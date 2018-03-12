Большой Sony с крутой селфи-камерой. Обзор Sony Xperia XA2 Ultra

Плюсы Отличный экран и звук

Хорошая основная селфи-камера, удобная вторая селфи-камера с широким углом

Греется заметно меньше тонких смартфонов

Есть 3,5 мм джек Минусы Нет защиты от брызг

Есть место для сенсорных кнопок под экраном, но кнопок нет

В таком огромном корпусе должен был поместиться огромный аккумулятор, но он в этой модели средней ёмкости

Редкое сочетание: большой экран и крутая селфи-камера. Прежде мы такое встречали только в китайском Oppo F5, зато теперь подтянулись и мэтры. Разбираемся с «японцем» Sony Xperia XA2 Ultra.

Характеристики

Sony Xperia XA2 Ultra Операционная система Android 8 Oreo Экран 6.0”, 1920x1080, 16:9, IPS, 367 ppi Процессор Qualcomm SDM630 Snapdragon 630, 8 ядер (Cortex-A53 2,2 ГГц) Графика Adreno 508 Оперативная память 4 ГБ Накопитель 32 ГБ, отдельный слот для microSD (до 256 ГБ) Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5, GPS Камеры Основная:

разрешение матрицы: 23 Мп

диафрагма: f/2.0

фокусное расстояние: 24 мм

размер матрицы: 1/2.3”

качество видео: до 2160@120 FPS Фронтальная двойная:

разрешение матрицы: 16 Мп и 8 Мп

диафрагма: f/2.0 и f2.4

размер матрицы: 1/2,6” и 1/4" Аккумулятор 3580 мАч, несъемный Размеры 163x80x9,5 мм Масса 221 г Цена на момент публикации 30 000 рублей

Дизайн и управление



Sony Xperia XA2 Ultra

Новые Иксперии XA2 представили почти сразу после Нового года — на выставке CES японцы выкатили две модели: Xperia XA2 и Xperia XA2 Ultra. Та, что c приставкой Ultra, — просто-таки настоящий танк по габаритам. И дело не только в 6-дюймовом экране, ведь тот же Oppo F5 (обзор) был относительно компактным. Sony Xperia XA2 Ultra выглядит именно как нарочито большой смартфон, причём не в плохом смысле этого слова. Многим, я уверен, это придётся по вкусу. А еще гаджет весит целых 221 грамм. Руку, конечно, не оттянет, но непривычно на фоне большинства моделей, которые держатся в рамках 160–180 грамм.



Sony Xperia XA2 Ultra

Sony Xperia XA2 Ultra — весь «на стиле», хоть и в уже устаревшей концепции дизайна Loop Surface (сейчас японцы переползают на Ambient Flow). Даже кнопка блокировки — не просто обычная бездушная овальная клавиша, а миниатюрная круглая кнопочка с концентрическими кругами на верхушке и скошенными углами. Все элементы — что большие, что маленькие — выполнены очень аккуратно.



Sony Xperia XA2 Ultra

Экстерьер получил множество фамильных черт, поэтому перепутать модель со смартфоном другого производителя просто невозможно. Тем не менее, несмотря на самоцитирование, Sony Xperia XA2 Ultra, на мой взгляд, выглядит интереснее, чем тот же Sony Xperia XZ1 (обзор).



Sony Xperia XA2 Ultra

Смотрится смартфон дорого и качественно, поэтому не сразу заметно, что задняя крышка сделана из пластика, а металлические здесь только рамки. И, собственно, корпус — не цельный, а собран из множества деталей и деталек.

Сверху и снизу от 6-дюймового дисплея еще очень много смартфона. И если над экраном расположилось немало полезного — две камеры, вспышка, динамик, датчик приближения, — то под ним абсолютная пустота. И не то, что бы я был противником пустоты, но под дисплеем могли бы быть сенсорные клавиши. Но их нет, поэтому во время работы со смартфоном вам нужно постоянно выуживать кнопки «Домой» и «Назад» из интерфейса «Андроида», а это раздражает.

