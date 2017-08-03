Смартфоны — лучшие новинки июля 2017 года

Свершилось — китайцы научились мастерить дешёвые безрамочные модели, и уже начали их продавать! Пока поезд не ушёл, LG ответила им недорогим заменителем G6 с вытянутым экраном. А ещё у нас тут самый мощный в мире противоударный флагман, новый Huawei с выделенным аудиочипом и 20 Мп в сэлфи-камере и лучший из лучших смартфон Meizu.

Moto Z2 Force — первый и единственный небьющийся флагман 2017 г.

Преимущества: экран, который почти невозможно разбить

сверхтонкий корпус (намного тоньше, чем у Galaxy S7 и iPhone 7)

полный флагманский «фарш», от процессора до экрана

поддержка модулей Начало продаж: 10 августа (США) Конкуренты: Moto Z Force, Samsung Galaxy S8 Active Цена: $800 (~48 тысяч рублей) — США Подробно: Характеристики Moto Z2 Force

Двойные камеры сегодня устанавливают даже в «мусорного» качества мобильники, по количеству оперативной памяти смартфоны на Android уже догнали и почти перегнали ноутбуки, даже водонепроницаемость понемногу перестаёт быть экзотикой. А вот противоударные смартфоны — это либо китайские подвальные бренды под новым соусом, с ужасными характеристиками и габаритами уровня кроссовка; либо средние по качеству модели, но настолько «казённо-строительные» с виду и дорогие, что тратить на них деньги не хочется.

Единственные, кто конструирует действительно «нафаршированные» смартфоны с небьющимся экраном — Motorola. Первым противоударным флагманом был X Force в 2015 году, и он сразу же стал легендой уровня Nokia 3310. Потому что прочный кнопочный телефон, который может звонить, или не звонить, никого не удивляет, а восьмиядерный монстр с Android и Quad HD-матрицей конкурентов не знал. Правда, с заоблачными ценами и поздним выходом за пределы США смартфон продавался хуже, чем мог бы.



Moto Z2 Force

Lenovo (владельцы Motorola, если вы вдруг не знали) не забросили идею супер-прочного флагмана, но намёк поняли — народу нужен тоненький модный смартфон, а не «трактор» с грубой кевларовой задней крышкой. И чтобы с гарантированным объёмом продаж! Так на свет появился менее «неубиваемый», но более мощный Moto Z Force, и его продавали только в салонах оператора связи в США Verizon.

Похоже, что тактика «меньше защиты — больше гламура» сработала, потому что Z2 Force стал ещё тоньше и ещё быстрее. А то, что от аккумулятора при этом остался «огрызок» в 2730 мАч, уже никого не волнует.

Ещё можно посетовать, что разъём для наушников в защищенный флагман Motorola так и не вернула, и что тыловая камера на базе сенсора Sony Sony IMX 386 — тоже не лучший из лучших вариант за почти 50 тысяч рублей.

Но в природе не существует другого смартфона с настолько же быстрым процессором и качественными камерами/матрицей и невосприимчивостью к падениям на бетон. И всем, кто случайно разбивает каждый свой новый смартфон, лучше купить эту модель, чем узнать стоимость ремонта безрамочных флагманов.

Doogee Mix — бюджетный безрамочный «китаец»

Преимущества: 5,5 дюймов экрана в 5,1-дюймовом корпусе

Экономичный и быстрый процессор

Двойная камера

Очень много оперативной памяти Начало продаж: 15 августа Конкуренты: LG Q6, Xiaomi Mi Mix Цена: 20 тысяч рублей (официальная розница) 11 тысяч рублей («серый» рынок) Подробно: Характеристики Doogee Mix

А вы заметили, как «жиденько» обстоят дела с новшествами в смартфонах 2017 года выпуска? Вышла пара безрамочных мобильников (Samsung Galaxy S8, LG G6), и все начали перешептываться «а ведь дальше ещё круче будет!». Но не сложилось — даже в флагманах производители сегодня модернизируют, главным образом, процессор и камеры (как было с Honor 9 и OnePlus 5, например). А в недорогих моделях и в «среднем» классе чаще всего топчутся на месте, как это происходит с Xiaomi Mi5C/Mi5X. Как ни странно, новшества пришли, но оттуда, откуда их не ждали.

