileyfox Swift 2 появился на свет ровно год назад, и на тот момент он был «смартфоном из будущего» — никто не предлагал вам одновременно новый Android, USB-C и быструю зарядку в настолько дешёвом мобильнике. С тех пор прошло 12 месяцев, но Свифт до сих пор держится молодцом и даже при цене в 10 тысяч рублей остаётся одним из лучших бюджетных мобильников в официальной рознице. А с новогодними скидками конкурентов не осталось совсем: последние экземпляры смартфонов Wileyfox раздаёт за 6990 рублей и даёт ещё 5% скидки за онлайн-оплату заказа банковской картой. Получается смартфон за 6500 рублей, да ещё настолько крутой, что сверхдешёвые сами по себе Xiaomi с бесплатной доставкой из Китая обойдутся немного дороже!

Wileyfox Swift 2 не назовёшь изысканным камерафоном, да и аккумулятор в нём такой, что игры без Power Bank поблизости лучше даже не запускать. Зато он быстрый, красивый, с очень хорошим экраном и большим (за такие-то деньги) запасом мощности. Вы не найдёте ничего круче в официальных сотовых салонах РФ за 6500 рублей.

Alcatel Idol 4 — самый красивый «бюджетник» не в ущерб скорости работы и стереодинамикам

Не стану второй месяц подряд пересказывать историю о том, как Alcatel впервые за долгие годы сделал хорошие смартфоны, а потом пролетел с ними, как фанера над Парижем, потому что дорогой Алкатель никто не хотел покупать. Idol 4 — как раз одна из этих качественных, но никому не нужных моделей. И это хорошие новости для нас, покупателей, потому что смартфон с исходной стоимостью 20 тысяч сегодня можно без проблем купить за 8 тысяч с небольшим.

Четвёртый Идол вышел в феврале 2016 года, но даже в декабре 2017 года он остаётся самым красивым бюджетным смартфоном, а по скорости работы оставляет позади Samsung Galaxy J3 (2017), Xiaomi Redmi 4A, и любые другие модели, которые сегодня покупают честные трудящиеся по цене до 10 тысяч рублей.



Alcatel Idol 4

Классный экран, дорогая наружность, хороший звук в наушниках, громкие стереодинамики — по многим параметрам Idol 4 ощущается как «люкс», хотя по цене этого не скажешь. Алкателевский «осадочек» ощущаешь в плохой автономности, спонтанно «глючной» прошивке и абсолютном безразличии производителя к обновлению Android. Idol родился с Android 6 и умрёт с Android 6, китайцам не интересно, что вы покупаете смартфон на годы вперёд и волнуетесь, будут ли в отдалённом будущем на нём работать приложения.

Но, положа руку на сердце, за эти деньги уж лучше старый «элитный» Alcatel с некоторыми недостатками, чем смартфоны-недоразумение BQ или собранные из отходов хороших моделей Honor 6A/Moto C Plus. Никто не мешает за эти же деньги купить «квадратно-угловые», очень надёжные Xiaomi или Huawei, но Idol 4 в «девичестве» был смартфоном «на голову выше» бюджетных моделей, и такой, говоря по-маркетоидному, пользовательский опыт, дорогого стоит.



Alcatel Idol 4

Xiaomi Redmi Note 5A — «мне бы дешёвый, хороший и с большим экраном»

Смартфоны Redmi A — это первые Xiaomi, которые созданы не для поклонников Xiaomi. Потому что для истинного сяомиста эти модели — плевок в лицо. «Пластиковый корпус? Всего лишь 4 ядра в процессоре? Нет сканера отпечатков? При тысяче рублей разницы с Redmi 4X? Никогда в жизни это ведро с гайками не куплю!». Если бы продажи Xiaomi держались на фанатах, упрощённые Redmi умерли бы навеки ещё с выходом Redmi 4A. Но реальность выглядит не так, какой она представляется любителям «напяливать прошивки», поэтому «Редми А» живут и здравствуют — теперь с банановым вкусом 5,5-дюймовым экраном.

Чтобы привнести в наш грешный мир ещё немного бардака, а вам усложнить жизнь, Xiaomi выпускает две версии Redmi Note 5A. «Просто Ноут пять А» — это лопатофон с 4-ядерным процессором, 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт постоянной памяти, без сканера отпечатков.



Xiaomi Redmi Note 5A

Но есть и вторая модификация — Redmi Note 5A Prime. Этого «старшего помощника младшего дворника» Xiaomi создала для того, чтобы заставить платить покупателей за более дешёвые в выпуске смартфоны, которыми теперь заменят металлический и более крутой Redmi 4X. Отсюда в Prime появился сканер отпечатков, много внутренней памяти, улучшенная (хотя всё равно плохая) фронтальная камера и восьмиядерный процессор. И следом нарисовалась цена порядка 14 тысяч рублей, которую без мата прокомментировать не получается. Впечатления от этой версии такие же, как от «хрущёвки под снос», которую московские рантье сдают под видом «престижной квартиры в столице, 15 минут от метро!», если не хуже.