А вот рамки по бокам почти отсутствуют — они не больше, чем у «безрамочного» Mi Mix 2 (обзор). Возможно именно поэтому Xperia XA2 Ultra смотрится на порядок современнее, чем Xperia XZ1. Замечательно, что Sony нашла способ и угнаться за модой и не растерять узнаваемый дизайн.



Sony Xperia XA2 Ultra

Ничего из ряда вон выходящего в управлении этим смартфоном нет. Разве что имеется дополнительная кнопка для съёмки, причём, как на фотоаппаратах, она с двумя степенями нажатия для того, чтобы сначала сфокусироваться, потом уже сделать снимок.

Очень удобно, что SIM-карту можно поменять без всяких шпилек-иголок-iСкрепок, просто поддев ногтём специальный лоток. Но тут есть подвох: Sony хранит идиотскую традицию обязательной перезагрузки при смене SIM-карты, хотя ни чипсеты Qualcomm, ни Android этого не требуют.

Определённо плюс, что в Xperia XA2 Ultra есть разъём для наушников — выбор, пользоваться ли проводными или же беспроводными наушниками, остаётся за владельцем смартфона. Находится мини-джек сверху. Снизу же есть один небольшой, но весьма хороший динамик, а также разъём USB-C.

У модели есть четыре варианта цвета корпуса: серебристый, чёрный, золотой и синий.



Sony Xperia XA2 Ultra

Экран

У 6-дюймового экрана Sony Xperia XA2 Ultra разрешение 1920х1080 точек. Времена, когда в смартфонах за 30 тысяч рублей будут стоять 4K-дисплеи, еще не наступили, но если все эти Ultra HD во флагманах — всего лишь проявление гонки разрешений, то на шести дюймах они были бы в самом деле полезны.

Но это единственное, что может не понравиться в дисплее. В остальном же он очень порадовал. Максимальная яркость прямо-таки слепит, запас контрастности большой, цветопередачи близка к идеальной. Приятно видеть хорошо откалиброванный дисплей.

Результаты теста дисплея Sony Xperia XA2 Ultra Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 481/2 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1390:1 Цветовой охват (sRGB) (90–100% = идеал, больше = хуже) 95 % DeltaE (меньше = лучше) 1,78 Гамма (идеальная — 2,2) 2,3 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 8600

Звук

Звук понравился особенно. От него не ожидаешь многого: прорезь динамика вообще теряется на бескрайне большой нижней грани. Но звучание, на удивление, весьма хорошее для смартфона и очень громкое. Правда, в некоторых сложных моментах всё-таки становится трудно расслышать отдельные инструменты, если выкрутить громкость на всю.

Камера

Сперва — про селфи-камеру, она тут главная. Кстати, для групповых снимков теперь не обязательно будет таскать с собой селфи-палку, поскольку Sony оснастила смартфон широкоугольной фронталкой — в кадр теперь влезают все.



Фото с широкоугольной фронтальной камеры Xperia XA2 Ultra (нажмите, чтобы открыть галерею)

Рядом расположена еще и вторая фронтальная камера с вдвое более высоким разрешением (16 Мп против 8 Мп у «ширика») и с оптическим стабилизатором, но уже с «нормальным» фокусным расстоянием, больше подходящим именно для портретов.

Что любопытно, широкоугольную фронталку нельзя использовать для съёмки видео. То есть, использовать-то можно, но угол обзора становится абсолютно тот же, что и у второй селфи-камеры. Непонятно, зачем тогда вообще оставили возможность переключаться между фронталками в режиме видео. Но мы вряд ли узнаем ответ на этот вопрос.

Обе селфи-камеры умеют снимать очень неплохо, днём ничуть не уступая тыловой камере. Но вечером картина меняется. Если 16-мегапиксельный модуль просто хуже схватывает детали в темноте, то широкоугольная камера шумит так, что её ночные снимки не захочется показывать никому на свете.

Наконец, чтобы был уже полный фарш, Sony примостила на переднюю панель еще и вспышку. Причём она умеет не только вспыхивать, но и просто равномерно гореть, как фонарик, что, на мой взгляд, гораздо гуманнее для автопортретов.