Большие экраны в корпусах с уменьшенными рамками — главный двигатель продаж смартфонов в 2017 году, потому что больше ничем удивить покупателя уже не получается. Проблема в том, что супер-дорогие корейские флагманы — это выставка достижений технологий, а не «народные» смартфоны. А Xiaomi Mi Mix супер-большой и не по-китайски дорогой — даже те, кто не знают о его ужасной камере, не спешат покупать такую экзотику.



Doogee Mix

То есть, пожелания у «трудящихся» два: дешевле и компактнее. Самым дешёвым, как ожидается, станет 100-долларовый UMIDigi Crystal. Правда, он «приоткроет» личико только 7 августа и получит, если верить слухам, дохлый процессор MediaTek и символической ёмкости аккумулятор. Промежуточных вариантов между такой крайностью и флагманами сейчас два — LG Q6 (о нём чуть позже) и Doogee Mix.

С одной стороны, «эффект достигнут» — смартфон ровно в два раза дешевле, чем Xiaomi Mi Mix с почти такой же внешностью. С другой, покупатели делятся на тех, кто не купит Doogee потому, что не знает, что это за бренд, и на тех, кто не купит, потому что знает.

Первых больше, поэтому объясняю: Doogee — это такой Alcatel/BQ, только с непредсказуемыми дефектами и скачущим качеством сборки. Испокон веков выживал только в ценовой категории «до 7 тысяч рублей» как производитель сомнительных, но хотя бы частично современных смартфонов. Потому что, когда под шильдиком Lenovo и Samsung за 7 тысяч тебе предлагают нечёткий дисплей и памяти, которой хватит максимум для установки WhatsApp и VK, волей-неволей обратишь внимание на HD-дисплей и 4-ядерные процессоры в «безродных китайцах». И не важно, что в смартфоне разваливается всё, что может развалиться — легенды гласят, что некоторым всё же везёт, и они покупают нормально собранный экземпляр.



Doogee Mix

С такой преамбулой в сторону Doogee Mix не хочется даже смотреть, но, по первому впечатлению, он не так плох, как можно было бы предположить, судя по шильдику. Дисплей и в самом деле не радует чёткостью — (1280x720 точек натянули на 5,5 дюймов диагонали), зато яркий и AMOLED. Корпус красивый, хотя небольшие рамки на лицевой панели есть — просто китайцы «фотошопят» их в рекламных иллюстрациях.

Процессор — аналог Qualcomm Snapdragon 625, только дешевле. Оболочка — китайщина аляповатая отборная, с неполным переводом. Честно говоря, отдавать 20 тысяч за такое чудо я бы не стал, но 11 тысяч на Aliexpress — вполне умеренная цена для настолько эффектной игрушки.

LG Q6 — растянутый экран, как во флагмане, и умеренная цена

Преимущества: Вытянутый дисплей с соотношением 18:9

Пластиковый и металлический корпус на выбор

Недорогие и навороченные модификации (дешёвые и более дорогие) Начало продаж: Q6α — уже в продаже Q6 — август Конкуренты: Samsung Galaxy J7 (2017), Doogee Mix Цена: Q6α — 17 тысяч рублей Подробно: Обзор LG Q6 и Q6α

Если китайские бренды пародируют популярные смартфоны крупным оптом (авось какой-нибудь из них «взлетит»), то LG уже давно обкатали увеличенные экраны во флагманском G6 и кинулись внедрять это новшество в недорогие модели, пока не пришёл Samsung и не испортил всё, как было с «G6 против S8».



LG Q6

В итоге Life is Good представили один новый смартфон в хитро укомплектованных трёх вариантах. Классный 5,5-дюймовый дисплей и 8-ядерный процессор есть в любой из них, камеры тоже одинаковые во всех Q6, а вот дальше начинаются нюансы. Дешёвая «Альфа» — это Q6 в пластиковом корпусе с 2 Гбайт оперативной памяти и без NFC (= Android Pay). «Просто» Q6 — металлический смартфон, который и мелькает на всех рекламных плакатах.

Почти вся начинка в «ку шестом» перекочевала из бюджетного LG K10 (2017), а ещё очень неприятно, что LG просят за смартфон без сканера отпечатков почти 20 тысяч рублей. Но по быстродействию в реальной жизни Q6 даже лучше, чем Galaxy J7 (2017), а растянутый ввысь дисплей и для чатов, и для соцсетей придётся кстати. Хороший смартфон для тех, кто не гонится за супер-быстрым процессором и редко что-то фотографирует, но не «отлипает» от дисплея с утра до вечера.