Я не против того, чтобы Xiaomi выпускала пластиковые модели для любителей большого экрана. Но экономия должна быть экономной, и поэтому мы обратим внимание на Redmi Note 5A «в минимальной комплектации» — с 2/16 Гбайт памяти и 4-ядерным процессором. Если вам нужен смартфон с большим хорошим экраном, вменяемой камерой, нормальной скоростью работы и надёжностью не хуже, чем у Самсунга и прочих айфонов, но как можно дешевле — вот он!

Это на Алиэкспрессе и у «перекупов» он вплотную приближается в цене к Redmi 4X — в официальной рознице за «икс» просят уже 12 тысяч рублей без вариантов, а Note 5A при этом можно легко найти за 8-9 тысяч. И это не так уж дорого, ведь после обновления оболочки до MIUI 9 пластиковый дешёвый Xiaomi проворно работает и для переписки/интернета/видео-музыки годится отлично. В играх всё намного более грустного, и по скорости работы, и по объёму свободной памяти для них, хоть и не все покупатели бюджетных смартфонов любят играть на Андроиде.

Гораздо важнее, что за 8 тысяч ни Samsung, ни Sony, ни кто-либо ещё не предложит вам смартфон с таким сочетанием камеры, автономности и качества экрана. Восторгов «до чего техника дошла» этот Редми вам не подарит, но подводить тоже никогда не будет, и этого вполне достаточно для недорогой модели.

Сколько стоит 8000 — 9000 рублей Чем хорош Большой яркий экран

Современная версия Android

Неплохая камера

Выносливость на день-полтора работы Чем плох Долгая подзарядка от розетки (почти три часа)

Мало оперативной памяти (будет долго переключаться с игры на переписку)

Для некоторых игр слишком «маломощный» Все подробности Обзор Xiaomi Redmi Note 5A (старшей комплектации со сканером отпечатков) Где можно купить недорого Pleer.ru — 7850 рублей ОГО — 7900 рублей MediaMarkt — 9000 рублей МегаФон — 9000 рублей Все цены Xiaomi Redmi Note 5A

Samsung Galaxy A5 (2016) — немолодой, но всё ещё крутой Самсунг по цене «китайщины»

— На здоровье, сынок! Тяжело было на старости лет, но вот сама вот этими руками выращивала огурчики. Вкусные, без «химии», прямо с грядки, — приговаривает бабушка на рынке, пока собирает и взвешивает для тебя овощи. Проникаешься сочувствием к пенсионерке и всем строителям коммунизма, несёшь домой «натуральные, вкуснейшие» огурцы, вручаешь пакет жене и слышишь: «Идиот! Как ты вообще умудрился купить столько гнилых овощей?!».

Оказывается, бабушка-то в здравом уме и трезвой, насколько это возможно для почтенного возраста, памяти, осознанно наваливает «некондиционные» огурчики-помидорчики наивной молодёжи. Пущай платят, падкие на «крафт» супостаты! Всё равно ведь жаловаться не будут на пожилого человека!



Samsung Galaxy A5 (2016)

Настолько же «гнилую» продукцию, но уже в бюджетных смартфонах до недавнего времени нам впаривал Самсунг. Просто уму непостижимо, что богатейшая корпорация с собственным производством памяти, процессоров и экранов для мобильников скупердяйничает и использует любую возможность ухудшить свои смартфоны. «Не досыпать оперативки» (1,5 Гбайт вместо полноценных 2 Гбайт), поставить мусорного качества экран вместо нормального AMOLED или «кастрировать наполовину» процессор, лишь хороший Galaxy не достался вам дёшево. Любые возражения общественности парируются фразой «я Самсунг, сперва добейся!», хотя людей даже не нужно ни в чём убеждать, и они продолжают покупать ширпотребные самсунгофоны «на ура».

Не то, чтобы Samsung строил подлости покупателям 365 дней в году — встречаются и у него и хорошие смартфоны не-флагманы, такие как Galaxy J7 (2017) или Galaxy A9 (2016). Но мобильник за 20 тысяч рублей не назовёшь по-настоящему бюджетным, а всё, что дешевле, у Самсунга испокон веков было металлоломом. До этого момента.

