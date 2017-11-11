Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница)

Кто бы что ни говорил, хорошие и дешёвые смартфоны можно купить не только в китайских магазинах, но и в российской рознице — просто их сложнее найти среди заоблачно дорогих моделей. Мы подобрали пять самых удачных по соотношению цены и качества бюджетных смартфонов под любые запросы и расскажем, где их купить по минимальной цене.

Покупать ли бюджетные новинки месяца?

Никаких революций с сентября-октября не произошло — бюджетными смартфонами сейчас почти никто не занимается, в классе «дешевле 8 тысяч рублей» ничего толкового не появилось, и только смартфоны стоимостью 12-16 тысяч рублей начали терять в цене.

Пока гром не грянет, мужик, как известно, не перекрестится. До конца года этим громом должен стать первый по-настоящему дешёвый безрамочник Xiaomi Redmi Note 5, да и «просто Redmi» с умеренной диагональю дисплея тоже было бы уместно обновить. И ещё в официальную розницу просачивается бюджетный четырёхъядерный «лопатофон» Redmi 5A по цене 10 тысяч рублей — довольно бестолковая цена для мобильника, который создали по принципу «лишь бы работал».

В Россию приехал Nokia 2 — очень слабый смартфон, который даже звонки и переписку будет тянуть в муках, а для игр или нормальной (мессенджеры + соцсети + сайты + музыка) нагрузки почти непригоден. И всё это за 8 тысяч рублей. Спору нет — 4100 мАч в аккумуляторе сослужат хорошую службу, да и Android 8 в бюджетных смартфонах днём с огнём не сыщешь, но почему всё это должно оправдать маломощную начинку, высокую цену и плохие камеры, не очень понятно.

Huawei выпустил Honor 6C Pro — красивый смартфон с доисторическим процессором, внушительным объёмом памяти и сносного качества камерами. Это как раз тот редкий случай, когда хочется сказать «лучше добавь денег на Samsung» и отправить человека за Galaxy J7 2016/Galaxy J7 Neo — в Самсунгах хотя бы автономность будет радовать.



Новичок, которого стоит купить, когда подешевеет — ASUS ZenFone Live (ZB553KL)

Alcatel начал продавать в России Idol 5 и U5 HD. В двух словах — не покупайте, раньше было лучше. И это алкателевское «лучше» даже можно купить дешевле, чем новые смартфоны, о чём и пойдёт речь в статье.

ASUS привёз в Россию ZenFone Live ZB553KL. Не путайте эту модель с недоразумением под названием ZenFone Live ZB501KL. Новый «лайв» построен на базе старшей модели ZenFone 4 Selfie и в некоторых странах так и называется — Selfie Lite (да, ASUS любит устраивать бардак в модельном ряде). Красивый смартфон с плохой тыловой камерой, но хорошей фронтальной. За 13 тысяч вряд ли достоин покупки при «живом» ZenFone 4 Max (см. ниже в статье), но если подешевеет, а фото на тыловую камеру не очень-то нужно — можно брать.

Так может на этом и закончить свои поиски? Или купить Samsung/Xiaomi, потому что не понятно, что ещё можно покупать? А вот и нет — всё самое интересное только начинается, и вот они, самые «вкусные» по цене/возможностям бюджетные смартфоны ноября:

Honor 5X — старый смартфон среднего класса = хороший новый «бюджетник»

Лучшее лекарство от любви с первого взгляда — взглянуть во второй раз. В такие моменты глядишь на свою школьную любовь и, как Алла Пугачёва, задаёшься вопросом «ну шо ты в ней нашёл?». Или пересматриваешь любимый старый фильм и осознаёшь, что герои в нём не титаны с бесконечно чувствительной и глубокой душой, а клоуны фальшивые. Со смартфонами дела обстоят сходным образом. Боготворишь, по старой памяти, крутые Sony Xperia Z3 или ASUS ZenFone 2, к примеру, покупаешь их правдами и неправдами… а потом оказывается, что некоторые бюджетные смартфоны сегодня работают дольше, быстрее соображают и даже лучше фотографируют. Поэтому покупка старой модели смартфона взамен новой почти всегда бессмысленна. Но есть и исключения — например, Honor 5X, модель конца 2015 года.

