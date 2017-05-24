5 способов улучшить Wi-Fi дома

В комнате ловит, а на кухне — нет. Или ловит «на пять палок», но сайты еле-еле загружаются. Да, Wi-Fi не всегда работает идеально, но есть несколько способов исправить ситуацию.

Купить новый Wi-Fi-роутер

Пусть вам может показаться это чересчур очевидным, но часто и есть самый действенный способ. Особенно, если вы изначально не покупали роутер, а получили его от провайдера. Будем честны, провайдеры обычно не стремятся поставить в каждую квартиру самую последнюю и мощную модель маршрутизатора. Конечно, эта самая последняя и мощная обойдётся дорого, да и не всем вообще пригодится, но вам нужно ориентироваться хотя бы на средний уровень. Стабильность сигнала, возможность работы сразу со многими устройствами, широта покрытия — всё это у дешёвых маршрутизаторов, которые закупают провайдеры, обычно не на высоте. Другой вариант: Wi-Fi-роутер достался вам еще от прадедушки, но он работает, так зачем что-то менять? А затем, что время от времени меняются стандарты Wi-Fi, а с ними и производительность и скорость передачи данных.

Обновить прошивку роутера





Хоть сам роутер и не обязательно менять каждый год, как это нередко бывает со смартфонами, то обновлять на нём прошивку лучше регулярно. Всем, конечно, хочется просто поставить маршрутизатор на полку и забыть о нём до конца жизни, но в ваших же интересах время от времени вспоминать от него пароль, заходить на страничку обновления ПО и следовать инструкциям. Это совсем не сложно: вас не будет ждать командная строка и прочие ужасы. Наоборот, будет приятный веб-интерфейс на русском языке с подсказками, куда нажимать. А логин и пароль от Wi-Fi-роутера можно найти на нём самом, либо в договоре с провайдером, если роутер принадлежит ему.

Перейти на 5 ГГц





Wi-Fi работает на двух частотах: 2,4 ГГц и 5 ГГц — причём вторуой диапазон исторически пришел в стандарты позже, а потому используется далеко не всеми. А вот на 2,4 ГГц работает каждый Wi-Fi-роутер. А если вы живёте в Москве в доме, где МГТС поменял телефонные линии на оптику и выдал всем жильцам по роутеру, то эфир у вас на 2,4 ГГц точно забит десятками сетей, даже если их хозяева их не используют.

Но если посмотреть, что происходит в диапазоне 5 ГГц, то вы, скорее всего, убедитесь, что там других сетей гораздо меньше. А значит, они будут меньше создавать помех друг другу, и скорость передачи данных будет выше. Но не все роутеры и не все смартфоны, планшеты и ноутбуки умеют работать с 5 ГГц, к тому же, сигнал на этой высокой частоте сильнее затухает, когда натыкается на стены и прочие препятствия.

Поменять канал





Если вы не готовы перейти на 5 ГГц, то можно хотя бы поменять канал для частоты 2,4 ГГц. Всего их в настройках доступно 13, и роутеры автоматически выбирают самый, по их мнению, подходящий, но не всегда удачно. С помощью приложений для анализа Wi-Fi-сетей, которые существуют и для Windows, и для macOS, и для Android (начните поиск со слов "Wi-Fi" и "analyze"), вы легко можете узнать, какие каналы в данный момент заняты соседскими беспроводными сетями больше всего. После этого задайте вручную наиболее свободный канал в настройках своего роутера.

Найти более удачное расположение роутера





Наконец, если вы перепробовали всё предложенное, но всё еще уверены, что можете добиться лучших результатов, то можно попробовать поэкспериментировать с расположением маршрутизатора. К примеру, нередко роутер так и оставляют почти ровно там, где кабель провайдера входит в квартиру, то есть в прихожей. Таким образом, половина покрытия сети приходится на ту самую прихожую (в которой интернет особенно-то и не нужен) и прилегающие помещения в квартире, а остальное — на лестничную клетку. Поэтому лучше всего закрепить роутер где-то в условном центре квартиры. Но также имейте ввиду, что мощные электронные устройства создают помехи, так что соседство роутера с ними тоже скажется на качестве Wi-Fi-сигнала не самым благоприятным образом.

Также желательно не располагать роутер (точнее, его антенны, а их часто можно повернуть) слишком близко к стенам и металлическим предметам.

Заглавное фото — Chris Oakley