Когда Galaxy A 2016 появились на свет два года назад, это был технический прорыв. Удивительно красивые стеклянно-металлические Самсунги в стиле Galaxy S6, с классными экранами, хорошей автономностью и достойного качества камерами. Супер-популярные смартфоны среднего класса, которых хватало на всё понемногу.

С тех пор самые дорогие Samsung прошли путь от Galaxy S6 до Galaxy S8, а «гламурная» А-серия уже примеряет на себя 2018 модельный год. Старые Самсунги, по мнению маркетологов, уже не очень престижны — нет в них ни натянутого по края корпуса экрана, ни водозащиты, ни сходства с новыми флагманскими моделями. Поэтому цены отпустили в свободное плавание, а для нас это подходящее время, чтобы наконец купить себе хороший Самсунг по цене бюджетных китайских «погремушек».

За время жизни на конвейере случались у A5 2016 и брак аккумулятора, и неполадки разъёма для SIM-карт, но все эти проблемы Самсунг устранил уже давно, поэтому в новых «пятёрках» за 16 тысяч вы с ними не столкнётесь. Зато столкнётесь с «крышесносящим» по качеству картинки AMOLED-дисплеем, тонким корпусом, на который не пожалели металла (в отличие от новых Galaxy с дизайном дачного слизняка), хорошим звуком в наушниках и небывало крутым качеством для бюджетников качеством съёмки видео.



Samsung Galaxy A5 (2016)

Главная беда в Galaxy A5 2016, как и у всех пожилых Самсунгов, — скорость работы. С каждым обновлением прошивки (а вас не спрашивают, ставить их или нет) смартфон работал всё медленнее и медленнее, а после того, как на двухлетний A5 напялили фирменную оболочку в стиле Galaxy S8, быстрый «в молодости» мобильник совсем приуныл. В общем, не ждите моментального запуска приложений или быстрого переключения между ними, если у вашем A5 2016 стоит

последняя версия прошивки. И хорошей прыти в играх тоже не ждите — под игровые задачи графики здесь отмеряли «впритык». Фотографии будут хорошими — отдельные «китайцы» снимают чуть более качественно днём, но отстают по уровню деталей ночью и в пасмурную погоду. Но за хороший экран и звук, качественный и прочный корпус, Samsung pay (можно платить со смартфона даже в магазинах, где не работает оплата касанием банковской карты) и качество съёмки на голову выше, чем у конкурентов, этому Самсунгу по-прежнему можно и нужно прощать все недостатки. Уж за 16-то тысяч рублей!

Сколько стоит 13000 — 18000 рублей Чем хорош Яркий, чёткий, очень качественный дисплей

Очень качественно снимает видео, даже ночью

Дорогой на вид и на ощупь корпус

Хороший звук в наушниках

Samsung Pay Чем плох Медлительный

В играх — «доходяга»

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Huawei nova — хорошая камера, хороший экран, хороший процессор, адекватная цена

Никаких новогодних чудес со смартфонами на грани бюджетного и среднего класса в декабре не случилось — флагманы раньше стоили дорого, да и сегодня не очень доступны. Даже ради старенького Honor 8 придётся «тянуть бюджет» до 20 тысяч рублей. А привлекательный ещё недавно LG Q6 alpha уже не настолько интересен, покуда есть шанс урвать Honor 7X по такой же цене с учётом кэшбэка (см. начало статьи). Остаются проверенные варианты — «золотой стандарт смартфонов среднего класса», ASUS ZenFone 3 ZE520KL и Huawei nova.



Huawei nova

Из этих двух моделей в статье фигурирует Huawei. Почему? Потому что ASUS сложнее найти в продаже, а там, где он есть, выбирать приходится из не таких уж красивых вживую вариантов в белом или золотистом корпусах.

Nova — изначально менее красивый мобильник, по характеристикам он не уступает Асусу, а главное — остался в достаточном количестве в федеральных (всероссийских) сотовых салонах и компьютерных магазинах.

Если вы читали параграф о Самсунге A5 выше по тексту, запомните, что Nova — это как если бы в Самсунг поставили более мощный процессор, но немного удешевили качество звука в наушниках и материалы корпуса.

Ну и ладно — Нову берут не за «красивые глазки», а за хорошую камеру, чёткий качественный дисплей и хорошую скорость работы. С учётом того, что и автономность в смартфоне не хромает, получаем идеальную модель-«хорошиста» по всем параметрам, смартфон, после которого перепрыгивать захочется только на вдвое-втрое более дорогие флагманы. На нём и остановимся до следующего месяца и новых бюджетных смартфонов уже в 2018 году.

Сколько стоит 13000 — 17000 рублей Чем хорош Быстрый процессор

Хорошая камера

Автономность на сутки-двое Чем плох Странный и устаревший дизайн

Быстрая зарядка не поддерживается

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