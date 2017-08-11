Лучшие недорогие роутеры для дома — лето 2017

Первый шаг к стабильной работе Wi-Fi дома — отказ от маршрутизатора, выданного провайдером, в пользу какой-нибудь более приличной модели. Это не обязательно должен быть самый дорогой роутер, ведь даже «середнячок» будет лучше того, что обычно идёт по умолчанию при подключении домашнего интернета. Разобраться в хороших недорогих моделях поможем мы.

ASUS RT-N12 D1



ASUS RT-N12 D1

Цена: 1300 рублей

За небольшие деньги можно получить простой, как лом, но вполне себе хороший маршрутизатор. Характеристики у ASUS RT-N12 D1 вполне подходящие для простой незамысловатой домашней локальной сети, где люди смотрят видео в YouTube со смартфоном, да проверяют социальные сети. А именно Wi-Fi стандарта IEEE 802.11b/g/n с максимальной скоростью до 300 Мбит/с и 4 порта Ethernet с пропускной способностью 100 Мбит/с. Но есть и весомые плюсы, например, возможность создания нескольких сетей, чтобы вам не пришлось давать пароль от единственной своим гостям, чтобы те не увидели лишнего в ваших расшаренных папках.

Linksys E1200



Linksys E1200

Цена: 2800 рублей

Те же характеристики у маршрутизатора E1200 компании Linksys. К достоинствам можно отнести хорошую производительность не только на бумаге, но и в деле, а также легкую настройку и удобную функцию родительского контроля. Каких-то особых функций, изюминок, он не имеет, поэтому пытается подкупить пользователя просто хорошей работой, что порой важнее всяких ненужных особенностей.

NETGEAR R6220



NETGEAR R6220

Цена: 4100 рублей

Для тех, кто готов потратить немного больше, NETGEAR R6220 может предложить взамен гораздо более интересные характеристики. Например, он поддерживает работу беспроводной сети как на частоте 2,4 ГГц, так и на 5 ГГц. Это поможет получить большую скорость передачи данных за счёт того, что на 5 ГГц сетей в обычных квартирах гораздо меньше, а меньше сетей — меньше помех. Также поддерживается более современный стандарт связи — IEEE 802.11ac. Плюс у него есть USB-порт, чтобы сделать доступным по сети ваш принтер или жёсткий диск, правда последний будет работать не на всю мощь из-за того, что поддерживается только USB 2.0.

TP-LINK TL-WR841N



TP-LINK TL-WR841N

Цена: 1200 рублей

Но вернёмся к недорогим моделям. Самый неплохой из тех, что можно достать за минимальные деньги — TP-LINK TL-WR841N. Да, надо посмотреть суровой правде в глаза, он подойдёт только для небольших помещений и для людей, которым достаточно соединения в районе 30 Мбит/с (а многим вполне достаточно, если только вы не привыкли качать каждый день тонны контента с торрентов). Скорость Wi-Fi соединения — до 300 Мбит/с, стандарт — IEEE 802.11b/g/n. Пропускная способность Ethernet-портов — 100 Мбит/с. Если вам просто нужно что-то чуть более стабильное, чем дефолтный провайдерский роутер, но нет необходимости стримить фильмы в 4К, то TP-LINK TL-WR841N станет неплохим вариантом.

TP-LINK TL-WR940N 450M



TP-LINK TL-WR940N 450M

Цена: 1500 рублей

Чуть-чуть более быстрое беспроводное соединение можно получить, приобретя TP-Link TL-WR940N 450M, который в среднем стоит всего на 300 рублей дороже. Взамен вы получаете расчётную максимальную пропускную способность WI-Fi уже вплоть до 450 Мбит/с, то есть можете ожидать скорость передачи данных в районе 50 Мбайт/с. Правда, только там, где не очень много соседских Wi-Fi-сетей.