Когда в начале 2016 года этот смартфон начали продавать в России, за него просили 17 тысяч рублей, то есть, с самого своего рождения смартфон был «антикризисным». Тем более, что пару лет назад Huawei был ещё не такого высокого о себе мнения и оценивал свои смартфоны, как китайскую продукцию, а не надувал цены до уровня «чуть дешевле, чем у Samsung».



Honor 5X

Так вот — с хорошим Full HD-экраном, хорошими 8 ядерами и вполне приличной камерой Honor 5X отнимал покупателей у конкурентов, которые в 2015-2016 гг. стоили порядка 22-25 тысяч рублей. В те дремучие времена, если вы вдруг забыли, металлический корпус в мобильнике — это было «ничего себе», а сканер отпечатков пальцев был только в айфонах и самых дорогих моделях Samsung Galaxy. Слово «Хуавей» тогда ещё считали ругательным или смешным, но на не-китайщину денег ни у кого не было, и Honor разлетались тысячами экземпляров по территории России.

И разлетелись бы все до последнего экземпляра, но рубль перестал дешеветь, и соотечественники снова впряглись в кредиты на более престижные модели. А там и Huawei подсуетился с новыми моделями, а Honor 5X остались лежать мёртвым грузом в сотовых салонах.

Это продолжалось настолько долго, что смартфонные бизнес-воротилы снизили цену на залежавшуюся модель до «купите уже хоть за сколько-нибудь». Оставшиеся Хоноры остались в считанных магазинах (которые, впрочем, доставляют мобильники по любому адресу в России), но за свои 8-10 тысяч рублей всё равно выглядят более интересной покупкой, чем Xiaomi Redmi 4X за 12 тысяч в официальной рознице.

Понятное дело, что «все покупают, и я покупаю» какой-нибудь новый Redmi, потому что запчастей, чехлов, защитных стёкол и прочих запчастей полно, и сами «Сяомофоны» продают на каждом углу. Но господа — в Redmi за официальные 12 тысяч рублей вы не получаете ни Full HD-дисплей, ни настолько качественные камеры. И даже процессор в Xiaomi окажется чуть слабее. Кроме более ёмкого аккумулятора в более дорогом Redmi 4X нет ни одного весомого преимущества. А за более крутой Redmi Note 4 с Snapdragon 625 придётся отдать минимум 13 тысяч рублей. В России предостаточно людей, для которых 3-5 тысяч сверх планируемой суммы на покупку смартфона — «копейки», но мы сейчас ведём речь не о московских любителях выложить сотню тысяч рублей за звонилку, а о реальной жизни и реальных жителях России. Для них даже стартовые 8-9 тысяч за «китайфон» станут ударом по кошельку, но за 5-7 тысяч толковых смартфонов в продаже сейчас нет, а дешевле — так и подавно. Разыскиваете бюджетный смартфон и нашли Honor 5X за 8-10 тысяч — покупайте, разочарованы не будете.

Сколько стоит 8000 — 12000 рублей Чем хорош Мощный процессор

Большой чёткий дисплей

Хорошие камеры

Сканер отпечатков пальцев Чем плох Аккумулятора хватает строго на сутки

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Alcatel Idol 4 — самый красивый и один из самых качественных бюджетных смартфонов

Это только в политике репутация не стоит ни копейки, поэтому одни и те же подонки врут в предвыборных обещаниях, но в итоге даже не краснеют, а продолжают участвовать в выборах десятилетиями, как ни в чём не бывало. В смартфонах за неоправданные ожидания можно получить прямо по рыночной доле — HTC живой тому пример. Неоправданно дорогие «бюджетники» и неремонтопригодные флагманы «почему-то» не понравились покупателям.

У Alcatel другие проблемы — компания, которая с 2004 года принадлежит китайцам, закрепилась в истории как производитель бюджетных мобильников класса «на Samsung/LG/Sony не хватает денег, а остальных производителей впервые вижу — сойдёт и Alcatel». То есть, Алкатель почти всегда покупали не от хорошей жизни, и почти никогда — из-за фанатизма, как это бывает с Айфонами или флагманами Samsung Galaxy.



Alcatel Idol 4

Когда Alcatel осознали, что с такими реалиями их скоро начнут «мочить в сортире» менее знаменитые китайские производители, они затянули пояса и выпустили супер-качественные Idol 3 и Idol 4.

