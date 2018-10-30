Apple представила новый Mac mini

На мероприятии в Нью-Йорке компания Apple представила новое поколение Mac mini. Этот мини-ПК не обновлялся с 2014 года, предполагалось даже, что Apple закроет эту линейку. Но этого не произошло.





Новый Mac mini базируется на шестиядерных и четырёхъядерных процессорах Intel Core восьмого поколения, до 64 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ на твёрдотельном накопителе. Порты включают HDMI, Ethernet, два USB Type-A и четыре Thunderbolt 3.

Продажи начнутся 7 ноября 2018 года по цене от 799 долларов США.Базовая конфигурация включает процессор Intel Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и128 ГБ на твёрдотельном накопителе.