Тыловая камера снимает заметно лучше, нежели, например, камера более дорогой модели — Sony Xperia XZ1. Но есть и свои недостатки. Во-первых, по краям кадра изображение становится крайне нечётким. Во-вторых, камере, на мой взгляд, не хватает динамического диапазона. Нельзя не придраться и к ручному режиму съёмки, который ручной только отчасти. К примеру, вы не можете одновременно самостоятельно выставить выдержку и ISO. При попытке поменять один из этих параметров, второй обязательно возвращается обратно в автоматический режим. Конечно, далеко не всех вообще интересует ручной режим съёмки в смартфонах, но иногда, когда под рукой нет камеры, а «автоматика» определённо не вытягивает сложных условий съёмки, очень хочется иметь возможность настроить всё руками, чтобы не потерять хороший кадр. Вечером тыловая камера изо всех сил пытается скрыть шум, делая фотографии достаточно мутными.



Фото с тыловой камеры Xperia XA2 Ultra (нажмите, чтобы открыть галерею)

Из плюсов — тыловая камера умеет снимать видео в 4К (но почему-то только из отдельного приложения), и также может снимать с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Интерфейс и производительность

Sony Xperia XA2 Ultra из коробки работает на Android 8 Oreo с небольшими собственными изменениями оболочки и пачкой предустановленного софта. И этот софт, кстати, еще нельзя и удалить со смартфона. В остальном же, если вы знакомы с интерфейсом стокового «Андроида», никаких проблем с использованием Sony Xperia XA2 Ultra у вас не возникнет. Система работает отзывчиво и без заметных лагов.

Так как смартфон не является вершиной инженерного искусства Sony (читай, не топовая модель), то и процессор у него вполне себе «обычный», без лишнего флагаманского выпендрёжа, но выполняющий свою работу без каких-либо проблем. А именно Snapdragon 630. С одной стороны, производительность этого CPU примерно равна Snapdragon 625, который можно найти, например, в Xiaomi Mi A1 (обзор). А вот графическое ядро у 630-го намного быстрее, чем у 625-го. Как результат, видео и игры идут на Sony Xperia XA2 Ultra плавно, поэтому бояться того, что внутри стоит не самый топовый процессор, не стоит.

Конкуренты

Sony Xperia XA2 Ultra Oppo F5 Samsung Galaxy A8 Операционная система Android 8 Oreo Android 7.1 Nougat Android 7.1.1 Nougat Экран 6.0”, 1920x1080, 16:9, IPS, 367 ppi 6.0”, 2160x1080, 18:9, IPS, 402 ppi 5,6”, 2220x1080 точек, 18.5:9, 441 ppi Процессор Qualcomm SDM630 Snapdragon 630, (8 ядер Cortex-A53, 2,2 ГГц) Mediatek MT6763T Helio P23 (8x Cortex-A53, до 2,5 ГГц) Exynos 7885 Octa, 8 ядер (2x2,2 ГГц Cortex-A73 & 6x1,6 ГГц Cortex-A53) Графика Adreno 508 Mali-G71 MP2 Mali-G71 Оперативная память 4 ГБ 4/6 ГБ 4 ГБ Накопитель 32 ГБ, отдельный слот для microSD (до 256 ГБ) 32 ГБ, отдельный слот для microSD (до 256 ГБ) 32 ГБ, отдельный слот для microSD (до 256 ГБ) Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5, GPS LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS LTE, Wi-Fi 802.11ac Камеры Основная:

разрешение матрицы: 23 Мп

диафрагма: f/2.0

фокусное расстояние: 24 мм

размер матрицы: 1/2.3”

качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная двойная:

разрешение матрицы: 16 Мп и 8 Мп

диафрагма: f/2.0 и f2.4

размеры матриц: 1/2,6” и 1/4" Основная:

разрешение матрицы: 16 Мп

диафрагма: f/1.8

качество видео: до 1920x1080@30 FPS Фронтальная:

разрешение матрицы: 20 Мп

диафрагма: f/2.0

размер матрицы: 1/2,8”