Забудьте всё, что вы знаете о смартфонах Alcatel — по качеству исполнения Idol 4 (модель начала 2016 года, кстати) может поспорить даже с современными «бюджетниками». Очень тонкий и красивый корпус из стекла и металла, громкие и качественные стереодинамики, яркий и чёткий дисплей, хорошие (хоть и не дотягивают до «ух, ничего ж себе!») камеры. В комплекте — бампер и классные наушники-«затычки» JBL. Нет в официальной рознице другого смартфона, у которого всё это будет за 10 тысяч рублей.

Но в момент выхода Idol 4 стоил не 10, а все 20 тысяч. Дорогой и «гламурный» — разве ж это Алкатель? Поэтому покупатели тратили свои деньги на упомянутый выше Honor 5X, на Xiaomi Redmi Note 3 Pro. На Samsung Galaxy A3 2016, в крайнем случае. Но не на Alcatel.

Поэтому Idol 5 уже изначально конструировали «бюджетным ведром» без оглядки на качество, потому что история доказала, что дорогие Alcatel покупать не будут. А Idol 4 стал «неликвидом» для всех, кто взялся его продавать, поэтому в России он сейчас дешевле, чем некоторые смартфоны с такими же характеристиками в китайских интернет-магазинах.

Идеализировать Idol 4 точно не стоит — автономности в нём хватает на пол-дня, на день в лучшем случае (правда, и заряжается целиком всего за час), а в прошивке слишком много всякой ерунды. Восьмиядерный процессор с этой всячиной справляется, но в глазах всё равно рябит. Да и обновления с Android 6.0 на что-то более свежее никогда не произойдёт. Но в компании с Power Bank вы получите очень красивый смартфон с хорошим экраном, хорошим звуком и нормальной скоростью работы. Если от «кастрюль с пластиковыми затычками сверху и снизу» в форме смартфонов вас тошнит, Idol 4 — тот самый смартфон, который не будет портить настроение внешней дешевизной при вполне умеренной цене за новый экземпляр.

ASUS ZenFone 4 Max (ZC554KL) — лучший бюджетный смартфон-долгожитель

Мода на экстремально выносливые смартфоны почти сошла на нет — все знаменитые производители освоили новый «фетиш» (растягивание экрана ввысь под формат 18:9 взамен 16:9), а большие аккумуляторы сегодня ставят либо в «лопатофоны» с огромным прожороливым экраном, либо во всякую китайскую срамоту, которая работает через пятую точку и разваливается в течение нескольких месяцев эксплуатации.

Бюджетные смартфоны, которые в состоянии работать пару дней при обычной нагрузке, и не умрут досрочно из-за идиотизма своих создателей, начинаются с Highscreen Ice Evo (хорошая выносливость, никакущая камера и слабоватый процессор), продолжаются собранными из прадедушкиной радиолы LG X Power, маломощным, но хотя бы современным Moto E. А заканчиваются уже дорогостоящим Lenovo P2, который лучше покупать в Китае, чем заказывать его в России за 20+ тысяч рублей.



ASUS ZenFone 4 Max

Единственный компромиссный вариант — ASUS ZenFone 4 Max. С фантазией у ASUS всё плохо, поэтому под таким именем выпускают четыре разных смартфона. В Россию официально поставляют две модификации — ZC520KL (экран 5,2” с 1280x720 пикселями, 4100 мАч в аккумуляторе, 4-ядерный процессор) и ZC554KL (экран 5,5”, 1280x720 пикселей, 5000 мАч в аккумуляторе, 8-ядерный процессор). Внимания достойна только вторая модификация.

Конечно, скупердяйство, из-за которого на 5,5 дюймах приходится разглядывать такое же количество точек, как в 2014 году, расстраивает. И, уже если вы разрядите 5000 мАч «в ноль», пополнять их до 100% будете в течение 4 часов, потому что быструю зарядку смартфон не поддерживает.

Зато экран очень яркий и не очень врёт в цветопередаче, процессор быстрый (за эти-то деньги!), а по качеству съёмки фото и видео Zenfone 4 Max, хоть и не может тягаться с лучшими бюджетными камерафонами, но среди «долгожителей» твёрдый хорошист. Снимки качеством на голову выше вы получите только в заметно более дорогих Lenovo P2 и ZenFone 3 Zoom.

