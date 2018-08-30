Наушники Sony WH-1000XM3 лучше отсекают шум и подходят для полетов

К открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания Sony представила новинку в популярной линейке наушников 1000X.


Модель WH-1000XM3 получила новый шумоподавляющий HD-процессору QN1. По словам производителя, новый процессор может не только подавлять шум транспорта на уровне предшественника, но и лучше блокировать повседневные фоновые звуки, такие как шум улиц и человеческого голоса.

Наушники подходят для полетов. Они имеют функцию оптимизации по атмосферному давлению, которая позволяет характеристикам шумоподавления адаптироваться к большой высоте с помощью датчиков давления окружающего воздуха и, соответственно, оптимизировать шумоподавление.

Размеры наушников WH-1000XM3 стали компактнее, а вес уменьшен по сравнению с предшественником. Функция быстрой зарядки Quick Charging обеспечивает 5 часов работы в беспроводном режиме после 10 минут зарядки.

Наушники Sony WH-1000XM3 появятся в продаже в России в октябре 2018. За рубежом они стоят 350 долларов.

Источник
Sony
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SONY наушники IFA 2018

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