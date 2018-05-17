Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5
- Хороший внешний вид
- Очень мощный процессор для своей ценовой категории
- Есть разблокировка по лицу
- Хороший звук, особенно в наушниках
- Есть стабилизация при видеосъёмке
- Селфи-камера не оправдывает свои хвастовские 20 Мп
- Бедный ручной режим фотосъёмки
Новый смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro получил шустрый процессор и немного изменённый дизайн, включая заднюю камеру на манер iPhone X. Но снимает ли она хотя бы в половину также хорошо? На этот и другие вопросы можно получить ответы, окунувшись в наш обзор.
|
Xiaomi Redmi Note 5 Pro
|
Операционная система
|
Android One 8.1 Oreo, MIUI 9.5
|
Экран
|
5.99”, 2160x1080, 18:9, IPS, 403 ppi
|
Процессор
|
Qualcomm Snapdragon 636,
8 ядер (8x Kryo 260, до 1,8 ГГц)
|
Графика
|
Adreno 509
|
Оперативная память
|
3/4 ГБ
|
Накопитель
|
32/64 ГБ
|
Связь
|
LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS
|
Камеры
|
Основная двойная:
разрешение матрицы: 12 Мп & 5 Мп
диафрагма: f/2.2 & f/2.0
размер пикселя: 1.25 мкм & 1.12 мкм
качество видео: до 1080@30 FPS
Фронтальная:
разрешение матрицы: 20 Мп
диафрагма: f/2.2
размер матрицы: 1/2.8”
качество видео: до 1080p
|
Аккумулятор
|
4000 мАч, несъемный
|
Размеры
|
159x75x8 мм
|
Масса
|
181 г
|
Цена цена
|
18/20 тысяч рублей
Дизайн и управление
Если вы взглянете на обзор похожей модели, Xiaomi Redmi 5 Plus, вы найдете минимум отличий во внешнем виде. Корпус Xiaomi Redmi Note 5 Pro ровно такой же за исключением того, что разъём для наушников переехал с верхней панели на нижнюю, а модуль камер трансформировался в такой же, как у iPhone X. В остальном же перед нами более чем узнаваемый дизайн Xiaomi Redmi.
Смартфон смотрится красиво и молодёжно, тем более что он также получил вытянутый дисплей (18:9) и достаточно небольшие рамки вокруг экрана. Эта модель не пошла проторенной тропой, поэтому «чёлки» — выреза в самом верху экрана — у него нет.
Передняя панель — сплошное стекло, остальной корпус металлический. Бросается в глаза качество сборки Xiaomi Redmi Note 5 Pro, все детали отлично подогнаны, нет чего-то такого, чтобы сразу выдавало, что перед нами далеко не самый дорогой смартфон из существующих.
Новинка не может похвастаться таким же привлекающим взгляды дизайном, как у Honor 9 Lite (обзор), зато не собирает отпечатки так быстро. Правда, если вы бессменный владелец смартфонов Xiaomi с 3 или более ранних поколений, то преемственность поколений в общих черт дизайна вам, скорее всего, уже сильно наскучила.
Дисплей и звук
Xiaomi не хуже других чувствует, куда дует ветер, поэтому у Xiaomi Redmi Note 5 Pro новомодный вытянутый экран, то есть с соотношением сторон 18:9 дюйма. При этом, спасибо небольшим рамках, смартфону удаётся не выглядеть гигантом даже с 5,99-дюймовым дисплеем. Разрешение у него 2160x1080, то есть Full HD, но подкорректированное для вытянутого экрана.
Дисплей яркий и контрастный. В отличие от предыдущих моделей, он умеет автоматически менять контрастность и температуру изображения в зависимости от внешнего освещения. Если вы такое не любите, то с помощью ручных настроек можно найти что-то одно, но своё.