В бюджетные 15 тысяч рублей укладывается только вариант с 2/16 Гбайт памяти, но этого достаточно и для переписки, и для походов в интернет. Для любителей игр найдутся другие «гоночные» бюджетные смартфоны, как и для любителей мобильной фотосъёмки, а вот других настолько же дешёвых, но качественных «долгожителей» нет и не намечается «на горизонте».

Honor 6X — качественная сдвоенная камера в недорогой модели

В бюджетных смартфонах сегодня есть почти всё – и возможность заменять банковскую карту (Android Pay), и новомодные сканеры, и даже безрамочные экраны, если вы заказываете мобильник из Китая. С Full HD-дисплеем (который в мобильнике отображает столько же пикселей, сколько ваш большой телевизор на стене) и восьмиядерным процессором большего и не нужно. То, что во флагманах не «хороший», а «самый лучший» процессор, какие-то хитроумные голосовые ассистенты и возможность подменять «системник» компьютера, погоды не делает.

Но есть и компоненты, которые в недорогих мобильниках редко бывают качественными – я имею в виду камеры. Сложно найти смартфон с не-мусорными модулями (а от «глаз», внезапно, зависит зрение), и ещё сложнее найти мобильники, в которых камеры настраивали не криворукие идиоты, а люди, которые что-то смыслят в фотосъёмке.



Honor 6X

Качественных и недорогих камерафонов в российских магазинах мало – Samsung Galaxy J5 (2017) не вписывается в бюджет «до 15 тысяч рублей) и очень медленно работает, Nokia 6 хорошо снимает днём, но ужасно – в пасмурную погоду и ночью, ASUS, LG и Sony предлагают хорошие камеры только в мобильниках за 20+ тысяч рублей. Остаётся китайщина, и из неё в камерах бюджетных смартфонов больше всех преуспел Huawei.

В бюджетном классе у Huawei есть несколько смартфонов с приличными камерами, но абсолютно разными преимуществами/недостатками. Есть, к примеру, Honor 8 Lite – красивый стеклянный смартфон с тоннами оперативной памяти (чтобы одновременно тянуть много приложений без проблем), дешёвым, но раскочегаренным процессором, чётким экраном и средней автономностью. Камера одна, но хорошая – что-то более качественное в российских магазинах предлагают от 20 тысяч и выше.

А есть Honor 6X – большая металлическая «лопата», со «страшным» на вид, дешёвым на ощупь и не очень прочным на сгибание (не фольга, но и не сталь) металлическим корпусом, большим экраном Full HD, чуть менее мощными потрохами, но гораздо более выносливый, чем 8 Lite. Сдвоенная тыловая камера, которая самую малость уступает собрату по чёткости и съёмке в темноте, но зато умеет красиво замыливать фон на портретах и при хорошем освещении фотографирует очень даже недурно. Вживую смартфон выглядит даже хуже, чем на фото, и вообще навевает тоску своими очертаниями, но «с лица воду не пить», и стоит напялить какой-нибудь бодрый с виду чехол/бампер, как вы получаете толковую модель с большим экраном, бодрым в приложениях (но дохловатым в играх) процессором и хорошими камерами за 14 тысяч рублей. Собственно, ещё месяц назад он был на пару тысяч дороже и энтузиазма не вызывал, а вот теперь уже выглядит более-менее толковой покупкой для тех, кому подавай две камеры в недорогой модели.

Если нужна одна камера и красивый корпус – Honor 8 Lite. Или ищите в интернет-магазинах как можно более дешёвые Samsung Galaxy J7 (2017)/ASUS ZenFone 3 ZE552KL – иногда их удаётся выхватить за 15-16 тысяч без учёта доставки.

Сколько стоит 14000 рублей Чем хорош Большой качественный дисплей

Хорошие камеры

Быстро работает в приложениях

Неплохая автономность

Много (32 Гбайт) памяти Чем плох Корпус – «дешёвка» на вид и на ощупь

В играх ворочается неспешно

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LG Q6 alpha — породистый мобильник с «безрамочным» экраном

Для смартфонов 2017 год стал годом избавления от «жира» в виде рамок выше и ниже экрана. Там, где раньше вольготно, посреди ничего располагались камеры, датчики, динамики и здоровенные надписи, мол, «я Самсунг! А чего добился ты?», теперь натянут экран, а вся обязательная электронщина (датчик, который блокирует экран во время разговора, чтобы вы щекой не выключали разговор, фронтальная камера) переехали ближе к верхнему краю корпуса.

