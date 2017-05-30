Тонкий игровой ноутбук Acer Predator Triton 700 базируется на NVIDIA Max-Q

На выставке Computex 2017, которая проходит с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, компания Acer сообщила дополнительные подробности о тонком игровом ноутбуке Predator Triton 700.


Напомним, изначальный анонс Predator Triton 700 состоялся в конце апреля. Как оказалось теперь, модель базируется на концепции Max-Q, представленной NVIDIA сегодня и которая позволит создавать ноутбуки в три раза тоньше и до трех раз мощнее по сравнению с прошлыми поколениями.

15,6-дюймовый ноутбук имеет толщину 18,9 мм и весит 2,6 кг. При этом в основе Acer Predator Triton 700 получил систему охлаждения с двумя 3D-вентиляторами AeroBlade, процессоры Intel Core серии HQ седьмого поколения, графику NVIDIA GeForce серии GTX 10, до 32 ГБ оперативной памяти, два накопителя NVMe PCIe SSD в массиве RAID 0.

Дисплей обладает разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Клавиатура с цифровым блоком у ноутбука механическая и обладает настраиваемой RGB-подсветкой. Тачпад расположен над клавиатурой и закрыт стеклом Gorilla Glass. Порты включают Thunderbolt 3, два USB 3.0, USB 2.0, HDMI 2.0 и DisplayPort , а также гигабитный Ethernet.

Выход Acer Predator Triton 700 в США и Европе ожидается в августе по цене 2999 долларов США и 3399 евро, соответственно. В России он появится в третьем квартале 2017 года по рекомендованной цене от 149 990 рублей.

Источник
Acer
Теги
ноутбук ACER Computex 2016 Acer Predator Triton 700

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