Конкурент AirPods от Meizu оценен в 8 тысяч рублей

Компания Meizu объявила о начале продаж в России беспроводной стерео-гарнитуры Meizu Pop. Как отмечает компания, гарнитура разработана специально для использования во время занятий спортом и для прогулок.


Форма наушников позволяет гарнитуре устойчиво сидеть в ушной раковине и не выпадать во время упражнений, таких как бег или силовые тренировки. В комплекте поставляются накладки и насадки разных размеров. Meizu Pop имеет рейтинг влагозащиты IPX5, который гарантирует сохранность гарнитуры от пота и дождя.

Наушники имеют вес по 5,8 грамм каждый, что легче 5-рублевой монеты. Гарнитура идет в комплекте с компактным кейсом, в котором наушники не только хранятся, но и заряжаются. Полностью заряженная гарнитура работает до 3 часов, футляр даёт дополнительные 12 часов.


Гарнитура Meizu Pop в комплекте с футляром-зарядкой и накладками предлагается по рекомендованной розничной цене 7 990 рублей.

Источник
Meizu
Теги
Россия наушники MEIZU гарнитура

Комментарии

Материалы по теме

Apple начала продажи BeatsX, в том числе в России

10 февраля 2017

Bluetooth 5 с повышенной в четверо дальнобойностью появится на рынке в ближайшие полгода

8 декабря 2016

Meizu Pro 6 Plus на 128 ГБ выходит в России

7 марта 2017

Meizu выпустила M5c дешевле 9 тысяч рублей

8 июня 2017

SteelSeries представила новые геймерские стереогарнитуры Siberia

3 октября 2014

Металлический Meizu M5 Note поступил в продажу в России

18 апреля 2017
Загрузка...
Из рубрикиАудио
Конкурент AirPods от Huawei оценен в 10 тысяч рублей
Мощный саундбар Samsung NW700 приехал в Россию
Яндекс объявил о начале продаж собственной смарт-колонки

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 138
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 94
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 65
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 53
Рамблер перевел пользователей на почту нового поколения 38