Apple представила смарт-колонку HomePod

На конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая проходит в Сан-Хосе с 5 по 9 июня, компания Apple представила смарт-колонку, о которой ходило столько слухов. Гаджет получил название HomePod и выполнен в дизайне слегка напоминающем цилиндрический Mac Pro.





Беспроводной динамик определяет, в какой части комнаты он расположен, и автоматически настраивает звук. HomePod оснащен сабвуфером и блоком из семи направленных высокочастотных динамиков. В основе лежит процессор A8. Системой голосового управления включает шесть микрофонов и поддержку Siri.





В сочетании с подпиской на Apple Music динамик открывает доступ к обширной медиатеке, ориентируется на предпочтения пользователя и может познакомить его с новыми исполнителями. Siri способна выполнять расширенный поиск по медиатеке. К примеру, ответить на вопрос: «Кто исполняет барабанную партию в этой композиции?».





Кроме того с помощью HomePod можно отправлять сообщения, узнавать новости, прогноз погоды и информацию о спортивных событиях, а также управлять компонентами умного дома.

Смарт-колонка HomePod появится в продаже в декабре по цене 349 долларов США. Первыми странами, где его можно будет купить станут Австралия, Великобритания и США. Устройство будет доступно в белом и цвете «серый космос». Динамик совместим с iPhone 5s и более новыми моделями под управлением iOS 11.