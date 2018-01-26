iOS 11.3 намекнула на iPad в стиле iPhone X

В сети уже появлялись слухи о возможном выпуске в 2018 году высококлассного планшета iPad, который унаследует ряд особенностей iPhone X, включая тонкие рамки, систему Face ID для распознавания пользователя по лицу и отсутсвие домашней кнопки со сканером отпечатков пальцев. Теперь этим слухам обнаружилось подтверждение в бета-версии операционной системы iOS 11.3.

Рендер iPad Pro 2018
Рендер iPad Pro 2018

Разработчики, получившие на днях доступ к тестовой версии iOS 11.3, обнаружили в коде упоминания «modern iPad» (современный iPad). Подобное обозначение также использовалось для различения iPhone X с Face ID и iPhone 8 со сканером отпечатков. Все эти «улики» рассматриваются специалистами как намек на появление Face ID в будущем iPad Pro с вырезом на экране, ставшим «визитной карточкой» iPhone X.

Рендер iPad Pro 2018
Рендер iPad Pro 2018

Как сообщалось ранее, в пару к продвинутому iPad Pro также готовится обновленный стилус Apple Pencil с новыми программными инструментами, расширяющими возможности использования.

Источник
MacRumors
Теги
Apple iPad iPhone X iPad Pro iOS 11.3

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