качество видео: до 1920x1080@30 FPS Основная:

разрешение матрицы: 16 Мп

диафрагма: f/1.7

размер матрицы: 1/2.8”

размер пикселя: 1,12 нм

качество видео: до 1920x1080@30 FPS Фронтальная:

разрешение матрицы: 16 Мп и 8 Мп

диафрагма: f/1.9 и f/1.9

размер матрицы: 1/3.1” и 1/4.0”

размер пикселя: 1.0 и 1.12 мм

качество видео: до 1920x1080@30 FPS Аккумулятор 3580 мАч, несъемный 3200 мАч, несъемный 3200 мАч, несъемный Размеры 163x80x9,5 мм 149x72x9 мм 149x70x8 мм Масса 221 г 152 г 172 г Цена на момент публикации 28 000 рублей 20 000 рублей 32 000 рублей

Oppo F5

Отличный смартфон с той же диагональю экрана предлагает китайский бренд Oppo. Только его 6 дюймов имеют модное нынче соотношение сторон 18:9, а по сравнению с Sony Xperia XA2 Ultra девайс кажется вообще невесомым, так как он примерно на треть легче. F5 проигрывает «Соньке» в производительности, но и стоит подешевле — 20 000 рублей. У него отличная селфи-камера, правда, всего одна, без широкоугольного варианта.

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Samsung Galaxy A8 (2018)

У Samsung Galaxy A8 экран поменьше — 5,6 дюймов, но у этого смартфона тоже две селфи-камеры с разным фокусным расстоянием. Правда, разница между их углами обзора не такая большая, как у камер Sony Xperia XA2 Ultra. Тем не менее, предназначение у второй камеры такое же — делать групповые селфи.

Все три камеры, имеющиеся у смартфона, снимают вполне прилично, а 16-мегапиксельная фронтальная — одна из лучших селфи-камер на сегодняшний день. Также у Samsung Galaxy A8 отличный дисплей, водозащита уровня IP68 и уверенная производительность среднего уровня.

Итог

После Sony Xperia XZ1, вызывающего далеко не самые позитивные эмоции, менее дорогой, но более свежий смартфон Sony Xperia XA2 Ultra — куда интереснее. Например, засчет тонких рамок по бокам он в 2018 году не выглядит безнадёжно устаревшим.

Xperia XA2 Ultra в любом случае получился бы большим из-за 6-дюймового дисплея, но видно, что дизайнеры не пытались сэкономить миллиметры где это только возможно, поэтому он вышел особенно большим. И лично мне это нравится (хотя я и не фанат «Хаммеров»).



Sony Xperia XA2 Ultra

Дисплей отлично откалиброван, поэтому смущает только его разрешение: Full HD на 6 дюймах, на мой взгляд, маловато. Но это среднеценовой смартфон, поэтому характеристик, ломающих стереотипы, мы от него и не ждём. С другой стороны, у него всё же есть изюминка: сразу две камеры для селфи: одна 16-мегапиксельная, которая даёт отличную детализацию, другая попроще, зато с широким углом, очень удобным для групповых снимков. Тыловая камера тоже показала себя неплохо, но всё-таки есть недочёты: непродуманное ручное управление и нечёткости по краям снимка.

Плюсом будет то, что Sony Xperia XA2 Ultra идёт сразу с Android 8 Oreo. Процессор здесь не топовый, но он «тащит» современные приложения на ура. Для тех, кто приемлет только смартфоны А-брендов, но не готов переплачивать за запредельные характеристики, Sony Xperia XA2 Ultra подойдёт в самый раз. Лишь бы поместился вам в руку.

Плюсы Отличный экран и звук

Хорошая основная селфи-камера, удобная вторая селфи-камера с широким углом

Греется заметно меньше тонких смартфонов

Есть 3,5 мм джек Минусы Нет защиты от брызг

Есть место для сенсорных кнопок под экраном, но кнопок нет

В таком огромном корпусе должен был поместиться огромный аккумулятор, но он в этой модели средней ёмкости