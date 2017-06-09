Ноутбук-перевертыш Samsung Notebook 9 Pro выходит в продажу

Компания Samsung Electronics сообщила подробности о выходе в продажу ноутбука-перевертыша Notebook 9 Pro. Напомним, он дебютировал на недавней выставке Computex 2017. Одной из особенностей модели стал специальный отсек для хранения стилуса S Pen, как смартфонах серии Note. Конечно, при желании его все равно можно потерять, но все-таки стилус не придется искать по карманам и пеналам.


Ноутбук Samsung Notebook 9 Pro представлен в версиях с 13,3-дюймовым и 15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Сенсорный дисплей можно откидывать на 360 градусов и переводить ноутбук в режим планшета.

Он базируется на процессоре Intel Core i7 седьмого поколения и 256 ГБ на твердотельном накопителе. Младшая версия оснащается 8 ГБ оперативной памяти, старшая отличается 16 ГБ оперативной памяти и графикой AMD Radeon 540.

Стилус S Pen используется такой же, как у Galaxy Tab S3 и Galaxy Book. Он получил наконечник толщиной 0,7 мм и способен определять до 4000 уровней нажатия.

В США предварительные заказы на Notebook 9 Pro начнут принимать с 11 июня, а розничные продажи стартуют 26 июня. Цена для 13-дюймовой модели стартует от $1099, а для 15-дюймовой — от $1299.

Источник
Samsung
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Samsung ноутбук WINDOWS Samsung Notebook 9 Pro

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