Основные параметры дисплея также в порядке не смотря на то, что это всё-таки даже не средний класс. От дисплеев «крутых» смартфонов экран Xiaomi Redmi Note 5 Pro в основном тот факт, что он поддерживает цветовое пространство sRGB (как и подавляющее большинство контента), а в более дорогих смартфонах цвета нередко выкручены так, что они выглядят более насыщенно, но менее естественно. Но тут уж кому что нравится.
|
Результаты теста дисплея Xiaomi Redmi Note 5 Pro
|
|
Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|
503/2 кд/м2
|
Контрастность (больше = лучше)
|
1684:1
|
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|
91 %
|
DeltaE (меньше = лучше)
|
2,76
|
Гамма (идеальная — 2,2)
|
2,3
|
Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|
8100K
Cо звуком у Xiaomi Redmi Note 5 Pro всё замечательно. Конечно, здесь нет стереодинамиков, только один на нижней грани, но это обычная ситуация. Играет он очень прилично для своих денег. Еще интереснее ситуация с наушниками. По умолчанию звук неплохой, но, если покопаться в настройках, можно найти много интересного.
Например, есть пункт улучшения звучания, с помощью которого можно загрузить наиболее оптимальные настройки в зависимости от того, какой модели ваши Xiaomi-наушники. Если у вас не фирменные, то эту функция всё равно неплохо работает и предоставляет возможность найти что-то на свой вкус. К тому же есть эквалайзер с множеством пресетов и с возможностью крутить ползунки вручную. Всё это даёт возможность сделать звук в наушниках намного круче, чем он идёт «из коробки».
Камеры
В отличие от Xiaomi Redmi 5 Plus (который фотографирует весьма посредственно, что не удивительно, учитывая его цену), новая модель имеет уже не один, а два модуля камеры на задней панели. Но, в отличие от прошлогоднего Mi A1, вторая камера Redmi Note 5 Pro имеет заметно меньше мегапикселей. И, видимо, поэтому уже не даёт возможность снимать с двухкратным оптическим увеличением, как это реализовано в Mi A1 — похожем по многим параметрам, включая цену, смартфоне. Но зато она даёт вам возможность снимать портретные снимки с искусственным размытием заднего фона.
Снимок на тыловую камеру Xiaomi Redmi Note 5 Pro (клинки, чтобы увидеть еще несколько десятков снимков)
Если сравнить снимки Mi A1 и Redmi Note 5 Pro, то заметно, что между ними нет почти никакой разницы. Ничего революционного вас не ждёт — камера снимает ровно на свои деньги, не покушаясь на лавры смартфонов за 20 000+ рублей. Любопытно, что при недостаточном освещении порой можно получить как и очень хорошие снимки, которые не стыдно будет выложить в полном размере в интернете, так и какие-то странные кадры с ужасно завешенным ISO, по сравнению с которым снимок Mi A1 будет выглядеть на голову более адекватным. И это даже при том, что в новинке есть специальный ночной режим. Но в трудную минуту нельзя положиться и на ручной режим, так как там можно настроить всего два параметра: баланс белого и ISO. Лучше, чем ничего, но всё же слишком скромно.
Снимок на фронтальную камеру Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Селфи камера имеет аж 20-мегапиксельную матрицу, чтобы ваши автопортреты получались звеняще-детализированными. Но это в теории. На практике фронтальная камера так себе, очень шумит в условиях, отличных от идеальных, поэтому смартфону приходится подавлять эти шумы программно, из-за чего теряется вся детализация. В общем, хотели как лучше, а получили примерно то же, что и было. Но для отвлечение внимания можно активировать портретный режим, тогда селфи будет выглядеть чуть более художественно.
Приятно, что в Xiaomi Redmi Note 5 Pro есть хотя бы программная стабилизация видео, благодаря чему смотреть получившиеся ролики намного приятнее, так как изображение дрожит заметно меньше. Но запись ограничена заурядными Full HD c 30 к/с.
Производительность, софт автономная работа
Самое лучшее в новинке — бодрый процессор Qualcomm Snapdragon 636. Это пока самое производительное решение среди конкурентов за ту же цену — за это мы и любим Xiaomi. Такой же CPU стоит, например, в последнем флагманском смартфоне ASUS — ZenFone 5, который на момент написание статьи стоит 28 тысяч рублей. Не удивительно, что Xiaomi Redmi Note 5 Pro с таким процессором просто летает, а также может дать жару в играх. В общем, последнее, что устареет в этом смартфоне, это Snapdragon 636.
