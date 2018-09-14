Huawei подтвердил разработку смартфона-раскладушки с гибким дисплеем

Компания Huawei вовсю работает над созданием складного смартфона с гибким дисплеем. Об этом рассказал Ричард Ю (Richard Yu), глава потребительского подразделения Huawei, журналистам немецкого издания Die Welt.


Ричард Ю отметил: «Вы всё ещё используете компьютер? Возможно, это из-за того, что вы считаете экран смартфона слишком маленьким». Он добавил, что компания собирается изменить это положение вещей и вероятно, что вскоре появятся складные экраны. Смартфон со складным экраном Huawei должен быть готов в течение года.

В сентябре президент мобильного подразделения Samsung Ди Джей Кох (D.J. Koh) тоже сообщил о скором выпуске смартфона со складным дисплеем. Его первоначальный анонс состоится на конференции разработчиков Samsung в Сан-Франциско.

Источник
Die Welt
Теги
смартфон Huawei

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