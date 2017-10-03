Объявлена российская цена игрового ноутбука Lenovo Legion Y920

Компания Lenovo представила на Игромире ноутбук Legion Y920 для российского рынка. 17-дюймовый ноутбук позиционируется производителем как мощный геймерский ПК профессионального уровня. На данный момент это самый производительный ноутбук в линейке Legion.





В его основе лежат процессоры Intel Core i7-7820HK или i7-7700HQ седьмого поколения с возможностью разгона, графика до NVIDIA Geforce GTX 1070 с 8 ГБ видеопамяти DDR5 с возможностью разгона, от 16 до 64 ГБ оперативной памяти, до 2 ТБ на твердотельных накопителях или винчестере. IPS-дисплей имеет диагональ 17,3 дюйма и разрешение Full HD (1920 х 1080 пикселей), поддерживается NVIDIA G-Sync, которая синхронизирует частоту обновления монитора с выводом отрисованного графическим процессором кадра на экран.





Также можно отметить механическую клавиатуру с RGB-подсветкой и световыми эффектами, пару 2-ваттных динамиков JBL и сабвуфер на 3 Вт. Весит ноутбук 4,4 кг. Из портов предусмотрены DisplayPort, RJ45 Ethernet, полноразмерный HDMI, USB Type-C/Thunderbolt, три USB 3.0 и кардридер 6-в-1. Заявленное время автономной работы достигает 3,5 часа.

Ноутбук Lenovo Legion Y920 станет доступен в середине октября 2017 года по рекомендованной розничной цене от 150 тысяч рублей.