Xiaomi Redmi Note 5 Pro в Antutu Benchmark 7
Кроме того, смартфон также располагает 4 ГБ оперативной памяти и 64 на накопителе. Это уже меньшая редкость в смартфонах до 20 тысяч рублей, нежели Snapdragon 636, но не все еще об этом знают (*смотрит с укором на Nokia 6.1*). Что любопытно, оболочка смартфона, MIUI 9.5 теперь не пишет при очистке памяти сколько её было занято и сколько освободилось. Неужели Xiaomi, как Apple, хочет приучить пользователей к мысли, что цифры — не главное в девайсе?
Опять-таки новый смартфон Xiaomi не был бы самим собой, если бы не шёл с большим аккумулятором — сразу на 4000 мАч. Правда, тесты показали, что это всё равно не делает Redmi Note 5 Pro долгожителем и ждать от него больше полутора-двух дней без подзарядки не стоит.
Время автономной работы Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Помимо Android One 8.1 Oreo смартфон также работает под управлением оболочки MIUI 9.5, которую трудно перепутать с какой-либо другой. Что любопытно, для Xiaomi Redmi Note 5 Pro доступна даже разблокировка по лицу, и для относительно бюджетного смартфона она работает прилично. Но срабатывает далеко не в 100% случаев и, в отличие от подобной функции на более дорогом OPPO F7, еще и слегка заставляет ждать.
Конкуренты
|
Xiaomi Redmi Note 5 Pro
|
Huawei P20 Lite
|
Honor 7X (обзор)
|
Операционная система
|
Android One 8.1 Oreo, MIUI 9.5
|
Android One 8.0, EMUI 8.0
|
Android 7.1 Nougat
|
Экран
|
5.99”, 2160x1080, 18:9, IPS, 403 ppi
|
5,84”, 2280x1080 точек, 19:9, 432 ppi
|
5,93”, 2160x1080 (18:9), IPS, 407 ppi
|
Процессор
|
Qualcomm Snapdragon 636,
8 ядер (8x Kryo 260, до 1,8 ГГц)
|
HiSilicon Kirin 659, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,7 ГГц + 4x Cortex-A53 2,36 ГГц)
|
HiSilicon Kirin 659, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,7 ГГц + 4x Cortex-A53 2,36 ГГц)
|
Графика
|
Adreno 509
|
Mali-T830 MP2
|
Mali-T830 MP2
|
Оперативная память
|
3/4 ГБ
|
4 ГБ
|
4 ГБ
|
Накопитель
|
32/64 ГБ, слот для microSD, совмещённый со слотом для второй SIM-карты
|
64 ГБ, слот для microSD, совмещённый со слотом для второй SIM-карты
|
64 ГБ, слот для microSD, совмещённый со слотом для второй SIM-карты
|
Связь
|
LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS
|
LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2 GPS, GLONASS, NFC
|
4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС
|
Камеры
|
Основная двойная:
разрешение матрицы: 12 Мп & 5 Мп
диафрагма: f/2.2 & f/2.0
размер пикселя: 1.25 мкм & 1.12 мкм
качество видео: до 1080@30 FPS
Фронтальная:
разрешение матрицы: 20 Мп
диафрагма: f/2.2
размер матрицы: 1/2.8”
качество видео: до 1080p
|
Основная двойная:
разрешение матрицы: 16 Мп & 2 Мп
диафрагма: f/2.2 & n/a
размер пикселя: 1 мкм
качество видео: до 1080@30 FPS
Фронтальная:
разрешение матрицы: 16 Мп
диафрагма: f/2.0
размер пикселя: 1,12 мкм
качество видео: до 1080p
|
Основная двойная:
разрешение матрицы: 16 Мп & 2 Мп
диафрагма: f/2.2 & n/a
размер пикселя: 1.25 мкм & n/a
фокусное расстояние: 26 мм
размер матрицы: 1/2.9”
качество видео: до 1080@30 FPS
Фронтальная:
разрешение матрицы: 8 Мп
диафрагма: f/2.0
фокусное расстояние: 27 мм
качество видео: до 1080p
|
Аккумулятор
|
4000 мАч, несъемный
|
3000 мАч, несъёмный
|
3340 мАч, несъемный
|
Размеры
|
159x75x8 мм
|
149х71x7 мм
|
156,5x75,3x7,6 мм
|
Масса
|
181 г
|
145 г
|
165 г
|
Ориентировочная цена
|
18/20 тысяч рублей
|
19 тысяч рублей
|
16 тысяч рублей
Huawei P20 Lite
Несмотря на то, что Xiaomi Redmi Note 5 Pro не кажется феноменальным смартфоном, подобрать ему равнозначную замену не так-то просто. Например, один из близких по цене и характеристикам смартфонов, новенький Huawei P20 Lite, уступает сразу в нескольких дисциплинах: он немного дороже, его процессор HiSilicon Kirin 659 уступает по производительности Snapdragon 636, а аккумулятор меньше сразу на 1000 мАч. Зато, если вам очень хочется максимально натянутый на переднюю панель дисплей, то Huawei P20 Lite с его «чёлкой» подойдёт вам больше. Камеры у Huawei P20 Lite уже гораздо более заурядные, чем у его старших братьев, но зато он всё еще умеет сохранять снимки в RAW, а значит из них можно будет вытягивать гораздо более качественные фотографии, чем это делает на лету сам смартфон.
