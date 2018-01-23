Apple объявила дату выхода смарт-колонки HomePod

Компания Apple объявила, что продажи смарт-колонки HomePod начнутся с 9 февраля 2018 года. В этот день она станет доступна в США, Великобритании и Австралии. Весной также запланирован выпуск во Франции и Германии.





Прием предварительных заказов начнется 26 января, в пятницу на текущей неделе. Рекомендованная розничная цена для США составляет 349 долларов. Колонка доступна в белом и сером цветовом исполнениях. Сроки выхода и ориентировочная цена для России пока не сообщаются Apple.





На момент анонса в июне Apple обещала выпустить HomePod в декабре 2017 года. В ноябре компания отложила релиз, не объясняя причин своего поступка.

Беспроводной динамик определяет, в какой части комнаты он расположен, и автоматически настраивает звук. HomePod оснащен сабвуфером и блоком из семи направленных высокочастотных динамиков. В основе лежит процессор A8. Система голосового управления включает шесть микрофонов и поддержку Siri.