И сотворил такой дисплей LG за пару месяцев до анонса аналогичного по конструкции Samsung Galaxy. И наплодили корейцы своих флагманов сотни тысяч экземпляров, и заработали на этом миллионы баксов США. И увидели китайцы, что это хорошо. И создали китайские мастера бешено дорогой смартфон с экраном, как в LG и Samsung, да не преуспели в этом.



LG Q6 alpha

И сотворил тогда LG смартфон с безрамочным экраном и умеренной ценой, пока Huawei медленно думал и ещё три месяца «рожал» ответную модель. И назвал LG флагманский безрамочный смартфон G6, а бюджетный безрамочный смартфон Q6. И стало так.

Экран очень классный – яркости в нём, конечно, не сенсационное количество, зато выглядит он крышесносяще, а ещё вы получаете мобильник размером с 5-дюймовых конкурентов, но с 5,5 дюймовым экраном (за счёт того, что он занимает больше пространства на «морде лица» мобильника).

На вытянутом дисплее вы получаете:

- Больше свободного места/видимого пространства, когда вы что-то печатаете и клавиатура съедает площадь на экране

- Больше видимых SMS/сообщений в мессенджерах/фотографий и текста в ленте новостей в соцсетях.

- Нарисованные на экране кнопки управления Android («дом», «назад», «запущенные приложения») не выпрыгивают/уезжают, чтобы освободить место для просмотра видео в Full HD-качества, а занимают отдельную, положенную им площадь. Впрочем, и спрятать их тоже можно.

Камеры в LG Q6… обычные. Фотографируют неплохо, лучше многих китайцев, но шедевра не ждите (тыловая камера перекочевала из дешёвого LG K10 2017, фронтальная новая и чуть улучшенная). Процессор хороший, а количество памяти зависит от «комплектации» LG Q6. Младшая, так сказать, комлектация под именем «альфа» – это пластиковый корпус и 2/16 Гбайт на борту. В старшей «просто Ку-шесть» комплектации 3/32 Гбайт соответственно и металлическая задняя крышка.

Пластиковый LG очень скользкий, но бюджетный смартфон должен быть хоть сколько-нибудь бюджетным, поэтому именно на Q6α стоит обращать внимания. Для переписки и игр на «каких-нибудь» настройках графики его хватит, а хороший дисплей с пропорциями 18:9 одинаков во всех версиях.

Да, это недешёвая модель – запредельные для покупателей «бюджетников» 16 тысяч рублей на дороге не валяются. Вдвойне «обломно», что за эти деньги вы не получаете даже сканера отпечатков пальцев – корейцам не удалось его вписать в бюджет «на сдачу» с безрамочного экрана. Взамен смартфон умеет распознавать лицо для разблокировки экрана, но работает эта штука через пень-колоду, и совсем не так, как в iPhone X.

Но с июля 2017 года (именно тогда LG Q6 появился на свет) и до ноября ни одного смартфона с аналогичным экраном и качеством китайцы в российские магазины не привезли. А когда привезут – не факт, что цена не окажется выше – пример с Huawei Mate 10 Pro доказал, что ребята из Поднебесной большие мастера просить за свои мобильники столько же денег, сколько просят за Samsung Galaxy Note 8 в зарубежных магазинах. И до прихода китайфонов с экраном 18:9 LG будет единственным смартфоном на стыке бюджетного и среднего классов с новомодным дизайном. Это не «космос-машина», но для любителей большого экрана в маленьком корпусе вариант очень неплохой.

Сколько стоит 13000 — 16000 рублей Чем хорош Качественный дисплей с пропорциями, как в Galaxy S8/Note 8

Диагональ 5,5” в 5-дюймовом корпусе

Быстрый процессор

Устойчивый к падениям корпус

Широкоугольная фронтальная камера (поместитесь не только вы, но и друзья/пейзаж по сторонам)

Полноценный слот для двух SIM и одной microSD Чем плох Нет сканера отпечатков пальцев

Оперативно памяти маловато – быстро «перепрыгивать» с одного приложения в другое смартфон не умеет

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