Honor 7X
Еще один конкурент, на этот раз немного дешевле, но одновременно с тем попроще в разных аспектах. Его система-на-кристалле HiSilicon Kirin 659 послабее, особенно по части графической производительности, аккумулятор поменьше, а для видеозаписи нет стабилизации, поэтому на ходу снимать не рекомендуется. Тем не менее, само по себе Honor 7X — у него также почти 6-дюймовый дисплей с отношением сторон 18:9, но без выреза в верхней части. Задняя камера двойная, но второй модуль используется только для того, чтобы делать портретные снимки.
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В заключение
У Xiaomi Redmi Note 5 Pro нет откровенных недостатков, но всё-таки не всё так гладко. Например, внешне смартфон мало отличается от предыдущих моделей. Экстерьер, конечно, посвежел, но узнаваемая суть осталось прежней. Самое радикальное изменение — это блок камер на задней панели, который выглядит один в один, как у iPhone X. Это, с одной стороны, придаёт изюминку слишком уж привычному дизайну, с другой стороны, хочется же некоторой самобытности, а не айфонопоклонничества. Тем не менее, внешний вид смартфон нельзя назвать скучным, как и нельзя придраться к качеству сборки — Xiaomi Redmi Note 5 Pro выглядит и ощущается качественный гаджетом.
Самое крутое в новинке — один из самых мощных процессоров в своей ценовой категории. Производитель оснастил Xiaomi Redmi Note 5 Pro чипом Snapdragon 636, так что, если жизнь вас столкнёт с владельцем смартфона за схожие деньги с более красивым корпусом или более крутыми камерами, Xiaomi Redmi Note 5 Pro всегда будет дефолтным победителем по скорости работы. Радует также, что за эти деньги вы также получаете 4/64 ГБ памяти, а не «вчерашние» 3/32 ГБ.
Радует хороший дисплей Xiaomi Redmi Note 5 Pro чипом с большой контрастностью и без преувеличенно ярких оттенков, а также хороший звук как мультимедиа-динамика, так и в наушниках. К тому же, в последнем случае звучание можно довольно гибко настраивать.
Что касается камер, то Redmi Note 5 Pro снимает лучше, чем, например, Redmi 5 Plus, но качество снимков всё равно не выходит за рамки бюджетных смартфонов. Более того, на фоне прошлогоднего Mi A1 почти совсем не заметно, чтобы камера стала как-то лучше. Скажем так, это скорее повседневная камера для того, чтобы запоминать, где вы были и что видели, нежели для того, чтобы делать по-настоящему запоминающиеся снимки. Фронтальный сенсор также не удивляет: несмотря на 20 Мп, он едва справляется с шумом, ради подавления которого приходится серьёзно жертвовать детализацией.
В целом же, Xiaomi Redmi Note 5 Pro хороший смартфон и следует многим традициям, заимствованным у предшественников. А именно хорошее качество сборки, топовое в своей ценовой категории железо, не поражающие впечатления камеры.
- Хороший внешний вид
- Очень мощный процессор для своей ценовой категории
- Есть разблокировка по лицу
- Хороший звук, особенно в наушниках
- Есть стабилизация при видеосъёмке
- Селфи-камера не оправдывает свои хвастовские 20 Мп
- Бедный ручной режим фотосъёмки