LG Q6

Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus — китайские флагманы с дополнительным экраном «на спине»

Преимущества: Дополнительный дисплей для сэлфи на тыловую камеру и просмотра уведомлений

Качественный основной дисплей Quad HD AMOLED

Новый 10-ядерный процессор и 6 Гбайт оперативной памяти

Хороший звук в наушниках Начало продаж: 5 августа (китайский рынок) Конкуренты: Xiaomi Mi 6, OnePlus 5 Цена: Цены в Китае: от $426 (~25 тысяч рублей) — Meizu Pro 7 до $600 (~36 тысяч рублей) — Meizu Pro 7 Plus Подробно: Характеристики Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus

«Зато мы делаем ракеты, и перекрыли Енисей, а так же в области балета, мы впереди, говорю, планеты всей», — как бы говорит нам Meizu, когда энтузиасты начинают крутить у виска от несоответствия начинки цене.



Meizu Pro 7

Больше полугода прошло с тех пор, как Meizu и Qualcomm помирились после судебных тяжб на почве патентов. Ходили слухи, что уж теперь флагманские Meizu станут настолько же быстрыми, как Xiaomi или Самсунги, но не тут-то было — ширпотребный MediaTek Helio P25 в компактном варианте флагмана (такой же стоит в Doogee за 11 тысяч, перемотайте текст назад и убедитесь). И 10-ядерный Helio X30, который, хоть и стал работой над ошибками после провальных горячих X20/25, но по быстродействию дотягивает от силы до Snapdragon 821, прошлогоднего флагманского процессора.



Meizu Pro 7

«Зато смотрите, какой классный дополнительный дисплей!», — восклицают представители компании. Ну, не знаю, ребята, я всякие сомнительные доработки повидал: анимированные «глаза» на тыловой панели LG, всякие проекторы, да и дополнительный экран «для уведомлений и часов» тоже был — у Highscreen. И я не заметил, чтобы эти «сверхуспешные» идеи получили продолжение. Сэлфи на тыловую камеру и второй дисплей как видоискатель — любопытно. Разглядывать «задницу» телефона, ожидая на ней индикации уведомлений? Не то, чтобы мы об этом всегда мечтали.



Meizu Pro 7

И я понимаю, что отчасти роль сыграл Samsung (который раньше продавал для флагманов Meizu процессоры от Galaxy S6, а теперь жадничает), и Qualcomm, с которым установилось перемирие, но не дружба. Но смартфоны развиваются медленнее с каждым годом, ставки слишком высоки, и «топ-смартфон» со средним процессором, средней камерой по цене флагмана сегодня мало кому нужен. В конце концов, для любителей «тоже неплохо, но старомодно» есть Xiaomi Mi 5s за 15 тысяч. Кстати, о Xiaomi…

Xiaomi Mi 5X — новинка класса «ни рыба, ни мясо»

Преимущества: Умеренная цена

Двойная камера с конструкцией, как у флагмана Mi 6 Начало продаж: уже в продаже Конкуренты: Honor 6X, LeRee Le3 Цена: Цены в Китае: от $222 (14 тысяч рублей) Подробно: Характеристики Xiaomi Mi 5X

На первый взгляд, в последнее время Xiaomi непрерывно валяет дурака, отвлекаясь только на разработку флагмана Mi 6 и «лопатофона» Mi Max 2. Все эти торжественные пересадки маломощных процессоров в Redmi Note 4, непонятно кому нужный Mi 5C по цене чуть ниже, чем у полноценного флагмана «просто Mi 5», только с дешёвой начинкой. А теперь ещё и Mi 5X, который аналогично «ни в борщ, ни в Красную армию» рядом с дешевеющим «убийцей смартфонов среднего класса» Mi 5s. Ничем не примечательный как для бюджетника, и слишком примитивный для модели среднего класса. Так стоило ли огород городить?



