Тонкий премиум-ноутбук HP Spectre 13 вышел в России

Компания HP сообщила о начале продаж в России обновленной версии тонкого премиум-ноутбука Spectre 13. Свежая версия дебютировала на международном рынке в октябре. Ноутбук стал быстрее и дольше работает автономно, а также получил опцию сенсорного дисплея.





Новый HP Spectre 13 базируется на процессорах Intel i5 и i7 восьмого поколения с архитектурой Kaby Lake Refresh, весит 1,11 кг, имеет толщину 10,4 мм. Предусмотрено до 1 ТБ на твердотельном накопителе, память LPDDR3 до 16 ГБ.

Производитель сместил стереодинамики и сделал клавиатуру шире, тачскрин также увеличился на 15%, а динамики — громче на 66%. От одной подзарядки ноутбук с дисплеем Full HD проработает до 11,6 часа, а с 4K-дисплеем — до 7,9 часов. Предусмотрены два порта Thunderbolt 3/USB Type-C, USB 3.1 Type-A и аудиоразъем. Корпус из алюминия и углеродного волокна выполнен в белом цвете с золотистыми акцентами или в темно-серебристом с медными акцентами.

Ноутбук HP Spectre 13 доступен в продаже по рекомендованной розничной цене от 99990 рублей.