Xiaomi Mi 5X

Пожалуй, стоило, но не для великой борьбы с конкурентами, а чтобы «заткнуть дыру» в своём модельном ряде. Посудите сами: в Xiaomi как класс отсутствуют средние по характеристикам модели. Есть «старший помощник младшего дворника» Redmi Note 4, а за ним — выжженная земля вплоть до вдвое более дорогого флагмана Xiaomi Mi 6. Поэтому исторически сложилось, что средний по цене Xiaomi — это остатки прошлогодних Mi4/Mi5, залежавшиеся на прилавках у продавцов. Когда и без того недорогой китайский флагман дешевеет до уровня бюджетника, это хорошая новость для покупателей. Но плохая для «продаванов» (которые почти по этим ценам закупали смартфоны у Xiaomi для своих магазинчиков), и плохая для самой Xiaomi, потому что стричь деньги гораздо эффективнее не с уценённых старых флагманов, а с новых «тюнингованных бюджетников». Вот для этого и нужны всяческие Mi 5C и Mi 5X.



Xiaomi Mi 5X

Но если 5C — «овощ», который лишь немного круче бюджетной модели, то Mi 5X — «временно исполняющий обязанности двуглазого Redmi Pro» и кандидат в хорошие недорогие камерафоны. В общем, Редми минус автономность, плюс качественные камера и тонкий корпус. До тех пор, пока в продаже остаётся дешёвый и более крутой Mi 5s, от новинки нет проку, но пройдёт несколько месяцев, и продажи «пойдут».

Huawei nova 2 и nova 2 Plus — любые жертвы ради крутой фронтальной камеры

Преимущества: Очень качественная 20 Мп сэлфи-камера

Сдвоенная тыловая камера

Огромное количество программных «улучшайзеров» для автопортретов

Тонкий корпус

Качественный звук в наушниках Начало продаж: уже в продаже Конкуренты: Sony Xperia XA1, ASUS ZenFone 4 Цена: nova 2 — 24 тысячи рубле nova 2 Plus — 26 тысяч рублей Подробно: Характеристики Huawei nova 2 и nova 2 Plus

Ваш смартфон вдвойне хитрей, если это Хуавей. Потому что маркетологам приходится просчитывать характеристики и цену смартфонов так, чтобы не выстрелить себе в ногу. То есть, чтобы дешёвые навороченные Honor не мешали продажам более престижного «материнского» Huawei. Вот инженеры и лавируют, с переменным успехом.

Никто не верил, что смартфоны-«хорошисты» за 25-30 тысяч рублей с только одной уникальной «фишкой» (ретушь «морды лица» в сэлфи-снимках) будут популярны. Но оказалось, что любителей выкладывать фото в Instagram гораздо больше, чем тех, кто крутил пальцем у виска и недоумевал, как можно отдать столько денег за китайфон с не-флагманскими характеристиками.



Huawei nova 2

Наверное, ситуация повторится вновь, и наше брюзжание ни на что не повлияет. Потому что nova 2 и nova 2 Plus — супер-стройные, очень красивые смартфоны, у которых и с автономностью всё в порядке, и конкурентов по качестве съёмки на тыловую камеру — iPhone SE (который вот-вот снимут с производства) и Xiaomi Mi 5s (который уже сняли). А по качеству фронтальной камеры за эти деньги им крайне сложно подобрать конкурентов.

Но… вы ведь догадались, что с характеристиками снова всё не так-то просто? Во-первых, медленный процессор — сколько не надувай мегагерцы бюджетного Kirin 650 для работы в смартфонах среднего класса, он всё равно «не тащит». Скорость работы всё равно остаётся примерно такой же, какой она была в дешёвом Honor 5C или, по современным меркам, в Xiaomi Redmi 4X. Грех сказать, но первые nova работали быстрее.



Huawei nova 2

И меньше грелись — тонкий корпус nova 2 подогревает ладони почти в любых играх, да и при интенсивной эксплуатации 4G. Прибавляем к этому тот факт, что в смартфоне нет поддержки Wi-Fi 5 ГГц (терпимо, но во многоэтажках на 2,4 ГГц скорости будет впритык), и нет поддержки NFC (молодёжный смартфон без возможности платить с помощью Android Pay?) — и как-то становится не очень понятно, зачем такое счастье при живом Honor 9 за 27 тысяч?

Короче говоря, «гонщики на смартфонах» недоумевают. Все остальные, наверное, не заметят подвоха, потому что nova 2 и тонкие, и выносливые, и фотографируют-звучат неплохо. И никому не будет дела до того, что «у соседа лучше», пока сосед не даст подержать свой Galaxy S7/Xiaomi Mi 5s, который на голову выше по скорости работы и почти не нагревается под нагрузкой.